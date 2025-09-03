Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american

Compania Shein, un gigant din domeniul fast fashion, a lansat o anchetă după ce o imagine a lui Luigi Mangione – bărbatuljudecat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, în New York anul trecut – a fost folosită pentru a prezenta o cămașă, scrie BBC News.

O imagine cu chipul lui Mangione, care părea să-l înfățișeze purtând o cămașă albă cu mâneci scurte, a apărut pe site-ul web al brandului fast fashion, dar a fost ulterior eliminată. Produsul pe care părea să-l modeleze era la vânzare la un preț de puțin sub 10 dolari.

Un purtător de cuvânt al Shein a declarat pentru BBC News: „Imaginea în cauză a fost livrată de un furnizor terț și a fost eliminată imediat după descoperire. Avem standarde stricte pentru toate listările de pe platforma noastră”, a spus reprezentantul companiei.

„Desfășurăm o anchetă amănunțită, consolidăm procesele noastre de monitorizare și vom lua măsurile corespunzătoare împotriva furnizorului, în conformitate cu politicile noastre.”

Nu este clar cât timp a fost utilizată imaginea sau cine o vindea pe site-ul companiei chineze.

Mulți utilizatori online au speculat că imaginea a fost creată folosind inteligența artificială (AI), dar rămâne neclar cum a fost realizată fotografia.

Mangione, un erou popular pentru unii

În aprilie, Luigi Mangione a pledat nevinovat la toate acuzațiile federale aduse în legătură cu împușcarea mortală a lui Brian Thompson. Tânărul de 26 de ani, care a fost arestat în decembrie, este acuzat de crimă și hărțuire.

Pledoaria sa de nevinovăție înseamnă că va fi judecat, iar procurorii vor solicita pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat.

Reacția publicului la uciderea lui Thompson a pus în lumină sistemul privat de sănătate din SUA, iar unii l-au sărbătorit pe acuzatul de crimă ca pe un erou popular, susținătorii adunându-se în fața tribunalului în timpul audierilor.

Cazul a captivat rețelele sociale, alimentat de furia față de asiguratorii privați de sănătate din America.

Începutul bătăliilor sale legale a determinat donatori anonimi să contribuie cu mii de dolari la apărarea sa prin diverse campanii de strângere de fonduri online.

Platforma onloine Etsy a fost inundată cu haine cu numele său, în timp ce Amazon a retras produse similare de pe site-ul său.

Angajatul McDonald's – care se presupune că l-a denunțat pe Mangione – a devenit ținta urii online, în timp ce franciza de fast-food a fost bombardată cu recenzii negative.

Departamentul de poliție din Altoona, Pennsylvania, care l-a arestat, a primit chiar amenințări cu moartea.

Înfățișarea lui Luigi Mangione, pe care a etalat-o în postări pe rețelele sociale fără tricou, este acum în mod clar parte a atractivității sale, a declarat criticul cultural Blakely Thornton în decembrie.

Oamenii din SUA sunt efectiv „programați” să aibă încredere și să empatizeze cu bărbații care arată ca Mangione, a spus el.

