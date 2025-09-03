Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american

Compania Shein, un gigant din domeniul fast fashion, a lansat o anchetă după ce o imagine a lui Luigi Mangione – bărbatuljudecat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, în New York anul trecut – a fost folosită pentru a prezenta o cămașă, scrie BBC News.
O imagine cu chipul lui Mangione, care părea să-l înfățișeze purtând o cămașă albă cu mâneci scurte, a apărut pe site-ul web al brandului fast fashion, dar a fost ulterior eliminată. Produsul pe care părea să-l modeleze era la vânzare la un preț de puțin sub 10 dolari.
Un purtător de cuvânt al Shein a declarat pentru BBC News: „Imaginea în cauză a fost livrată de un furnizor terț și a fost eliminată imediat după descoperire. Avem standarde stricte pentru toate listările de pe platforma noastră”, a spus reprezentantul companiei.
„Desfășurăm o anchetă amănunțită, consolidăm procesele noastre de monitorizare și vom lua măsurile corespunzătoare împotriva furnizorului, în conformitate cu politicile noastre.”
Nu este clar cât timp a fost utilizată imaginea sau cine o vindea pe site-ul companiei chineze.
Mulți utilizatori online au speculat că imaginea a fost creată folosind inteligența artificială (AI), dar rămâne neclar cum a fost realizată fotografia.
Mangione, un erou popular pentru unii
În aprilie, Luigi Mangione a pledat nevinovat la toate acuzațiile federale aduse în legătură cu împușcarea mortală a lui Brian Thompson. Tânărul de 26 de ani, care a fost arestat în decembrie, este acuzat de crimă și hărțuire.
Reacția publicului la uciderea lui Thompson a pus în lumină sistemul privat de sănătate din SUA, iar unii l-au sărbătorit pe acuzatul de crimă ca pe un erou popular, susținătorii adunându-se în fața tribunalului în timpul audierilor.
Cazul a captivat rețelele sociale, alimentat de furia față de asiguratorii privați de sănătate din America.
Începutul bătăliilor sale legale a determinat donatori anonimi să contribuie cu mii de dolari la apărarea sa prin diverse campanii de strângere de fonduri online.
Platforma onloine Etsy a fost inundată cu haine cu numele său, în timp ce Amazon a retras produse similare de pe site-ul său.
Angajatul McDonald's – care se presupune că l-a denunțat pe Mangione – a devenit ținta urii online, în timp ce franciza de fast-food a fost bombardată cu recenzii negative.
Departamentul de poliție din Altoona, Pennsylvania, care l-a arestat, a primit chiar amenințări cu moartea.
Înfățișarea lui Luigi Mangione, pe care a etalat-o în postări pe rețelele sociale fără tricou, este acum în mod clar parte a atractivității sale, a declarat criticul cultural Blakely Thornton în decembrie.
Oamenii din SUA sunt efectiv „programați” să aibă încredere și să empatizeze cu bărbații care arată ca Mangione, a spus el.