Live TV

Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american

Data actualizării: Data publicării:
Luigi Mangione.
Luigi Mangione. Foto: Profimedia Images
Din articol
Mangione, un erou popular pentru unii

Compania Shein, un gigant din domeniul fast fashion, a lansat o anchetă după ce o imagine a lui Luigi Mangione – bărbatuljudecat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, în New York anul trecut – a fost folosită pentru a prezenta o cămașă, scrie BBC News.

O imagine cu chipul lui Mangione, care părea să-l înfățișeze purtând o cămașă albă cu mâneci scurte, a apărut pe site-ul web al brandului fast fashion, dar a fost ulterior eliminată. Produsul pe care părea să-l modeleze era la vânzare la un preț de puțin sub 10 dolari.

Un purtător de cuvânt al Shein a declarat pentru BBC News: „Imaginea în cauză a fost livrată de un furnizor terț și a fost eliminată imediat după descoperire. Avem standarde stricte pentru toate listările de pe platforma noastră”, a spus reprezentantul companiei.

„Desfășurăm o anchetă amănunțită, consolidăm procesele noastre de monitorizare și vom lua măsurile corespunzătoare împotriva furnizorului, în conformitate cu politicile noastre.”

Nu este clar cât timp a fost utilizată imaginea sau cine o vindea pe site-ul companiei chineze.

Mulți utilizatori online au speculat că imaginea a fost creată folosind inteligența artificială (AI), dar rămâne neclar cum a fost realizată fotografia.

Mangione, un erou popular pentru unii

Luigi Mangione
Luigi Mangione Foto: Profimedia

În aprilie, Luigi Mangione a pledat nevinovat la toate acuzațiile federale aduse în legătură cu împușcarea mortală a lui Brian Thompson. Tânărul de 26 de ani, care a fost arestat în decembrie, este acuzat de crimă și hărțuire.

Pledoaria sa de nevinovăție înseamnă că va fi judecat, iar procurorii vor solicita pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat.

Reacția publicului la uciderea lui Thompson a pus în lumină sistemul privat de sănătate din SUA, iar unii l-au sărbătorit pe acuzatul de crimă ca pe un erou popular, susținătorii adunându-se în fața tribunalului în timpul audierilor.

Cazul a captivat rețelele sociale, alimentat de furia față de asiguratorii privați de sănătate din America.

Începutul bătăliilor sale legale a determinat donatori anonimi să contribuie cu mii de dolari la apărarea sa prin diverse campanii de strângere de fonduri online.

Platforma onloine Etsy a fost inundată cu haine cu numele său, în timp ce Amazon a retras produse similare de pe site-ul său.

Angajatul McDonald's – care se presupune că l-a denunțat pe Mangione – a devenit ținta urii online, în timp ce franciza de fast-food a fost bombardată cu recenzii negative.

Departamentul de poliție din Altoona, Pennsylvania, care l-a arestat, a primit chiar amenințări cu moartea.

Înfățișarea lui Luigi Mangione, pe care a etalat-o în postări pe rețelele sociale fără tricou, este acum în mod clar parte a atractivității sale, a declarat criticul cultural Blakely Thornton în decembrie.

Oamenii din SUA sunt efectiv „programați” să aibă încredere și să empatizeze cu bărbații care arată ca Mangione, a spus el.

Citește și:

GALERIE FOTO Puternica familie de italieni din spatele lui Luigi Mangione, tânărul suspectat de uciderea unui director de asigurări din New York

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia
Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum...
Ultimele știri
Londra anunţă noi sancţiuni în cazul copiilor ucraineni deportaţi de Moscova. Opt indivizi și trei organizații, pe lista neagră
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni la abuzurile Moscovei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Shein
Shein a primit o amendă de 1 milion de euro pentru practici înșelătoare în Italia
shein, temu
Avertismentul UE pentru Shein: Respectaţi legislaţia privind protecţia consumatorilor sau riscaţi amenzi
Luigi Mangione.
Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru Luigi Mangione, acuzat de asasinarea directorului UnitedHealthcare
Comisia Europeană
Comisia Europeană investighează retailerul chinez Shein. Acuzații: „Condiții contractuale incorecte și practice comerciale neloiale”
Shanghai,china-oct.20th,2024:amazon,,Temu,,Shein,App,Icon,On,Screen.,Assorted,Online
Temu, Shein şi Amazon vor fi făcute răspunzătoare, de către UE, pentru bunurile nesigure sau periculoase vândute online
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...