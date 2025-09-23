Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară

Imagini video care arată execuţiile publice a trei bărbaţi acuzaţi că ar fi colaboratori ai Israelului în oraşul Gaza au apărut online, potrivit BBC.

BBC a verificat că locul execuţiilor a fost o stradă din faţa spitalului Shifa din centrul oraşului, care se află în centrul unei ofensive terestre majore a Israelului. Imaginile video difuzate duminică seara arată cel puţin cinci bărbaţi înarmaţi şi mascaţi, trei palestinieni cu ochii legaţi, îngenuncheaţi pe pământ, şi o mulţime numeroasă. Se aude unul dintre bărbaţii înarmaţi spunând: „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toţi colaboratorii”.

Se aud urale înainte ca cei trei bărbaţi să fie împinşi la pământ şi împuşcaţi de mai multe ori în ceafă. Mulţimea laudă apoi aripa armată a Hamas, Brigăzile Qassam. Un oficial palestinian din cadrul guvernului din Gaza condus de Hamas a declarat pentru Reuters că execuţiile au fost efectuate de „Camera de operaţiuni comune a rezistenţei palestiniene”. Acesta este un caz rar în care o execuţie publică în Gaza a fost filmată, scrie News.ro.

Au existat rapoarte anterioare privind utilizarea violenţei de către Hamas împotriva celor care se opun. În mai, grupuri conduse de Hamas ar fi executat patru palestinieni pentru jefuirea camioanelor cu ajutoare.

În imaginile de duminică, un bărbat înarmat îl identifică pe Yasser Abu Shabab ca fiind un „colaborator important” pe care vor să-l ucidă. Abu Shabab este figura principală a unui clan care, potrivit unor rapoarte, a fost înarmat de guvernul israelian. Acesta a operat în Rafah, într-o zonă aflată sub controlul militar israelian. Grupul s-a prezentat ca o forţă de opoziţie faţă de Hamas.

În iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul înarma clanuri din Gaza care, potrivit lui, se opuneau Hamasului.

Cu toate acestea, Yasser Abu Shabab a postat online că „respinge categoric” afirmaţia că Israelul ar fi furnizat arme grupului său.

În aceeaşi lună, un ofiţer superior din forţele de securitate ale Hamas a declarat pentru BBC că grupul armat palestinian a pierdut o mare parte din controlul asupra Fâşiei Gaza şi că clanurile armate umplu acest vid. Grupul armat al lui Abu Shabab a făcut publicitate pentru recrutarea de noi membri pe reţelele de socializare, potrivit Reuters.

Citește și:

Statele Unite vor să impună sancţiuni împotriva întregii CPI pentru că anchetează posibile crime de război în Gaza

Editor : B.E.