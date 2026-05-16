Video Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum ar arăta primul răspuns în caz de atac

Exercițiu NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de militari ai forțelor speciale NATO participă în Grecia la unul dintre cele mai mari exerciții ale trupelor de elită ale Alianței, care simulează reacția rapidă în cazul unui atac asupra unui stat membru.

Exercițiile se desfășoară în nordul Atenei și au ca scop testarea capacității de intervenție în primele minute ale unui posibil atac asupra unei țări aliate. Potrivit scenariului, pe teritoriul unui stat membru NATO au fost identificate trupe străine, iar forțele speciale au fost trimise să intervină.

Militarii participă la manevre complexe care includ parașutări de la aproximativ 2.000 de metri altitudine, urmate de operațiuni desfășurate la sol.

La exerciții participă aproximativ 3.000 de militari din 23 de țări NATO. Antrenamentele au loc simultan pe întreg flancul estic al Alianței, de la statele baltice până în Grecia.

Pe lângă operațiunile terestre și aeriene, NATO desfășoară și exerciții speciale pe mare. Manevre similare urmează să fie organizate și în România, în apropierea litoralului românesc.

Exercițiile fac parte din programul de pregătire al NATO pentru consolidarea reacției rapide și a cooperării între forțele speciale ale statelor aliate.

