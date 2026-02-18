Live TV

Imagini din satelit arată că Iranul fortifică unele obiective militare, pe fondul tensiunilor cu SUA. Printre ele sunt și baze nucleare

Intrare subterană a uzinei de îmbogățire a combustibilului din Fordo, Iran. Foto: Profimedia
Această imagine din satelit, furnizată de Maxar Technologies, arată camioane de marfă poziționate lângă o intrare subterană a uzinei de îmbogățire a combustibilului Fordo (FFEP) din Fordo, Iran. Foto: Profimedia Images
Complexul militar Parchin Tunelurile complexului nuclear Isfahan Intrările în tuneluri fortificate la complexul din apropierea sit-ului Natanz Baza de rachete Shiraz Baza de rachete QOM

Imagini din satelit arată că Iranul a construit recent un scut de beton peste o nouă instalație situată într-o zonă militară sensibilă și l-a acoperit cu pământ, spun experții, continuând lucrările într-o locație care ar fi fost bombardată de Israel în 2024, pe fondul tensiunilor cu SUA. Imaginile arată, de asemenea, că Iranul a îngropat intrările în tunelurile de la o bază nucleară bombardată de SUA în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut, a fortificat intrările în tunelurile din apropierea unei alte baze și a reparat bazele de rachete lovite în conflict, anunță Reuters.

Acestea oferă o imagine a activităților iraniene în unele dintre locațiile aflate în centrul tensiunilor cu Israelul și SUA, în contextul în care Washingtonul încearcă să negocieze un acord cu Teheranul privind programul nuclear al acestuia, amenințând în același timp cu acțiuni militare în cazul eșuării negocierilor.

Complexul militar Parchin

Situat la aproximativ 30 kilometri sud-est de Teheran, complexul Parchin este unul dintre cele mai sensibile obiective militare ale Iranului. Serviciile secrete occidentale au sugerat că Teheranul a efectuat acolo teste relevante pentru detonarea bombelor nucleare în urmă cu mai bine de două decenii.
Iranul a negat întotdeauna că ar fi încercat să obțină arme atomice.

Se pare că Israelul a atacat Parchin în octombrie 2024.

Imaginile satelitare realizate înainte și după atac arată pagube extinse la o clădire dreptunghiulară din Parchin și o aparentă reconstrucție în imaginile din 6 noiembrie 2024.

Centrul de la Parchin. Foto: Profimedia Images
Centrul de la Parchin. Foto: Profimedia Images

Imaginile din 12 octombrie 2025 arată dezvoltarea sitului, cu scheletul unei noi structuri vizibile și două structuri mai mici adiacente acesteia. Progresul este evident în imaginile din 14 noiembrie, cu ceea ce pare a fi un acoperiș metalic care acoperă structura mare.

Însă imaginile din 13 decembrie arată că instalația este parțial acoperită. Până la 16 februarie, aceasta nu mai poate fi văzută deloc, fiind ascunsă de ceea ce experții spun că este o structură din beton.

Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS), într-o analiză a imaginilor satelitare din 22 ianuarie, a indicat progresul în construcția unui „sarcophagus din beton” în jurul unei instalații nou construite la fața locului, pe care a identificat-o ca fiind Taleghan 2.

ISIS a raportat în noiembrie că imaginile arătau „construcția în curs și prezența a ceea ce pare a fi o cameră lungă, cilindrică, poate un recipient de stocare a explozivilor puternici, cu o lungime de aproximativ 36 de metri și un diametru de 12 metri, amplasat în interiorul unei clădiri”.

„Recipientele de stocare a explozivilor puternici sunt esențiale pentru dezvoltarea armelor nucleare”, a adăugat ISIS, „dar pot fi utilizate și în multe alte procese de dezvoltare a armelor convenționale”.

Obiectivul de la Parchin. Foto: Profimedia Images
Obiectivul de la Parchin. Foto: Profimedia Images

William Goodhind, analist de imagini criminalistice la Contested Ground, a declarat că acoperișul avea o nuanță similară cu cea a zonei înconjurătoare, adăugând: „Cel mai probabil a fost acoperit cu pământ pentru a ascunde culoarea betonului”.

Fondatorul ISIS, David Albright, a scris pe X: „Amânarea negocierilor are avantajele sale: în ultimele două-trei săptămâni, Iranul a fost ocupat cu îngroparea noii instalații Taleghan 2... Este disponibil mai mult pământ, iar instalația ar putea deveni în curând un buncăr complet de nerecunoscut, oferind o protecție semnificativă împotriva atacurilor aeriene”.

Tunelurile complexului nuclear Isfahan

Complexul Isfahan este una dintre cele trei fabrici iraniene de îmbogățire a uraniului bombardate de Statele Unite în luna iunie.

Pe lângă instalațiile care fac parte din ciclul combustibilului nuclear, Isfahan include o zonă subterană unde, potrivit diplomaților, a fost depozitată o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului.

Imaginile satelitare realizate la sfârșitul lunii ianuarie au arătat noi eforturi de îngropare a două intrări în tunelul complexului, a raportat ISIS pe 29 ianuarie. Într-o actualizare din 9 februarie, ISIS a declarat că o a treia intrare a fost, de asemenea, acoperită cu pământ, ceea ce înseamnă că toate intrările în complexul de tuneluri erau acum „complet îngropate”.

Israel IAF and Israeli Navy targeted Iran
O mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului ar fi îngropat la Isfahan. Foto: Profimedia

O imagine din 10 februarie arată că toate cele trei tuneluri sunt îngropate, a spus Goodhind.

ISIS a raportat pe 9 februarie că „acoperirea intrărilor în tuneluri ar contribui la atenuarea oricărui potențial atac aerian și ar îngreuna accesul terestru în cazul unui raid al forțelor speciale pentru a confisca sau distruge orice uraniu puternic îmbogățit care ar putea fi depozitat în interior”.

Intrările în tuneluri fortificate la complexul din apropierea sit-ului Natanz

ISIS a raportat că imaginile din satelit indică eforturi continue începând cu 10 februarie pentru „consolidarea și întărirea defensivă” a două intrări într-un complex de tuneluri situat sub un munte la aproximativ 2 km (1,2 mile) de Natanz – locul unde se află celelalte două fabrici de îmbogățire a uraniului din Iran.

profimedia-1011316950
Imagine din satelit a complexului nuclear iranian de la Natanz. Foto: Profimedia Images

Imaginile arată „activitate continuă în întregul complex legată de acest efort, implicând mișcarea a numeroase vehicule, inclusiv camioane cu basculantă, betoniere și alte echipamente grele”, a scris ISIS.

Planurile Iranului pentru această facilitate, numită Pickaxe Mountain, nu sunt clare, a spus ISIS.

Baza de rachete Shiraz

Situată la aproximativ 10 km sud de Shiraz, în sudul Iranului, aceasta este una dintre cele 25 de baze principale capabile să lanseze rachete balistice cu rază medie de acțiune, potrivit Alma Research and Education Center, o organizație israeliană. Alma a evaluat că situl a suferit daune ușoare la suprafață în războiul de anul trecut.

Citește și:

Administrația Trump se apropie de un război major cu Iranul (surse Axios)

O comparație între imaginile realizate pe 3 iulie 2025 și 30 ianuarie arată eforturile de reconstrucție și curățare la complexul logistic principal și probabil de comandă al bazei, a spus Goodhind.

„Concluzia principală este că complexul nu și-a revenit încă la capacitatea operațională deplină dinaintea atacurilor aeriene.”

Baza de rachete QOM

Situată la aproximativ 40 km nord de orașul Qom, această bază a suferit daune moderate la suprafață, potrivit Alma.

O comparație între imaginile realizate între 16 iulie 2025 și 1 februarie arată un acoperiș nou peste o clădire avariată. Reparațiile acoperișului par să fi început pe 17 noiembrie și au fost probabil finalizate 10 zile mai târziu, a spus Goodhind.

