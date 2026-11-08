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Video Imagini halucinante la un meci de box din Turcia. Unul dintre sportivi a fost bătut de spectatori după un gest provocator

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Sportivul a fost scos din ring după ce publicl a sărit sa-l linșeze FOTO Captură
Sportivul a fost scos din ring după ce publicl a sărit sa-l linșeze FOTO Captură
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Sportivul francez Murad Aliev a fost scos de urgenţă din ring la finalul luptei pentru titlul WBC Silver la categoria grea împotriva turcului Umut Camkiran. Deși meciul se încheiase, arbitrul nu a reușit să anunțe câștigătorul, întrucât francezul a fost luat la bătaie de public după un gest ofensator. 

O sărbătorire provocatoare cu conotaţii sexuale din partea francezului, vizibil adresată publicului, i-a făcut pe spectatorii din sala turcească şi pe membrii staff-ului advers să-şi piardă firea, urcând în ring pentru a-l linşa pe boxerul francez.

Câteva zeci de bărbaţi l-au înconjurat pe Aliev pentru a-l lovi de nenumărate ori, francezul în vârstă de 31 de ani fiind protejat de unii membri ai securităţii – în timp ce alţii i-au lăsat să treacă pe atacatori, complet copleşiţi.

Oamenii au aruncat cu sticle și chiar scaune, mese şi taburete. Epuizat, boxerul de origine azeră a fost evacuat rapid din cameră, urmărit de un grup de spectatori furioși.

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Niciun rezultat oficial al meciului sau declaraţie cu privire la incidente nu au fost încă publicate.

 

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Născut la Moscova dintr-un tată boxer amator, sportivul care a participat la Jocurile Olimpice din 2020 cu Franţa, în timpul cărora a refuzat să părăsească ringul după înfrângerea sa, a ajuns ca refugiat politic în Franţa la vârsta de şase ani.

A fost naturalizat după ce a împlinit 18 ani şi luptă sub culorile franceze din 2019.

Editor : I.B.

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