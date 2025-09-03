Un videoclip în care se vede cum un obiect misterios este aruncat pe fereastra Casei Albe a devenit viral și a generat numeroase teorii ale conspirației. Oficialii au explicat că a fost vorba de lucrări de întreținere, însă Donald Trump a contrazis versiunea, susținând că ferestrele sunt sigilate și nu pot fi deschise, scrie The Independent.

Videoclipul, postat luni pe TikTok de Washingtonian Problems, surprinde o persoană îmbrăcată în pantaloni albi care se urcă pe pervazul unei ferestre de la etajul al doilea și aruncă un obiect întunecat, care se vede apoi prăbușindu-se de-a lungul fațadei Casei Albe.

Un oficial al Casei Albe a declarat marți pentru The Independent că fereastra a fost deschisă și o geantă a fost aruncată de „un contractor care efectua lucrări de întreținere regulată în timp ce președintele era plecat”. Donald Trump jucase golf duminică și luni la clubul său din Sterling, Virginia.

Dar câteva ore mai târziu, la o conferință de presă, președintele a spus inițial că nu a văzut videoclipul, adăugând că probabil este „generat de AI”, pentru că ferestrele Casei Albe nu se pot deschide. Corespondentul Fox News, Peter Doocy, i-a arătat videoclipul, iar Trump a insistat: „Ferestrele acelea sunt sigilate. Sunt toate sigilate, nu le poți deschide.”

Până marți, videoclipul adunase 2,6 milioane de vizualizări și a fost însoțit de o avalanșă de teorii conspiraționiste despre ce era obiectul, cine l-a aruncat și ce se întâmpla în interiorul Casei Albe.

Conspirații și despre steagul SUA de la Casa Albă

Unii utilizatori de pe rețelele sociale au observat că steagul american de pe acoperișul Casei Albe era arborat la jumătate de catarg în videoclip, alimentând speculații despre sănătatea lui Trump. După câteva zile în care nu apăruse în public, președintele a declarat duminică: „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN VIAȚA MEA.” Trump a răspuns și marți la o întrebare legată de sănătatea sa, numind-o „fake news”.

Nu este clar când a fost filmat videoclipul, însă președintele ordonase coborârea steagurilor la jumătate de catarg până la apusul soarelui de duminică, în onoarea victimelor atacului armat de la școala din Minneapolis. Fotografiile Casei Albe au arătat însă luni steagul arborat în vârful catargului.

Teoriile internauților

Etajul al doilea al Casei Albe include reședința privată a președintelui, ceea ce i-a făcut pe unii utilizatori să speculeze că obiectul aruncat ar fi fost rezultatul unei certe între Donald Trump și soția sa, Melania. Dar nu există nicio dovadă că președintele și Prima Doamnă ar fi avut neînțelegeri.

Unii au mai remarcat că, din motive de securitate, ferestrele Casei Albe ar trebui să fie închise atunci când președintele se află înăuntru. Trump fusese însă plecat cea mai mare parte din weekendul prelungit de Ziua Muncii.

Trump a vorbit din nou marți despre faptul că ferestrele sunt sigilate. Prima Doamnă s-a plâns recent că nu primește suficient aer proaspăt în Casa Albă, a menționat președintele. El a adăugat că ferestrele nu doar că nu pot fi deschise, dar sunt „puternic blindate”, rezistente la gloanțe și cântăresc aproximativ 270 de kilograme fiecare.

Alții au glumit că așa-numitele „Fișiere Epstein” ar fi fost aruncate pe fereastră în videoclip. Controversele privind lipsa de transparență a administrației legat de aceste documente foarte căutate au afectat al doilea mandat al lui Trump, după ce Departamentul de Justiție a publicat în iulie un memorandum prin care anunța că nu vor mai fi făcute dezvăluiri suplimentare în caz.

Editor : M.I.