Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza al-Udeid pentru o posibilă confruntare cu Iranul

Forțele SUA de la baza al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat lansatoare de rachete în camioane, pe măsură ce tensiunile cu Iranul s-au intensificat din ianuarie, arată o analiză a imaginilor din satelit, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi transportate mai rapid, potrivit Reuters.

Decizia de a păstra rachetele Patriot în camioane mobile, în loc de stații de lansare semistatice – ceea ce înseamnă că acestea s-ar putea desfășura rapid pentru a ataca sau ar putea fi deplasate defensiv în cazul unui atac iranian – arată cum riscurile au crescut pe măsură ce fricțiunile se intensifică.

Președintele american Donald Trump a amenințat că va bombarda Iranul din cauza programelor sale nucleare și de rachete balistice, a sprijinului acordat grupurilor aliate din Orientul Mijlociu și a înăbușirii disidenței interne, deși discuțiile pentru evitarea unui război continuă.

Mai sunt, de asemenea, baze americane în Irak, Iordania, Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Oman, Turcia și pe Diego Garcia în Oceanul Indian.

Garda Revoluționară din Iran a avertizat că, în cazul unor atacuri pe teritoriul iranian, ar putea riposta împotriva oricărei baze americane.

O comparație între fotografiile din satelit de la începutul lunii februarie și cele realizate în ianuarie arată o acumulare recentă de aeronave și alte echipamente militare în regiune, a declarat William Goodhind, analist de imagini criminalistice la Contested Ground.

La al-Udeid, rachetele Patriot au fost vizibile - montate în camioane tactice grele cu mobilitate extinsă M983 (HEMTT) la începutul lunii februarie, a declarat Goodhind.

„Decizia de a face acest lucru oferă echipei Patriot o mobilitate mult mai mare, ceea ce înseamnă că pot fi mutate într-un alt amplasament sau repoziționate cu o viteză mai mare”, a spus el.

Iranul declară că și-a reaprovizionat stocurile de rachete după două săptămâni de conflict vara trecută, când Israelul a bombardat instalațiile sale nucleare și alte câteva ținte militare, o campanie la care s-au alăturat ulterior Statele Unite.

Iranul are complexe subterane de rachete lângă Teheran, precum și la Kermanshah, Semnan și în apropierea coastei Golfului.

Citește și:

De ce răspunsul Iranului la un atac militar al SUA ar putea fi diferit de data aceasta (BBC)

Editor : Ș.R.