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„Îmi aud fiul plângând sub dărâmături”. Mărturia sfâșietoare a unei supraviețuitoare a cutremurelor din Venezuela

Data publicării:
Venezuela Earthquake
Salvatorii continuă căutările printre dărâmături după cutremurele din Venezuela. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Încă am credința că fiul meu este în viață” Bilanțul tragediei: 1.430 de morți, 3.238 de răniți și zeci de mii de persoane dispărute

Tragedia provocată de cele două cutremure devastatoare din Venezuela continuă să facă victime, în timp ce voci care cer ajutor se aud de sub clădirile prăbușite. Mii de oameni își caută disperați rudele printre dărâmături, sperând să le găsească în viață, în timp ce o mamă din La Guaira, una dintre cele mai afectate zone, a povestit că încă își aude fiul de aproape doi ani plângând de sub ruine, relatează BBC.

În ziua tragediei din Venezuela, Andreina Valerio s-a întors în grabă de la muncă pentru a-și căuta fiul, Santiago, în vârstă de aproape doi ani. Băiatul se afla împreună cu partenerul ei, Ramsés Mendoza, în locuința socrilor săi din La Guaira. Când a ajuns acolo, Andreina a găsit clădirea prăbușită. Cumnatul ei, Samuel Mendoza, căuta printre mormanele de moloz care fuseseră cândva blocul lor de apartamente.

Sâmbătă, în fața clădirii distruse, Andreina a povestit că fiul și partenerul ei erau încă prinși sub dărâmături, alături de mama, tatăl, bunicii și sora acestuia. Cu toate acestea, femeia nu și-a pierdut speranța.

„Încă am credința că fiul meu este în viață”

Andreina și Samuel au spus că și alți copii sunt blocați în clădire: Lucas, un băiat de nouă ani, și Aranza, o fetiță de trei ani.

Echipe de salvare din El Salvador și Spania au ajuns sâmbătă la fața locului, însă nu au reușit să pătrundă în interior. Până în acel moment, nimeni nu fusese scos viu din clădire.

În prima dimineață după cutremure, Samuel spune că a auzit „vocea unei femei”, care cerea ajutor. A doua zi, Andreina spune că a auzit plânsul unui copil.

„Încă am credința că fiul meu este în viață. Cred că este el și știu că va rezista, la fel și familia lui”, a spus femeia.

Andreina și Samuel sunt doar doi dintre miile de venezueleni care își caută rudele printre ruine, sperând că vor fi salvați după cele două cutremure puternice care au distrus sute de clădiri în întreaga țară.

În La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni de coastă, familiile sapă cu mâinile goale printre dărâmături. Mulți dintre cei aflați acolo nu au dormit de zile întregi, iar vocile le sunt răgușite de la strigătele disperate după supraviețuitori.

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Pe măsură ce orele treceau, vecinii au început să se ajute între ei, iar oameni din alte zone ale Venezuelei au venit să ofere sprijin.

În La Guaira, peste 50 de clădiri au fost grav avariate. Datele oficiale arată că peste 1.400 de structuri au fost afectate în regiune.

Bilanțul tragediei: 1.430 de morți, 3.238 de răniți și zeci de mii de persoane dispărute

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale din Venezuela, a descris cutremurele drept „cel mai dezastruos eveniment pe care această republică l-a suferit în ultimii 123 de ani”.

Bilanțul oficial a ajuns la 1.430 de morți și 3.238 de răniți, însă zeci de mii de persoane sunt încă date dispărute.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 14.000 de militari și polițiști în statul La Guaira, care a fost „militarizat” pentru siguranță, potrivit președintelui interimar Delcy Rodríguez.

Pe timpul nopții, situația a devenit și mai dramatică. Voluntarii au scos trupuri dintre ruine fără echipamente specializate, transportându-le în mașini și camionete. Ambulanțele nu au putut ajunge în unele zone din cauza drumurilor blocate și a traficului intens, iar mulți răniți au fost transportați pe motociclete.

În spitalele din Caracas, medicii spun că sute de răniți au fost aduși în ultimele zile, majoritatea cu fracturi și traume severe. În fața spitalelor au fost afișate liste cu morții și răniții, în speranța că familiile își vor găsi apropiații.

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Editor : Ș.A.

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