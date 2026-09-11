În ciuda războiului și a riscurilor severe de securitate, iranienii continuă să iasă în stradă pentru a protesta față de deteriorarea dramatică a nivelului de trai. Pensionari, profesori, asistente medicale, muncitori și studenți reclamă prețurile care cresc de la o zi la alta, salariile și pensiile neplătite cu lunile și șomajul în creștere. Inflația anuală a ajuns la aproximativ 80% în august, iar în cazul alimentelor a atins circa 130%, potrivit estimărilor citate de France 24. Pentru mulți iranieni, economiile se topesc rapid, iar vânzarea mașinii sau chiar a locuinței a devenit o soluție pentru plata facturilor și a medicamentelor.

În ciuda riscurilor grave de securitate și a războiului în curs, pensionarii, asistenții medicali, muncitorii, profesorii și studenții au organizat pichetări și proteste în toată țara încă din această vară, cel mai adesea din cauza dificultăților economice.

În contextul în care prețurile cresc la fiecare câteva ore, salariile și pensiile rămân neplătite de luni de zile, iar șomajul este în creștere, observatorii citați de France 24 afirmă că viața devine „imposibilă”.

În fiecare săptămână, regimul pronunță sentințe severe împotriva protestatarilor arestați, inclusiv condamnări la moarte. De asemenea, arestează fără încetare jurnaliști, artiști, activiști și sportivi pentru cea mai mică manifestare publică a unor opinii împotriva regimului sau pentru nerespectarea regulilor restrictive ale șariei pe rețelele de socializare.

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În ultimele opt luni, regimul islamic de la Teheran a executat cel puțin 54 de deținuți din motive politice, inclusiv 31 de protestatari care au participat la protestele de masă împotriva regimului din ianuarie, potrivit Grupului pentru Drepturile Omului din Iran, cu sediul în Norvegia.

Cu toate acestea, mulți iranieni continuă să protesteze în ciuda riscurilor. Pe 9 septembrie, sindicatul profesorilor universitari din Iran a declarat, într-o scrisoare deschisă, că, în cazul în care guvernul nu își va îndeplini promisiunile economice și nu va majora salariile profesorilor, aceștia nu vor preda în noul an universitar, care începe pe 23 septembrie.

O economie deja devastată, lovită și mai puternic de război

De la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe 28 februarie, economia țării, deja devastată, s-a deteriorat și mai mult, provocând dificultăți fără precedent. Situația s-a agravat de când administrația Trump a impus, pe 13 aprilie, un blocaj naval asupra Iranului în Golful Persic.

În prezent, Iranul poate importa foarte puțin prin principalele sale porturi din Golful Persic și, mai important, poate exporta foarte puțin petrol, o sursă majoră de venituri pentru guvern.

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Pe 29 august, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că blocada navală impusă de SUA a determinat Iranul să piardă 35% din importurile și exporturile sale.

France 24 a stat de vorbă cu mai mulți iranieni care au descris experiențele lor legate de o economie aflată în cădere liberă, pe fondul unui război în desfășurare și după decenii de sancțiuni, proastă gestionare și corupție.

„Prețurile se schimbă de la o oră la alta”

„Sirvan” este directorul general al unei mici companii de tip start-up – sau cel puțin așa era. De când a început războiul, a fost nevoit să-și concedieze toți angajații și acum conduce afacerea singur. Identitatea sa este ascunsă din motive de securitate.

Nu pot descrie situația decât ca o «cădere liberă». Acum câteva luni, a trebuit să-mi concediez toți cei 12 angajați. Cunosc mulți alți angajatori care au fost nevoiți să facă același lucru. Prețurile obișnuiau să crească de la o lună la alta sau de la o săptămână la alta. Acum se schimbă de la o oră la alta și nu exagerez. Într-o zi, am primit o comandă și am verificat prețul unei mașini pe care un client trebuia să o înlocuiască. Dimineața, acesta era de aproximativ 180 de milioane de toman (n.r. 660 de euro, conform cursului de schimb din 9 septembrie 2026). La prânz, când am vrut să o cumpăr, prețul urcase la 220 de milioane de toman (n.r. 814 euro). L-am informat pe client, iar acesta s-a răzgândit. Încearcă să continue să folosească utilajul defect pe care îl are deja

Un vânzător de telefoane mobile a explicat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale pe 7 septembrie, cum schimbările rapide ale prețurilor au făcut din ce în ce mai dificilă desfășurarea unei afaceri în Iran:

A face afaceri în Iran e o glumă acum. În această dimineață, un client online a vrut să cumpere acest telefon mobil. Prețul en-gros pentru noi era de 70,8 milioane de toman (n.r. 262 de euro, conform cursului de schimb din 9 septembrie 2026). I-am spus că prețul era de 72,8 milioane de toman (n.r. 269 de euro). L-a cumpărat și a transferat banii. Cincisprezece minute mai târziu, când am vrut să trimit telefonul la adresa lui, prețul din sistemul nostru fusese actualizat. La acel moment, a trebuit să cumpăr eu însumi telefonul cu 71,8 milioane de toman (n.r. 266 de euro). La doar câteva minute mai târziu, înainte chiar să-l trimitem clientului, sistemul nostru de prețuri online a fost actualizat din nou, iar prețul pentru noi a crescut la 72,8 milioane de toman (n.r. 269 de euro). Așa că a trebuit să-l trimit clientului fără să obțin niciun profit. Nu contează. Înregistrez acest videoclip la șase ore după ce am vândut telefonul, iar prețul cu ridicata la care putem cumpăra același telefon este acum de 76,5 milioane de toman (n.r. 283 de euro)

„Importul a devenit un joc de șah”

„Sirvan” continuă:

Este imposibil să conduci o afacere în această situație. Dacă vând ceva acum, nu pot să-l înlocuiesc în stoc la același preț la care l-am vândut. O parte a problemei o reprezintă creșterea neîncetată a cursului de schimb toman-dolar. Dar această nouă situație are și o altă cauză. De când Trump a impus blocada navală asupra Iranului, iar Emiratele Arabe Unite au refuzat accesul navelor iraniene în porturile lor, importul oricărui produs a devenit un adevărat joc de șah și un proces extrem de costisitor pentru orice marfă pe care trebuie să o aducem în țară. Toate importurile se efectuează acum pe cale terestră, fie cu camionul, fie pe cale ferată. Este un proces complicat, lent și foarte scump. Mai întâi trebuie să trimitem mărfurile din țara exportatoare într-o țară vecină, ceea ce implică o taxă suplimentară. Apoi trebuie să le depozităm acolo, ceea ce generează un alt cost. După aceea, trebuie să le aducem în Iran pe cale ferată sau cu camionul, ceea ce adaugă o altă cheltuială exorbitantă. Și odată ce ai în sfârșit produsul, după ce ai plătit toate aceste costuri, tot nu știi la ce preț trebuie să-l vinzi pentru a avea suficient capital ca să-l cumperi din nou prin același sistem complicat. Așadar, în practică, aproape nimeni nu poate face afaceri cu adevărat

Cel puțin 40% din populația iraniană a ajuns sub pragul sărăciei absolute, comparativ cu 34% înainte de război, în timp ce alte 40% riscă să ajungă în aceeași situație, potrivit mai multor estimări.

„Mi-am vândut mașina, trebuie să-mi vând și casa”

Amir este un pensionar în vârstă de 75 de ani care locuiește în Teheran.

După zeci de ani de muncă asiduă și după ce am dus ceea ce aș descrie ca un trai de clasă mijlocie-superioară, acum a trebuit să încep din nou să lucrez. Pensia mea nu acoperă nici măcar prima săptămână a lunii, iar eu sunt unul dintre norocoși: îmi primesc pensia în fiecare lună. Există milioane de pensionari care nu și-au mai primit pensia de luni de zile. Lucrez ca șofer pentru Snap (n.r. Snap este echivalentul iranian al Uber). Înainte de asta, a trebuit să-mi vând mașina și să cumpăr una mai ieftină, folosind banii rămași pentru a plăti medicamentele și facturile medicale ale soției mele. Nu-mi mai permiteam să le achit. Unele medicamente sunt greu de găsit și sunt scumpe. Acum vrem să ne vindem casa și să cumpărăm două apartamente într-un cartier mai ieftin. Noi am locui într-unul, iar fiica mea ar locui în celălalt. Ea nu-și mai permite chiria lunară, deși lucrează cu normă întreagă

Potrivit directorului sindicatului pensionarilor iranieni, la data de 7 septembrie, guvernul iranian nu plătise pensiile de cinci luni.

„Am, literalmente, patru locuri de muncă”

Nilou este o tânără graficiană. În timp ce salariul minim în Iran este de aproximativ 17 milioane de toman (n.r. 63 de euro, conform cursului de schimb din 9 septembrie 2026), Nilou spune că a plătit recent aproape 30 de euro pentru o cantitate mică de pui și carne.

Sunt obosită. Sunt deprimată. Nu văd niciun viitor în fața mea. Am, literalmente, patru locuri de muncă. Lucrez pentru trei companii ca designer grafic și, în plus, lucrez într-un magazin ca vânzător. Însă, în ultimele câteva luni, nu am mai reușit să țin pasul cu creșterea prețurilor. Timp de ani de zile, am reușit să strâng o mică sumă de bani. Cumpărasem lingouri de aur și dolari ca economii, dar acum le vând puțin câte puțin doar pentru a-mi plăti facturile și a supraviețui. Locuiesc singură; nu mănânc prea mult. Dar acum câteva zile, a trebuit să plătesc 1,5 milioane de toman pentru niște fructe (n.r. 5,50 euro, calcul bazat pe cursul de schimb din 9 septembrie 2026). Pentru puțină carne de pui și carne, am plătit în jur de 8 milioane de toman (n.r. 29,70 euro), iar asta îmi va ajunge doar două săptămâni. Câteva șampoane și balsamuri costă 6 milioane de toman (n.r. 22 de euro). În câteva luni, când îmi voi cheltui toate economiile, nu-mi voi mai putea permite acest stil de viață. Cred că va trebui să mă mut în apartamentul părinților mei. Ce trăim noi nu e o viață. Sunt sigură că, dacă situația va continua așa, oamenii vor organiza o altă manifestație uriașă, în ciuda masacrului pe care l-am îndurat cu doar câteva luni în urmă

Estimările sugerează că rata anuală a inflației din Iran a atins 80% în august 2026, ajungând la aproximativ 130% în cazul produselor alimentare.

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Editor : C.A.