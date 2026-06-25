Imigrația a adus câștiguri economice importante țărilor bogate. Ce arată un nou studiu al Băncii Centrale Europene

Țările bogate cu cea mai mare rată de imigrație din ultimii 35 de ani au obținut beneficii economice semnificative, iar multe dintre ele ar putea încă să absoarbă un număr mai mare de lucrători, potrivit unui studiu care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare în cadrul unei conferințe de vârf organizate de Banca Centrală Europeană. Tensiunile politice legate de imigrație au crescut în ultimii ani, pe măsură ce partidele de extremă dreapta, anti-imigranți, au contribuit la aducerea acestei probleme în fruntea agendei politice, câștigând teren în țări precum Statele Unite, Germania și Marea Britanie, se arată într-un material al Reuters.

Studiul, care a analizat datele din zeci de țări bogate membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a arătat că atât creșterea economică, cât și productivitatea au fost probabil stimulate semnificativ de afluxul de imigranți, majoritatea fiind persoane cu înaltă calificare, în ciuda oricăror afirmații politice care susțin contrariul.

„Productivitatea muncii din țările gazdă a crescut semnificativ atât în timpul, cât și după perioadele caracterizate de rate mai ridicate de imigrație”, se arată în lucrarea semnată de profesorul Giovanni Peri de la Universitatea din California, Davis.

„Coeficienții predictivi sunt adesea semnificativi, de amploare economică mare, iar o parte semnificativă a acestei creșteri a PIB-ului pe lucrător se realizează prin creșterea puternică a investițiilor”, se menționează în lucrarea care urmează să fie prezentată la Forumul BCE privind activitatea bancară centrală de la Sintra.

Creșteri ale productivității

Numărul total de imigranți care sosesc în țările OCDE din afara blocului a crescut la aproximativ 100 de milioane în 2024, de la aproximativ 25 de milioane în 1990, în timp ce creșterea populației autohtone a devenit negativă în multe țări.

Peri și coautorii săi au constatat că o creștere a numărului de imigranți egală cu 1% din populația unei țări este asociată cu o creștere a PIB-ului pe lucrător - un indicator al productivității - de 1,2% în decurs de cinci ani și de 1,9% pe o perioadă de 10 ani.

Constatările sunt deosebit de relevante pentru Uniunea Europeană, unde variația naturală a populației a fost negativă încă din 2015, iar scăderea s-a accelerat după pandemia de COVID-19.

Studiul a concluzionat că până la o treime din creșterea economică pe lucrător în țări precum Spania, Italia sau Marea Britanie ar fi putut fi generată de imigrație în perioada 1990–2024. În Spania, ponderea imigranților în rândul populației adulte a crescut cu 15 puncte procentuale între 1990 și 2024, o schimbare care ar putea duce la o creștere cu 28% a PIB pe lucrător.

PIB real pe lucrător a crescut cu aproximativ 75% în această perioadă, ceea ce sugerează că până la o treime din această creștere ar putea fi asociată cu afluxul de imigranți, se arată în studiu.

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În Regatul Unit, ponderea imigranților din populația totală a crescut cu 10 puncte procentuale, ceea ce sugerează că imigrația a reprezentat aproximativ 19% din creșterea PIB-ului pe cap de locuitor, din totalul de 60%, se arată în studiu.

Beneficiile imigrației nu se estompează odată cu creșterea fluxurilor de imigranți, a constatat studiul. Experiența Canadei și a Australiei, care au populații numeroase născute în străinătate, sugerează că există posibilitatea de a absorbi mai mulți lucrători fără a sacrifica reacția pozitivă a productivității și a investițiilor, se menționează în studiu.

Editor : C.A.