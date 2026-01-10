Live TV

Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc", a devenit un fenomen pe net

Imitatorul chinez al lui Trump, Ryan Chen. Foto: Profimedia
Succes fulminant

Îi imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, în vârstă de 42 de ani, a devenit un fenomen pe rețelele sociale cu videoclipurile sale umoristice. Între roboții umanoizi ai Boston Dynamics și cipurile AI Nvidia, imitatorul chinez al președintelui american, cu milioane de abonați, a putut măsura amploarea notorietății sale de această parte a Pacificului la ultima ediție CES de la Las Vegas.

Este un fenomen al rețelelor sociale care a depășit cu mult granițele Chinei. Originar din Chongqing (sud-vestul țării), Ryan Chen prezintă zilnic în videoclipuri specialitățile culinare și obiceiurile acestui oraș chinezesc cu zgârie-nori spectaculoși și străzi labirintice.

De asemenea, glumește pe străzi și în restaurante cu străinii și dansează pe melodia „YMCA”, melodia preferată a lui Donald Trump, însoțită de expresii precum „Tremendous!” (fenomenal) și „Amazing!” (incredibil) – superlative folosite de președintele american –, distrându-se în același timp de diferențele culturale dintre China și Statele Unite.

„Trump este o resursă inepuizabilă”, mărturisește el pentru AFP. Este personalitatea care generează cel mai mult trafic pe internet în lume.”

Totuși, nimic nu îl predestina pe acest fost director comercial în domeniul imobiliar pentru o astfel de carieră: „Politica nu mă interesează (mai ales că în China, satira politică este un teren minat). Dar consider că Donald Trump este un excelent showman. Dacă îl imit, nu o fac pentru a râde de el, ci pentru a câștiga vizibilitate, pentru a-mi avansa cariera.

Și pentru a face cunoscută China și orașul meu!”, spune Chen, citat de RFI.

Succes fulminant

Drumul spre succes a fost lung pentru acest pasionat de limba engleză care, pentru a obține un accent impecabil, a devorat serialul Friends și emisiunea The Apprentice, prezentată de Donald Trump.

Criza imobiliară din China l-a determinat să încerce să facă videoclipuri, iar un prieten l-a provocat să îl imite președintele american. Pariul a fost câștigat: videoclipurile au devenit imediat virale. Întâlnirea sa cu IShowSpeed, videograf și influencer american cu 47 de milioane de abonați pe YouTube, a fost, de asemenea, decisivă pentru vizibilitatea sa la nivel mondial. Înainte de 2025, Ryan Chen nu părăsise niciodată China.

Acum recunoscut pe stradă, are peste un milion de abonați pe Instagram, aproape la fel de mulți pe TikTok și peste 2,5 milioane pe platformele chinezești.

La CES, după ce a trecut de cozile pentru obținerea ecusoanelor de acces și de o defecțiune a microfonului, comediantul s-a distrat la standuri, pentru ca în final să-și piardă vocea la sfârșitul sejurului și să se piardă în mulțimea de vizitatori dornici să-l salute.

Ryan Chen știe că Donald Trump ar putea veni în China în aprilie pentru o vizită de stat și spune că „ar fi foarte cool să-l întâlnească”, subliniind că „nu are nicio dorință specială” de a face acest lucru, deoarece ar deveni rapid o chestiune diplomatică, crede el.

„Sunt doar un umorist. Nu am aspirații politice”. Ryan Chen speră doar să vadă China și Statele Unite „coexistând în bună înțelegere” și îi recomandă lui Donald Trump să vină să guste fondue din Chongqing, pe care umoristul o apreciază extrem de picantă.

