Împăratul, planurile de adopție și o prințesă care nu va domni niciodată: viitorul nesigur al celei mai vechi monarhii ereditare

Familia imperială a Japoniei se stinge, dar tradiționaliștii refuză să ia în considerare soluția evidentă — modificarea legii pentru a-i permite prințesei Aiko să urce pe tron, scrie The Times într-un articol dedicat celei mai vechi monarhii ereditare din istorie.

Prințesa Aiko Foto: Profimedia

Unul dintre ei lucrează pentru o importantă companie japoneză producătoare de cârnați. Altul este jucător de poker, condamnat pentru deținere de marijuana. Printre ei se numără oameni de afaceri, studenți și directori din domeniul publicității, precum și cel puțin un fost ambasador. Și, la un moment dat în viitor, unul sau mai mulți dintre ei vor fi probabil rugați să îndeplinească o misiune extraordinară: salvarea celei mai vechi monarhii ereditare din lume de la dispariție.

Ei sunt descendenții unui grup aproape uitat: foști membri ai ramurilor cadete (linii genealogice secundare ale unei familii regale sau nobile, n.r.) ale familiei imperiale japoneze. Acum opt decenii, după înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, strămoșii lor au fost lipsiți de titlurile princiare peste noapte. De atunci, și-au croit drumul în lume ca oameni de rând.

Dar acum toate acestea urmează să se schimbe. Parlamentul japonez se confruntă în această lună cu o criză profundă: la 27 de secole de la înființarea sa legendară, familia imperială a țării este pe cale de dispariție. Printre modificările legislative programate să fie adoptate se numără măsuri care să le permită descendenților de sex masculin ai prinților degradați să se reîntoarcă în familia imperială, pentru a-i mări numărul și a spori șansele de a genera viitori moștenitori.

Planul este vag, controversat și plin de incertitudini — nu în ultimul rând în ceea ce privește întrebarea dacă vreunul dintre puținii bărbați care ar îndeplini condițiile pentru reintegrarea în familia imperială are măcar cel mai mic interes în a face acest lucru.

Tsuneyasu Takeda, membru al uneia dintre fostele ramuri cadete, a declarat:

„Dintre cei care duc o viață liberă și fără griji ca civili, nu cred că cineva s-ar oferi voluntar să se întoarcă în familia imperială. Pentru că ei știu la fel de bine ca oricine cât de puțină libertate au membrii acesteia.”

Problema este clară și simplă. La mijlocul secolului al XX-lea, membrii familiei regale japoneze au încetat practic să mai nască băieți. Conform legislației japoneze, doar un copil de sex masculin, descendent al unui împărat de sex masculin, poate urca pe tron. În afară de împăratul emerit Akihito, care a abdicat în 2019, cei 16 membri ai familiei împăratului Naruhito numără doar patru bărbați.

Împăratul Naruhito și împărăteasa Masako Foto: Profimedia

Naruhito are 66 de ani. După un tratament de fertilitate, soția sa, împărăteasa Masako, în vârstă de 62 de ani, a dat naștere singurului lor copil, prințesa Aiko, în 2001. Moștenitorul direct al împăratului este prințul moștenitor Akishino, în vârstă de 60 de ani, care are un fiu de 19 ani, Hisahito. În afară de el, mai există doar unchiul lui Naruhito, prințul Hitachi, care are 90 de ani.

Pe lângă lipsa moștenitorilor, există o penurie cronică de personal pentru îndeplinirea îndatoririlor imperiale, precum vizitele la orfelinate și participarea la petreceri în grădină. Cea mai evidentă și populară soluție este modificarea legii pentru a permite unei femei să urce pe tron ca împărăteasă suverană. Un sondaj de opinie realizat luna trecută a indicat că 70% din populație susține ideea unei împărătese Aiko.

Însă această schimbare este contestată vehement de aripa conservatoare a Partidului Liberal Democrat (PLD) aflat la putere, inclusiv de prima femeie prim-ministru a Japoniei, Sanae Takaichi, care insistă că descendența imperială poate fi transmisă numai pe linie masculină.

După discuții îndelungate între guvern și opoziție, s-a ajuns la un acord asupra a două propuneri alternative. Conform primei propuneri, prințesele, care în prezent sunt obligate să părăsească familia atunci când se căsătoresc cu un „om de rând”, vor avea dreptul să-și păstreze statutul imperial.

Copiii lor, însă, nu ar avea dreptul să succeadă la tron, astfel încât măsura ar crește numărul membrilor familiei regale, dar nu ar contribui la creșterea numărului de moștenitori.

Al doilea element al planului constă în a permite membrilor actuali ai familiei imperiale să adopte descendenți ai fostelor ramuri cadete care și-au pierdut statutul după război.

Bărbații adoptați nu ar putea succeda la tron, dar — implicit, deși nu în mod explicit — orice fii pe care i-ar avea ulterior ar putea deveni împărați. Întrebarea este dacă cineva ar alege să se alăture de bunăvoie unei instituții atât de tulburate.

Doar patru dintre cele unsprezece vechi familii imperiale au descendenți de sex masculin potriviți: familiile Kaya, Kuni, Higashikuni și Takeda. Printre membrii lor se numără un total de 12 bărbați necăsătoriți, inclusiv fiul lui Tsuneyasu Takeda, un istoric și comentator care este aproape singurul membru al fostelor familii imperiale care vorbește public despre această situație.

Franchețea sa probabil că îl exclude pe fiul său — la fel ca și norul care planează asupra tatălui său, Tsunekazu Takeda, care a fost forțat să demisioneze din Comitetul Olimpic Internațional în urma unui scandal de corupție. Un văr, Tsuneaki, este jucătorul de poker care a primit odată o condamnare cu suspendare pentru posesie de droguri.

Fostul împărat al Japoniei, Akihito (dreapta), și fosta împărăteasă Michiko (stânga) participă la salutul de Anul Nou de la balconul Palatului Imperial din Tokyo, joi, 2 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Chiar dacă s-ar găsi un băiat potrivit, cine i-ar adopta?

Singurul membru de sex masculin al liniei imperiale care nu are încă copii este prințul Hitachi, în vârstă de peste 90 de ani, care este cam bătrân pentru a-și întemeia o familie.

Isao Tokoro, profesor de istorie specializat în familia imperială, a declarat:

„Chiar dacă s-ar institui un sistem pentru adoptarea unui fiu, există o mare probabilitate ca nimeni să nu fie dispus să-l adopte.”

Această confuzie face să pară și mai evident că soluția simplă și de dorit este să se permită succesiunea feminină. Oponenții conservatori obiectează pe motiv că numai bărbații transmit cromozomul Y masculin, care a fost moștenit de la împăratul Jimmu, legendarul fondator al Japoniei, care se spune că a murit în 585 î.Hr. la vârsta de 126 de ani.

Însă acest argument trece convenabil cu vederea un alt fapt legendar. Jimmu era stră-stră-strănepotul lui Amaterasu-no-Omikami, zeița soarelui și originea supremă a liniei imperiale. După eoni de deținători ai tronului de sex masculin, multor cetățeni japonezi li se pare corect ca femeile să aibă din nou rândul lor sub lumina soarelui.

Editor : B.E.