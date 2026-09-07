„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă

Timp de aproape 30 de ani, o parte din comitatul Sonoma din California a fost condusă de Rusia țaristă și a jucat un rol esențial, deși mai puțin cunoscut, în evoluția Statelor Unite. Unii americani știu că Alaska a făcut cândva parte din singura colonie permanentă de peste mări a Imperiului Rus, însă foarte puțini știu că America Rusă s-a extins și în California în perioada 1812-1842, relatează BBC.

De la San Francisco la Крѣпость Россъ (Fort Ross) este un drum de doar două ore cu mașina. Fort Ross a fost cândva „frontiera de sud a Imperiului Rus”, după cum a explicat și Chris Kimsey, un arheolog care lucrează pentru departamentul California State Parks. Aici, se poate vedea, încă, o bisericuță de lemn cu două cupole și cruci ortodoxe.

Milioane de turiști merg pe Pacific Coast Highway, una dintre cele mai spectaculoase autostrăzi din SUA, care traversează întreaga linie de coastă a Californiei. Însă, puțini dintre ei știu că la 145 de kilometri de San Francisco există un promontoriu izolat unde se găsește o relicvă din vremurile când o parte din California era condusă de Rusia țaristă.

„Nici cei mai mulți californieni nu știu că Rusia a avut odată o colonie în California”, a spus Kent Lightfoot, un antropolog de la Universitatea din California, Berkeley. „Cu toții știu despre spanioli și mexicani, dar aproape nimeni nu știe nimic despre faptul că rușii au fost aici. Este cam ca un imperiu uitat.”

Spaniolii au ocupat California de teama expansiunii Imperiului Rus și a Imperiului Britanic

Fort Ross era gândită a fi o colonie unde rușii să poată produce hrana necesară celor ce trăiau în așezările rusești din Alaska, dar a devenit și sursa unor planuri intens dezbătute în legătură cu expansiunea rusească în America de Nord.

Marea problemă a coloniștilor ruși din Alaska era că nu puteau să cultive nimic în mare parte din regiune, astfel că aceștia au continuat să exploreze coasta de vest a Americii de Nord în căutarea unui climat mai cald și a negustorilor spanioli.

Puțini americani știu că Rusia a avut cândva o așezare în California, care a fost pentru o vreme centrul de producție al acestei regiuni. Foto: Profimedia Images

Deși Spania a revendicat toată California încă din 1542, teritoriul a fost ocupat abia în 1769, după ce s-a aflat că negustorii de blănuri din Rusia se deplasau rapid înspre est.

Pentru a preveni avansul rușilor și al britanicilor, Spania a creat o serie de avanposturi militare de-a lungul coastei, începând cu San Diego.

„Expansiunea întregii Alta California, din multe puncte de vedere, a fost stimulată de ruși”, a explicat Lightfoot. Spaniolii se temeau de apropierea rușilor din Alaska și, ca atare, au fondat San Diego, Santa Barbara, Monterey și San Francisco.

„Este o atmosferă magică în Fort Ross”

În timpul vizitei de șase săptămâni în San Francisco a lui Nikolai Rezanov (42 de ani), om de stat și lider al expediției rusești, acesta a reușit să obțină destulă hrană pentru a-i salva pe coloniștii înfometați din Alaska, după ce s-a logodit cu fiica de 15 ani a comandantului spaniol din San Francisco.

Pe drumul de întoarcere, Rezanov a observat că întreaga coastă de nord a Californiei era neprotejată și mult mai însorită decât Siberia sau Alaska, astfel că a conceput planuri pentru extinderea Americii Rusești în California.

În 1812, 25 de ruși și 80 de vânători nativi din Alaska au ridicat o așezare de coastă pe teritoriul de astăzi al comitatului Sonoma.

„Este o atmosferă magică în Fort Ross”, a spus Robin Joy Wellman, care a lucrat timp de aproape 30 de ani ca traducător pentru California State Parks. „Este un fel de mister, dar odată ce oamenii îl descoperă, ei spun că este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-au vizitat.”

Același cutremur care a devastat San Francisco în 1906 a distrus și o mare parte din vechiul avanpost de lemn. Însă, fortăreața reconstruită parțial oferă încă o imagine vie a vieții de frontieră în Orientul sălbatic rusesc.

Cu toate că rușii au ales acest promontoriu unde să își construiască așezarea pentru că ar fi fost mai ușor de apărat în fața atacurilor spaniolilor, cele două imperii nu s-au luptat vreodată pe aceste teritorii. Dimpotrivă, coloniștii ruși și cei spanioli au depins unii de ceilalți pentru a supraviețui.

„Rușii și spaniolii erau la marginile cele mai îndepărtate ale imperiilor lor extrem de întinse”, a explicat Kimsey. „Ambele părți aveau nevoie de lucruri pe care cealaltă parte le putea furniza, așa că au făcut comerț în mod ilicit.”

Rușii au vândut Fort Ross în schimbul a 30.000 de dolari în 1841. Șapte ani mai târziu, o descoperire întâmplătoare în regiune a declanșat Goana după aur din California. Foto: Profimedia Images

Fără să își dea seama, rușii i-au ajutat pe rivalii spanioli să colonizeze restul Californiei

Fort Ross s-a dezvoltat într-o colonie cosmopolită cu aproximativ 60 de clădiri. „A fost un sat mercantil, divers și aglomerat”, în care oameni din diferite țări de proveniență vorbeau o grămadă de limbi străine, a spus Lightfoot. „Palisada era doar vârful icebergului. Acțiunea adevărată era la exterior.”

Colonia a ajuns să includă aproape 400 de oameni în anii ‘1830, devenind unul din locurile cu cea mai mare diversitate din California. Cu toți lucrau, practic, pentru Compania Ruso-Americană. În comparație cu alte colonii europene, Fort Ross era un loc destul de tolerant. „Rușii nu au venit aici să ‘civilizeze’ ca spaniolii”, a spus Kimsey.

Tot aici au fost construite și primele nave din California capabile să traverseze oceanul, dar și primele cărămizi, sticlă și mori de vânt, potrivit lui Kimsey. Fort Ross a devenit centrul de producție al Californiei.

Rușii le-au vândut spaniolilor toate aceste bunuri valoroase în schimbul proviziilor trimise coloniștilor ruși din Alaska. În acest fel, rușii i-au ajutat, fără să își dea seama, pe rivalii spanioli să colonizeze restul Californiei.

În ciuda multelor inovații realizate aici, Fort Ross nu a reușit niciodată să își atingă cele două obiective principale: să fie profitabil și să rezolve problema coloniștilor înfometați din Alaska.

Începutul sfârșitului pentru California țaristă

În prima parte a anilor ‘1820, vânătorii nativi din Alaska, care lucrau pentru Compania Ruso-Americană, au omorât atât de multe vidre de mare încât au distrus de tot populația locală.

Începutul sfârșitului pentru California țaristă a venit în 1839, atunci când Compania Hudson’s Bay condusă de britanici a fost de acord să aprovizioneze Alaska rusească.

Doi ani mai târziu, emigrantul elvețian John Sutter a cumpărat Fort Ross de la ruși în schimbul a 30.000 de dolari. El a folosit părți din structura clădirilor pentru a pune bazele noii sale așezări, Sacramento.

La șapte ani după ce rușii s-au întors în Alaska, o descoperire întâmplătoare pe proprietatea lui Sutter a declanșat Goana după aur din California.

Editor : Raul Nețoiu