Zburând peste Marea Marmara într-un elicopter securizat, trei politicieni s-au îndreptat luna trecută spre insula-închisoare İmralı, un loc decisiv pentru Turcia modernă. Pe insulă se afla Abdullah Öcalan, liderul Partidului Muncitorilor Kurzi (PKK), care a fost implicat în negocierile pentru încheierea unui conflict care a afectat țara timp de patru decenii și a curmat 40.000 de vieți. Öcalan i-a așteptat pe parlamentari în închisoarea de maximă siguranță unde este încarcerat de 26 de ani, scrie Financial Times într-un articol despre insula transformată în închisoare și apoi în simbol al istoriei politice recente a țării.

„Zeii din miturile antice probabil că nu ar fi putut concepe o pedeapsă mai cruntă pentru mine decât să mă lege de stâncile din İmralı”, spunea Öcalan într-o scrisoare din 2010.

Astăzi, İmralı este strâns asociată cu Öcalan – o figură detestată de mulți turci și a cărui mișcare este desemnată ca grup terorist în SUA și UE – la fel cum Robben Island este pentru totdeauna legată de statura morală a lui Nelson Mandela, Insula Diavolului de ofițerul francez Alfred Dreyfus, condamnat pe nedrept ca spion, și Sfânta Elena de exilul și moartea lui Napoleon.

Hartă: unde se afla insula İmralı în Marea Marmara

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu toate acestea, la fel ca aceste insule, İmralı are și alte povești. Este locul unuia dintre momentele formative ale Turciei moderne și o sursă de inspirație pentru unul dintre cele mai bune filme ale țării (dar și unul dintre cele mai urâte). Istoricii spun că ar putea chiar sugera o cale de urmat pentru negocierile de pace tensionate ale Turciei, numite „procesul İmralı”.

„Întrebarea este: poate İmralı să devină un simbol pentru reimaginarea Turciei – la fel cum Robben Island a fost pentru Africa de Sud?”, a spus Halil Karaveli, senior fellow la American Foreign Policy Council și editor al Türkiye Analyst.

„Poate İmralı să devină un loc al reinventării? Insulele sunt locuri unde se pot întâmpla lucruri rele. Dar pot fi și locuri ale renașterii imaginative.”

În formă de clepsidră, cu o lungime de doar 6 km, İmralı este una dintre cele două duzini de insule din Marea Marmara, micul corp de apă situat la vest de Bosfor, care separă provinciile asiatice și europene ale Turciei.

Odată locuința fermierilor de mătase, era un loc singuratic al pescarilor și al unei mănăstiri abandonate. Apoi, în 1935, statul turc a transformat-o într-o închisoare deschisă, unde deținuții erau reabilitați lucrând pământul.

Intrarea în Închisoarea Imrali Foto: Amerikanın Sesi - İmralı Adasında Orman Yangını Voice Of America. 27 February 2020, via Wikimedia Commons

„Sunt atât de uimit de natura din jurul meu”, scria Billy Hayes, un traficant american de hașiș închis pe insulă în 1975, într-o scrisoare trimisă acasă, între căratul sacilor de fasole și conservarea căpșunilor împreună cu colegii săi deținuți.

„Copaci înalți în vânt. Apă acoperită de spumă albă... și o ceață lavandă la orizontul îndepărtat, unde albastrul intens al Mării Marmara se întâlnește cu dealurile asiatice”, scria el cu entuziasm, înainte de a recunoaște: „Mă simt foarte singur aici”.

Hayes a fost doar unul dintre miile de condamnați care au trecut prin sistemul model de la İmralı, unde prizonierii trăiau fără gardieni, înconjurați de apă, și se pare că au înființat un club de film, o echipă de fotbal și chiar un ziar local.

Printre ei se afla și celebrul regizor turc Yılmaz Güney, care a conceput capodopera sa, „The Road”, sau „Yol”, după ce a fost închis pentru o presupusă crimă. Güney a regizat parțial filmul, care a câștigat Palme d'Or la Cannes în 1982, prin instrucțiuni detaliate trimise din închisoare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Hayes, la rândul său, a văzut memoriile sale din închisoare adaptate de Oliver Stone în „Midnight Express”, un film care a câștigat premii, dar a fost detestat de turci pentru că era o reprezentare rasistă. Nici lui Hayes nu i-a plăcut, spunând că „nu are nicio bază în realitate”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Politica, însă, a oferit Imrali cele mai mari drame – chiar înainte de sosirea lui Öcalan.

Insula Imrali a fost locul de execuție al lui Adnan Menderes, primul lider ales democratic al Turciei și singurul al cărui mandat s-a încheiat pe eșafod.

Demis în 1960 după prima lovitură de stat militară din Turcia, junta l-a supus pe prim-ministru unui proces rușinos în apropierea insulei Yassıada și, într-o concluzie previzibilă, l-a condamnat la moarte. Martorii oculari au povestit că această figură tragică a mers spre spânzurătoarea din İmralı fără să arate prea multe emoții; în mod remarcabil, el supraviețuise unui accident de avion la aeroportul Gatwick din apropierea Londrei cu mai puțin de doi ani înainte.

„În ciuda tuturor acestor lucruri, compasiunea mea este alături de voi. Trăiască națiunea”, le-a scris Menderes călăilor săi în ceea ce se crede a fi ultima sa scrisoare.

Adnan Menderes Foto: Profimedia

Abia odată cu venirea lui Recep Tayyip Erdoğan, cel mai puternic lider al Turciei de la Ataturk încoace, memoria lui Menderes a fost complet reabilitată. Insula Yassıada, unde a fost judecat Menderes, a fost redenumită „Democrație și Libertate”.

Rămâne de văzut dacă spiritul İmralı, capturat de poveștile sale mai vechi – respectiv creativitate, scuză, iertare și mândrie națională – poate avea o semnificație importantă astăzi pentru Öcalan sau pentru procesul de pace din Turcia, care pare să fi ajuns într-un impas.

Statul turc poate părea la fel de neclintit ca zona militarizată de interdicție aeriană care înconjoară acum İmralı. Pe lângă Öcalan, primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, principalul candidat prezidențial al opoziției, se află și el în închisoare, în complexul Silivri, la 70 km distanță, așteptând procesul și o posibilă condamnare la 2.352 de ani de închisoare pentru acuzații de corupție.

Pacea cu PKK și posibilitatea a ceea ce Erdoğan numește „Turcia fără terorism” nu au părut niciodată mai aproape. Dar pentru o națiune în care antipatia față de Öcalan și PKK este profundă, alegerile rămân încărcate. După multiple încercări eșuate de a face pace, de ce să se facă concesii acum, când armata a alungat practic PKK de pe teritoriul turc?

„Următoarea etapă este cea mai riscantă”, a avertizat Numan Kurtulmuş, președintele parlamentului turc. „Intrăm într-o perioadă în care este necesar să gândim.”

În ceea ce privește PKK, când cei trei parlamentari l-au vizitat pe Öcalan luna trecută, rapoartele despre conversația lor sugerează că acesta era doar prudent optimist în privința viitorului.

Această fotografie distribuită pe 9 iulie 2025 de agenția de știri Mezopotamya (MA) îl înfățișează pe liderul încarcerat al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, alături de alți membri ai PKK aflați în închisoare, în închisoarea Imrali de pe insula Imrali din Marea Marmara, Turcia. Foto: Profimedia

La un moment dat, Öcalan a spus că el credea că PKK ar fi trebuit să fie dizolvat în 1993, cu șase ani înainte de capturarea sa, dar că „o mână” a blocat încercările. Un membru senior al PKK a spus ulterior, fără niciun semn de scuză, că nu era nevoie de iertare, deoarece „noi nu am comis crime”.

„Poveștile mai vechi ale lui İmralı nu mai sunt recunoscute pe scară largă”, a spus Ezgi Başaran, membru asociat al Facultății de Studii Asiatice și din Orientul Mijlociu de la Universitatea Oxford. İmralı este văzut de kurzi „ca un loc al conducerii, sursa viziunii politice”, iar de turci „ca un loc al triumfului statului”.

Chiar și așa, insulele ocupă un loc important în imaginația națională a Turciei. Island Story, un cvartet al nominalizatului la Premiul Nobel Yaşar Kemal, povestește despre refugiații anatolieni care se adună pe insula imaginară „Ant Island”, renunță la trecutul lor traumatic și formează o comunitate armonioasă.

Kemal i-a spus editorului său german că a vizitat odată o insulă din Marea Marmara — pe care nu a numit-o niciodată — unde „totul era aproape așa cum mi-am imaginat” că ar fi insula sa pașnică Ant Island.

„Ideea de İmralı evocă un loc în care Menderes a fost executat și Öcalan încarcerat”, a spus Karaveli. „Dar insulele pot fi și locuri în care o țară este reimaginată, atât în viața reală, cât și în ficțiune.”





Editor : B.E.