În armata lui Putin, sute de soldați ruși mor înainte să ajungă pe front. Ce arată raportul serviciilor de informații ucrainene

Data publicării:
The parade of Russian soldiers on the Palace Square in St. Petersburg for a holiday on May 9
În Extremul Orient rus, motivația de a semna contracte militare rămâne extrem de scăzută. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Recrutări refuzate în regiunile sărace și izolate ale Rusiei

Serviciile de informații militare ucrainene susțin că peste 600 de soldați ruși au murit în ultimele luni din cauza drogurilor și condițiilor precare din unități fără să ajungă pe linia frontului. Raportul indică o prăbușire a moralului, creșterea numărului sinuciderilor și eșecul recrutărilor în unele dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei.

Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a anunțat că, din 2024, mai mult de 600 de soldați ruși au murit în Districtul Militar Central al Federației Ruse fără să ajungă să lupte pe front, din cauza consumului de droguri, a condițiilor de trai proaste și se observă o creștere a numărului de sinucideri, scrie Kyiv Post.

Într-un comunicat publicat săptămâna aceasta, HUR a precizat că decesele sunt legate de „condiții insalubre, alcoolism și consum de narcotice” în rândul personalului militar.

Agenția afirmă că, în 2024, au fost înregistrate cel puțin 71 de sinucideri, iar alte 86 au fost raportate în prima jumătate a anului 2025. Tot HUR susține că 32 de soldați au murit în urma unor intoxicații alimentare, iar 112 din cauza supradozelor de droguri numai în acest an și descrie situația drept o dovadă a scăderii moralului în armata rusă.

Recrutări refuzate în regiunile sărace și izolate ale Rusiei

Luna trecută, planul Rusiei de a-și suplimenta trupele de ocupație din Ucraina a stagnat, în special în unele dintre cele mai sărace și mai îndepărtate regiuni ale țării, inclusiv Iakuția, potrivit HUR.

Citând documente interne ale Ministerului rus al Apărării, HUR susține că eforturile de recrutare din mai multe zone ale Rusiei, în special în Republica Saha (Iakuția), nu reușesc să atingă obiectivele stabilite de Kremlin. În regiune, centrele de înrolare ar fi ratat aproximativ 40% din cotele impuse.

Potrivit HUR, acest deficit reflectă nemulțumirea tot mai mare a populației și oboseala crescândă față de un război care intră în al patrulea an.

Raportul mai indică faptul că un alt factor major al crizei de recrutare îl reprezintă pierderile ridicate în rândul unor comunități locale, în special în rândul grupurilor etnice indigene, care refuză din ce în ce mai mult să lupte și să moară pentru interesele Moscovei.

Un tipar similar, mai adaugă agenția, este observat și în alte regiuni din Extremul Orient rus, unde motivația de a semna contracte militare rămâne extrem de scăzută, în pofida propagandei de stat și a promisiunilor de stimulente financiare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

