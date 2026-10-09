„În fiecare zi au loc ucideri”. Locuitorii din Gaza, în continuare sub focul atacurilor israeliene. „Armistițiul este o minciună”

La un an de la încetarea focului în Gaza, violențele continuă, iar negocierile pentru următoarea etapă a acordului de pace sunt blocate. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 1.400 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene de la începutul armistițiului, inclusiv mai mult de 300 de copii. În același timp, cea mai mare parte a populației a fost strămutată de mai multe ori, iar reconstrucția Fâșiei nu a început. Pentru oamenii care trăiesc în corturi, supraviețuirea de la o zi la alta a devenit noua realitate, arată un reportaj al BBC.

Într-un cort din centrul Fâșiei Gaza, într-o dimineață de la sfârșitul lunii septembrie, Fida al-Toutah, în vârstă de 31 de ani și mamă a cinci copii, îi pieptăna părul fiicei sale când s-au auzit focuri de armă.

„Mama ne-a strigat să ne ascundem”, își amintește fiul ei, Ezz, plângând.

Băiatul și-a dat seama că mama sa fusese lovită abia când a văzut mâinile însângerate ale fratelui său mai mic, care se agățase de ea în momentul în care gloanțele au lovit cortul. „Mama noastră era atât de bună și de generoasă. Ce a făcut ea rău?”, a spus Ezz.

Fida a murit pe 21 septembrie, după ce a fost împușcată în cap. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, ea se numără printre cele peste 1.400 de persoane ucise în atacurile israeliene de la începutul armistițiului, pe 10 octombrie anul trecut. Cifrele ministerului sunt considerate credibile de ONU.

Armistițiul a dus la eliberarea a mii de palestinieni deținuți de Israel, în schimbul tuturor celor 48 de ostatici care se mai aflau în Gaza, precum și la un acord pentru încetarea războiului declanșat de atacul condus de Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

Atacul din 7 octombrie 2023 s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice.

Pe teren, în Gaza, armistițiul a însemnat oprirea bombardamentelor israeliene de amploare, ceea ce a adus o ușurare semnificativă populației și a permis creșterea fluxului de ajutor umanitar și de provizii medicale către teritoriu.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, Israelul a continuat să efectueze atacuri în Gaza aproape în fiecare zi. Numai în ultima săptămână, peste 30 de persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Israelul susține că atacurile vizează membri ai Hamas și acuză gruparea palestiniană de încălcări repetate ale armistițiului.

Pentru familia Fidei, însă, realitatea de pe teren este diferită. „Armistițiul este o minciună. În fiecare zi au loc schimburi de focuri. În fiecare zi există ucideri, iar moartea pândește peste tot”, a spus Ahed, soțul Fidei.

Întrebată de BBC despre moartea femeii, armata israeliană a declarat că nu are nicio înregistrare privind incidentul.

Numărul total al palestinienilor uciși în atacurile israeliene de la începutul războiului din Gaza, în urmă cu trei ani, a depășit 74.000, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

„Moartea ne urmărește”

În fața cortului în care locuia Fida, fratele ei, Ibrahim, a indicat găurile despre care spune că au fost provocate de o rafală de gloanțe trase de forțele israeliene.

„Cortul ăsta e doar o bucată de pânză. Imaginează-ți că un vehicul militar a venit aici și a tras o rafală de gloanțe”, a spus el. „Au fost și focuri de armă venite din cer, de sus, de la dronele quadcopter, și erau îndreptate împotriva civililor neînarmați.”

Fida este a patra dintre frații și surorile lui Ibrahim care a fost ucisă de la începutul războiului. „Am părăsit cartierul nostru, Zeitoun, pentru a supraviețui, dar moartea ne urmărește”, a spus el.

Familia s-a mutat de șapte ori, însă nu a reușit să găsească un loc sigur.

Potrivit ONU, cea mai mare parte a populației din Gaza, estimată la aproximativ 2,1 milioane de oameni, a fost strămutată de mai multe ori în timpul războiului. Mulți locuitori sunt nevoiți să trăiască în tabere de corturi sau în structuri nesigure.

Copii uciși în apropierea „Liniei Galbene”

În aceeași zi în care Fida a fost ucisă, Ismail al-Bardawil, în vârstă de 14 ani, a fost împușcat mortal în zona al-Mawasi din Rafah, în sudul Gazei.

Familia băiatului a declarat pentru BBC că acesta a fost împușcat de forțele israeliene în timp ce pescuia în Marea Mediterană împreună cu frații săi, la aproximativ 20 de metri de țărm.

Ismail este unul dintre cei peste 300 de copii uciși de la începutul încetării focului, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Armata israeliană a declarat că nu deține informații nici despre acest incident.

În ultimul an, Forțele de Apărare ale Israelului au publicat înregistrări video cu operațiunile desfășurate în Gaza împotriva Hamas și a altor grupări. Cel puțin șapte soldați israelieni au fost uciși în Gaza de la începutul încetării focului.

Cartier din Gaza distrus de război Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Atât Fida, cât și Ismail locuiau în apropierea așa-numitei „Linii Galbene”, care separă zonele din Gaza ocupate de armata israeliană de cele controlate de Hamas în vest.

Zonele din apropierea liniei sunt considerate printre cele mai periculoase din Fâșie, deoarece forțele israeliene au deschis în mod repetat focul acolo. Pentru civili, însă, posibilitățile de relocare sunt extrem de limitate din cauza lipsei de spațiu.

Gaza era dens populată și înainte de război. Acum, populația este înghesuită pe mai puțin de 40% din suprafața Fâșiei, controlată de Hamas. În aceste zone, Hamas menține un control strict, reprimă disidența și continuă să recruteze luptători.

Viața în corturi

Arhitecta Amal Alabadla locuia într-un apartament confortabil înainte de război. Acum trăiește într-un cort amplasat pe malul mării.

„De fiecare dată când plouă, se inundă. Mi-e foarte frică atunci când bate vântul puternic, pentru că cortul nostru se distruge sau se deteriorează”, a spus ea.

Amal își crește singură cei doi băieți, Mohammed și Noah. Soțul ei nu se afla în Gaza când a început războiul, iar în trei ani cei doi nu s-au mai întâlnit.

Trei dintre frații lui Amal, care o ajutau să aibă grijă de copii, au fost uciși în atacuri separate înainte de începerea armistițiului.

„În timpul iernii, fiul meu suferă de crize de epilepsie din cauza frigului. Uneori este foarte greu să-l țin uscat și la căldură”, a spus femeia.

„Înainte de război, aveam un loc de muncă, o casă, o viață obișnuită, dar apoi totul s-a dat peste cap. Acum nu mai avem nicio speranță, nimic. Totul se reduce la a supraviețui zi de zi, la a-mi ține copiii în viață, curați, sănătoși și hrăniți.”

Există și tabere amplasate mai în interiorul Fâșiei Gaza, unele construite chiar sub nivelul mării și expuse astfel unui risc mai mare de inundații.

Reconstrucția, blocată de impasul negocierilor

Acordul de pace din octombrie 2025 trebuia să deschidă calea pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Până acum, însă, reconstrucția nu a început, fiind blocată de impasul privind cea de-a doua fază a acordului.

Israelul controlează strict materialele și utilajele care pot intra în Gaza, susținând că măsurile sunt necesare din motive de securitate.

La începutul acestui an, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat un plan pentru dezarmarea Hamas. În august, planul a fost respins de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a declarat că nu va exista nicio retragere militară până când Hamas nu va fi „cu adevărat” dezarmat.

Hamas susține, la rândul său, că predarea armelor grele depinde de încetarea de către Israel a „tuturor formelor de agresiune” și de retragerea forțelor israeliene din Gaza.

Foto: Ebrahim Hajjaj via Reuters

La mii de kilometri distanță, Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a propus, de asemenea, un plan de reconstrucție a Gazei în valoare de 2,45 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 1,85 miliarde de lire sterline.

Însă, la un an de la încetarea focului și la trei ani de la începutul războiului, mulți locuitori ai Gazei rămân profund sceptici că situația se va schimba în mod real.

„Ne confruntăm cu dificultăți și nu ni se permite să reconstruim”, a spus Amal. „Nu cred că ne spun adevărul în legătură cu posibilitatea de a construi un viitor sigur pentru copiii noștri.”

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Editor : C.A.