În timp ce lumea a intrat în 2022, o țară africană în care anul are 13 luni a rămas în 2014

Lumea a serbat intrarea în 2022, însă o țară din Africa a rămas în 2014, an în care a intrat pe 11 septembrie 2021.

Etiopienii sărbătoresc începutul unui nou an pe 11 septembrie sau pe 12 septembrie dacă este un an bisect. În același timp, un an are 13 luni în Etiopia: 12 luni a câte 30 de zile și a 13-a, ultima, de 5 zile (6 zile în anii bisecți). Timpul se calculează și el diferit, ziua de 24 de ore fiind împărțită în 2 bucăți de câte 12 ore, începând cu 6 dimineața. Astfel, mijlocul zilei și mijlocul nopții sunt la ora 6 în Etiopia.

Datorită acestor calcule, Etiopia este în urmă cu 7-8 ani față de lumea occidentală și de calendarul nostru.

Astfel, poporul etiopian a sărbătorit abia pe 11 septembrie 2007 intrarea în noul mileniu.

De asemenea, deși țara are multe sărbători legale recunoscute în întreaga lume, acestea sunt adesea sărbătorite în alte zile, din cauza calendarului diferit.

Acest lucru se întâmplă deoarece este calculat diferit anul nașterii lui Iisus Hristos. Când Biserica Catolică a modificat anul după noi calcule, în anul 500 d.Hr., Biserica Etiopiană n-a făcut acest lucru.

Etiopia se mai remarcă prin câteva particularități: este singura țară africană care n-a fost niciodată colonizată, păstrează Chivotul Legământului (cufărul auriu din lemn despre care se spune în Vechiul Testament că ar găzdui tabletele de piatră cu Cele 10 porunci), a găzduit primii mulsulmani în afara Arabiei Saudite, iar adepții mișcării rastafariene îl idolatrizează pe fostul lider etiopian Ras Tafari (Șeful Tafari), devenit împăratul Haile Selassie I în 1930.

