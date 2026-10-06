Încă o țară introduce controale sanitare draconice la frontieră din cauza ciumei din Rusia. O destinație de lux, vizată direct

Indonezia a întărit controlul sanitar la punctele de intrare în țară, în urma informațiilor primite din Rusia privind decesul unei angajate a laboratorului Institutului de Cercetare Științifică pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk, Siberia și Orientul Îndepărtat, precum și spitalizarea a aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu aceasta.

Deși Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu a transmis nicio notificare care să impună o vigilență sporită din cauza unei posibile transmiteri a ciumei, autoritățile indoneziene urmăresc cu atenție evoluția evenimentelor, intensificând măsurile de pregătire și controalele în aeroporturi și porturi maritime, a declarat Aji Muhawarman, directorul Biroului de Comunicare și Informare Publică al Ministerului Sănătății.

Controalele se efectuează, printre altele, și în stațiunea Bali, a informat agenția de știri de stat Antara. Indonezia, potrivit datelor Asociației Operatorilor de Turism din Rusia, reprezintă pentru ruși una dintre destinațiile cheie pentru vacanțe în Asia, iar „turiștii ies din ce în ce mai des din Bali, alegând itinerarii combinate”. În prima jumătate a anului, Bali a fost vizitat de 129 672 de turiști din Rusia; această cifră este cu doar 2% mai mică decât recordul stabilit în perioada similară a anului 2025.

Măsurile suplimentare de control sanitar includ completarea declarațiilor privind starea de sănătate, monitorizarea călătorilor pentru depistarea simptomelor, evaluarea riscurilor la sosirea navelor, precum și supravegherea rozătoarelor și a puricilor, notează Antara. Persoanele care sosesc cu simptome precum febră, tuse sau dificultăți de respirație pot fi trimise la spitale speciale de infecții pentru izolare, supraveghere și tratament.

OMS a declarat marți că autoritățile ruse au identificat toate persoanele care au intrat în contact cu angajata institutului de cercetare, iar niciuna dintre acestea nu a prezentat simptome ale bolii. Potrivit reprezentantului OMS, Christian Lindmeier, în Rusia se investighează dacă ciuma pulmonară a fost cauza decesului.

Ulterior, Rospotrebnadzor a informat că „situația sanitar-epidemiologică din regiunea Irkutsk, din orașele Irkutsk și Shelekhov [unde se află institutul] este stabilă”, comisia nu a identificat situații de urgență în ceea ce privește manipularea microorganismelor patogene în cadrul institutului și nici agenți patogeni periculoși în biomaterialele angajatei decedate.

Lindmeier a citit apoi jurnaliștilor din Geneva răspunsul oficial din partea Rusiei, potrivit căruia „în Irkutsk nu a fost înregistrat niciun caz al acestei boli periculoase”, a relatat Reuters.

Experții afirmă că riscul de răspândire a bolii în afara cercului de contacte apropiate este redus, scrie Euronews. Doctorul Glenn Worthmann, de la Centrul Medical MedStar din Washington, a subliniat că ciuma pulmonară nu se transmite foarte ușor și poate fi tratată cu antibiotice. Potrivit acestuia, probabilitatea unei răspândiri pe scară largă a bolii în Rusia sau a pătrunderii acesteia în SUA este redusă.

Editor : A.R.