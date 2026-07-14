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Încă un armistițiu din Orientul Mijlociu atârnă de un fir de ață. Rebelii houthi din Yemen au lansat rachete asupra Arabiei Saudite

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XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Lovituri saudite asupra aeroportului din Sanaa, Yemen. Foto: Profimedia
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Din articol
Avion iranian Se reaprinde un conflict mocnit

Mișcarea houthi din Yemen a lansat rachete asupra Arabiei Saudite, după ce a acuzat, luni, regatul că a bombardat un aeroport aflat sub controlul său, încălcând un armistițiu de patru ani în conflictul dintre saudiți și gruparea aliniată Iranului, informează Reuters.

Arabia Saudită a interceptat rachete „lansate de miliția teroristă houthi către regiunea sudică”, a declarat purtătorul de cuvânt al unei coaliții militare conduse de saudiți în Yemen, pe X.

Purtătorul de cuvânt al luptătorilor houthi, Yahya Saree, a declarat că gruparea a vizat aeroportul internațional din Abha, Arabia Saudită, capitala unei regiuni muntoase din sud, la granița cu Yemenul, unde mulți saudiți fug de căldura verii.

Atacurile sunt primele revendicate de houthi împotriva Arabiei Saudite de la intrarea în vigoare a unui armistițiu informal în martie 2022, în urma atacurilor houthi asupra infrastructurii energetice saudite.

Violențele de luni amenință cu o reluare a conflictului la granița de sud a Arabiei Saudite, după ce atacurile cu drone și rachete iraniene care au vizat regiunile estice și Riadul s-au potolit în urma unui armistițiu din aprilie în conflictul din Iran.

Dimensiunea țării în raport cu alte state mult mai mici din Golf a presupus o poziționare mai bună în timpul războiului, continuând să exporte petrol printr-o conductă de la est la coasta de vest de pe Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

Un conflict mai amplu cu rebelii houthi, care în trecut au vizat transportul maritim din Marea Roșie, ar putea pune sub semnul întrebării această situație.

Avion iranian

Luni, mișcarea houthi, care controlează nordul Yemenului, a acuzat Arabia Saudită de lansarea de atacuri aeriene împotriva aeroportului internațional din Sanaa și a promis că va riposta.

Rebelii au numit atacurile de luni „agresiune flagrantă” și au spus că acestea au pus capăt unei perioade de dezescaladare.

De asemenea, au avertizat companiile aeriene să nu zboare în spațiul aerian saudit până la ridicarea „asediului” asupra aeroportului din Sanaa.

Atacurile asupra aeroportului din Sanaa au fost revendicate de Guvernul Yemenului, recunoscut la nivel internațional, care este puternic susținut de Riad, unde locuiesc mulți dintre membrii săi.

Ministerul Apărării din cadrul Guvernului yemenit a declarat că pista Aeroportului Internațional Sanaa a fost vizată pentru a împiedica aterizarea unui avion iranian, încălcând suveranitatea yemenită.

Acesta a transmis că forțele guvernamentale vor răspunde oricărei aeronave ostile care încalcă spațiul aerian al Yemenului „prin toate mijloacele disponibile” și a tras la răspundere Iranul. Un purtător de cuvânt al forțelor armate a declarat ulterior că aeronava a aterizat pe aeroportul Hodeidah, controlat de houthi.

Nu este clar dacă s-a făcut vreo încercare de a-l împiedica să aterizeze în Hodeidah, la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Sanaa, pe coasta Mării Roșii din Yemen.

Se reaprinde un conflict mocnit

Yemenul s-a confruntat cu război civil și război prin intermediari din partea puterilor externe timp de mai bine de un deceniu, după ce rebelii houthi au cucerit capitala și au forțat guvernul recunoscut internațional să se mute în sud.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a intervenit în 2015 împotriva houthi, declanșând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Violențele au reapărut la sfârșitul anului trecut, după ce o mișcare separatistă susținută de Emiratele Arabe Unite a cuprins teritoriul din sud, fragmentând coaliția condusă de Arabia Saudită, creată pentru a lupta împotriva rebelilor.

Totuși, armistițiul din 2022 dintre Arabia Saudită și houthi a rezistat în mare măsură, în ciuda escaladării regionale legate de războiul Israel-Gaza, precum și de războiul din Iran.

Editor : Ș.R.

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