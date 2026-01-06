Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei

Un bărbat este judecat în sudul Franței, acuzat de drogarea și abuzarea sexuală a femeilor, precum și de filmarea unor agresiuni, scrie BBC News. Profesor de dans și autointitulat hipnoterapeut, Cyril Zattara este acuzat de violarea a 14 femei pe parcursul a zece ani, precum și de filmarea în secret a aproximativ 20 de alte femei.

Zattara, care se află în arest preventiv din 2021, a recunoscut 10 acuzații de viol.

Procesul se desfășoară cu ușile închise în orașul Aix-en-Provence, la cererea uneia dintre presupusele victime, și va dura cel puțin două săptămâni. Altele au solicitat un proces public, spunând că vor ca vocile lor să fie auzite de cât mai multe persoane posibil.

Potrivit unei anchete a poliției, Zattara ar fi pus somnifere în băuturile femeilor înainte de a le agresa sexual. Se presupune că el viza adesea femei cu care era prieten sau cu care avea relații intime.

Anchetatorii au găsit pe computerul lui Zattara fotografii și videoclipuri care arătau presupusele victime într-o stare letargică în timpul actului sexual.

O femeie, care a depus o plângere împotriva inculpatului în 2019 după ce a participat la una dintre sesiunile sale de hipnoză, a declarat că a băut niște vin pe care el i l-a oferit și că mai târziu s-a trezit, amintindu-și fragmentar că a fost violată de Zattara și că a vomitat.

ADN-ul lui a fost găsit sub unghiile ei și pe lenjeria ei intimă, iar rezultatele toxicologice au arătat prezența în organismul ei a unor medicamente puternice care induc somnul.

Procesul Zattara urmează cazului de mare amploare al lui Dominique Pelicot, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a drogat și violat fosta soție, Gisèle, și a invitat zeci de străini să o abuzeze și ei timp de aproape un deceniu.

