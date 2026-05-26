„Încearcă să schimbe caii în timpul cursei”. Ce sunt Acordurile Abraham și de ce le leagă Donald Trump de un acord de pace cu Iranul

Președintele Donald Trump condiționează orice acord de pace cu Iranul de recunoașterea Israelului de către națiunile arabe. Într-o postare pe Truth Social de luni, Trump a declarat că a discutat cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului, Iordaniei și Bahrainului în weekend și că dorește ca aceștia să semneze Acordurile Abraham, un set istoric de acorduri negociate în 2020 care au normalizat relațiile diplomatice dintre Israel și mai multe țări arabe. Se pare că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a participat la apel.

„După toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să pună cap la cap acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări măcar să semneze Acordurile Abraham”, a postat Trump. „Țările în discuție sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (deja membre!), Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain (deja membră!)”

Președintele SUA a declarat că majoritatea țărilor „ar trebui să fie pregătite, dispuse și capabile să facă din această înțelegere cu Iranul un eveniment mult mai istoric decât ar fi altfel”, deși anumite state ar putea fi scutite de la semnare.

În special, Trump a spus că Arabia Saudită și Qatarul ar trebui să semneze imediat acordurile, „și toți ceilalți ar trebui să le urmeze exemplul”.

„Dacă nu o fac, nu ar trebui să facă parte din acest acord, pentru că demonstrează rea intenție”, a mai afirmat el.

Trump a sugerat, de asemenea, că până și Iranul ar putea semna acordurile, în ciuda relației sale conflictuale de lungă durată cu Israelul.

Apelul lui Trump se va confrunta probabil cu rezistență, având în vedere că acordurile au fost criticate pe scară largă de mulți din Orientul Mijlociu pentru că nu au reușit să abordeze tensiunile istorice, inclusiv problema palestiniană. Bombardamentul Israelului asupra Fâșiei Gaza și Libanului și agresiunea împotriva Iranului nu au făcut decât să intensifice aceste sentimente.

„Trump încearcă practic să schimbe caii de cursă în mijlocul cursei”, a declarat pentru revista Time William Figueroa, profesor asistent de relații internaționale la Universitatea din Groningen. „După ce nu a reușit să forțeze capitularea necondiționată a Iranului, acum încearcă să vândă o farsă la fel de improbabilă; legarea păcii regionale de un acord diplomatic fragil care nu abordează în niciun fel rădăcina conflictului.”

Ce sunt Acordurile Abraham

Intermediate de Trump în septembrie 2020, Acordurile Abraham au stabilit legături diplomatice oficiale între Israel și mai multe națiuni. Acordurile bilaterale au reprezentat prima normalizare formală a relațiilor diplomatice arabo-israeliene din ultimele decenii.

Emiratele Arabe Unite și Bahrain au fost primele care au semnat acordurile cu Israelul. Sudanul a fost de acord să normalizeze relațiile cu Israelul în octombrie 2020, deși ratificarea formală a fost întârziată de războiul civil din acest stat. Marocul a semnat acordurile în decembrie 2020, iar Kazahstanul, care are legături diplomatice cu Israelul din anii 1990, s-a alăturat acordurilor în noiembrie anul trecut.

Acordurile au fost criticate de unele țări și observatori pentru subminarea Inițiativei de Pace Arabe din 2002, care a stabilit condițiile prealabile pentru relații formale cu Israelul, inclusiv retragerea completă a forțelor israeliene din teritoriile ocupate și înființarea unui stat palestinian cu o „soluționare justă” pentru refugiații palestinieni.

Cum au reacționat țările la cerința lui Trump

Pakistanul a declarat deja că nu va adera la acorduri. Ministrul Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat pentru postul de televiziune pakistanez Samaa TV că un astfel de acord „intră în conflict cu ideologiile noastre fundamentale”.

Dintre țările cărora Trump le-a cerut să adere la acorduri, Arabia Saudită, Qatar și Pakistan nu au relații diplomatice oficiale cu Israelul. Deși nu a făcut parte din Acordurile Abraham, Egiptul a normalizat relațiile cu Israelul în 1979, iar Iordania a stabilit legături diplomatice oficiale cu Israelul printr-un tratat de pace din 1994. Turcia a fost prima țară cu majoritate musulmană care a recunoscut oficial Israelul în 1949, deși relațiile lor diplomatice au fost tensionate, iar comerțul bilateral a fost suspendat din cauza ofensivei Israelului în Gaza.

Până în prezent, nicio altă țară în afară de Pakistan nu a răspuns public apelului lui Trump.

Un oficial american a declarat pentru Axios că liderii participanți la apel, în special cei din Arabia Saudită, Qatar și Pakistan, au părut uimiți de cererea lui Trump. „S-a lăsat tăcerea la telefon, iar Trump a glumit și i-a întrebat dacă mai sunt acolo”, a spus oficialul.

În urma armistițiului dintre Israel și Hamas din octombrie anul trecut, Trump a sugerat ca Arabia Saudită să se alăture acordurilor. Prințul moștenitor al regatului, Mohammed bin Salman, a declarat în noiembrie, când s-a întâlnit cu Trump la Washington, că Arabia Saudită este deschisă aderării la acorduri, condiționată de o „cale clară” către suveranitatea palestiniană.

Poziția Arabiei Saudite a fost de mult timp aceea că va normaliza relațiile cu Tel Aviv-ul doar dacă Israelul se angajează să urmeze o cale „credibilă și ireversibilă” către înființarea unui stat palestinian. Guvernul de extremă dreapta al Israelului a declarat că se opune unei soluții cu două state și suveranității palestiniene.

„Acordurile sunt considerate riscante din punct de vedere politic, mai ales acum”, spune Figueroa. „Au fost criticate [cu ani în urmă] de cetățenii țărilor care le-au semnat, spunând că au dat sprijinul pentru palestinieni în schimbul creșterii economice.”

În mod special, spune Figueroa, nici Israelul nu a răspuns public la sugestia lui Trump. Israelul a îmbrățișat acordurile în 2020, dar a criticat progresele raportate către un acord de pace cu Iranul, insistând că Teheranul trebuie să își demonteze programul nuclear. Iranul a fost reticent în a se angaja să respecte aceste cerințe, pentru că susține că programul său nuclear este în scopuri civile. Duminică, Netanyahu a postat pe X o imagine generată de inteligența artificială cu el și Trump stând unul lângă altul, cu mesajul „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”.

„Eforturile lui Trump de a lega dezastrul actual al politicii sale externe de succesul său diplomatic anterior reprezintă ultima sa încercare de a îmbuna guvernul israelian, care a criticat profund eforturile sale de a ajunge la un acord de pace”, spune Figueroa.

Cum ar putea afecta acest lucru un acord cu Iranul

În postarea sa, Trump a declarat că discuțiile cu Iranul „decurg bine”. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat inițial că s-ar putea ajunge la un acord luni, dar marți, pentru că încă nu se ajunsese la niciun acord, a spus că ar putea „dura câteva zile”.

„Este corect să spunem că am ajuns la o concluzie cu privire la o mare parte din problemele aflate în discuție”, a declarat luni, la Teheran, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baqai. „Dar a spune că aceasta înseamnă că semnarea unui acord este iminentă - nimeni nu poate face o astfel de afirmație.”

Acordul-cadru – un memorandum de înțelegere – include, se pare, o prelungire a armistițiului de 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și planuri de a discuta în continuare programul nuclear al Iranului pe o perioadă de 30 până la 60 de zile.

Însă există puncte de blocaj: oficialii americani au declarat că iranienii ar trebui să se angajeze să renunțe la stocul lor de uraniu îmbogățit, un punct asupra căruia au insistat și oficialii israelieni.

Pe de altă parte, presa iraniană legată de stat a declarat că negocierile nucleare vor fi lăsate pentru discuții ulterioare, în timp ce Iranul a cerut eliberarea activelor sale înghețate și ridicarea sancțiunilor americane. Presa iraniană a mai transmis că Strâmtoarea Ormuz va continua să fie sub administrarea Iranului.

Chiar dacă se ajunge la un acord, unii observatori și-au exprimat îndoiala cu privire la cât de permanent va fi acesta, mai ales că Iranul și-a exprimat scepticismul încă de când Israelul l-a atacat în iunie anul trecut, perturbând negocierile nucleare anterioare dintre SUA și Iran. Prin intermediul acordurilor, Trump ar putea încerca să obțină sprijinul Israelului pentru a asigura o pace mai durabilă, spune Figueroa.

„Rămâne perfect posibil ca Israelul să nu respecte un armistițiu american sau să continue operațiunile în Liban, ceea ce ar putea determina Iranul să continue operațiunile militare împotriva bazelor și aliaților americani, ca represalii”, spune Figueroa. Netanyahu a anunțat deja luni că Israelul își va intensifica atacurile asupra Libanului în încercarea de a „zdrobi” Hezbollah, în ciuda unui armistițiu teoretic.

Atacurile Israelului asupra Libanului - care au ucis peste 3.000 de oameni de la începutul lunii martie, potrivit Ministerului Sănătății Publice din Liban - riscă să deraieze discuțiile de pace ale SUA cu Iranul, care a declarat că orice acord de pace trebuie să includă Libanul.

„Trump pare să spere că perspectiva unor relații normalizate mai largi și a investițiilor economice va împiedica acest lucru”, spune Figueroa. Dar adaugă că „dacă Trump nu poate oferi guvernului iranian garanții împotriva unor noi atacuri din partea Israelului, acesta are puține motive să accepte vreun acord”.

Însuși Trump a continuat să oscileze între promisiunile că un acord - și sfârșitul războiului care afectează portofelele americane și crește prețurile globale la energie - este aproape și amenințările cu reluarea atacurilor militare asupra Iranului. Chiar dacă oficialii americani și iranieni au sosit luni în Qatar pentru a continua negocierile, forțele americane au atacat situri de rachete și nave de plasare a minelor în sudul Iranului, în ceea ce armata americană a numit atacuri „defensive”.

„Va fi doar o Înțelegere Mare pentru toți sau nicio Înțelegere – Înapoi pe front și la foc, dar mai mare și mai puternic ca niciodată”, a scris Trump în postarea sa.

Editor : Ș.R.