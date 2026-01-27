Pompierii din statul australian Victoria se luptă cu cel puțin șase incendii majore, în timp ce un val record de căldură a lovit sud-estul țării. Două incendii au atins „nivelul de urgență”, potrivit postului local de televiziune ABC News. Mai multe comunități au primit avertismente să evacueze zona. Biroul local de Meteorologie afirmă că în unele părți ale statului s-au înregistrat temperaturi uriașe, de 49 de grade Celsius. Melbourne a înregistrat o temperatură de 41 de grade Celsius, anunță BBC.

Chris Hardman, șeful Forest Fire Management Victoria, le-a declarat reporterilor că arșița care s-a abătut asupra statului face situația „incredibil de dificilă” pentru pompieri.

Două incendii – în Camperdown și Otways – sunt deosebit de puternice și de periculoase. Un nou incendiu în zona Larralea stârnește, de asemenea, o „îngrijorare semnificativă”, spun autoritățile locale.

Șeful autorității pentru incendii rurale (CFA), Jason Hefferman, a declarat pentru ABC Radio că există pericolul ca incendiul din Otways să producă ploi de scântei „care pot provoca mai multe incendii adiacente celui principal”.

Nu este clar ce pagube au provocat până acum flăcările, dar adjunctul controlorului de incidente din Australia, Alistair Drayton, a declarat că are „dovezi clare” că unele case au fost distruse. El a lăudat, de asemenea, munca „spectaculoasă” depusă până acum de pompieri.

În afară de Victoria, unde există o interdicție totală de aprindere a focului, și Australia de Sud a fost plasată în stare de alertă pentru risc „extrem” de incendiu.

Între timp, oficialii din domeniul sănătății au avertizat că valul prelungit de căldură prezintă riscuri semnificative pentru sănătate.

Persoanele în vârstă, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale subiacente sunt cele mai expuse riscului, a declarat reporterilor Caroline McElnay, șefa serviciului de sănătate din Victoria.

„Poate provoca probleme de sănătate potențial fatale, cum ar fi epuizarea din cauza căldurii și insolația, dar poate declanșa și evenimente precum atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale.”

