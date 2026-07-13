Incendiile din Spania: bilanțul crește la 13 morți, după decesul unei britanice în vârstă de 93 de ani

O femeie din Marea Britanie a murit în urma rănilor suferite în incendiile care au cuprins, începând de joi, provincia Almeria din sud-estul Spaniei, ceea ce ridică numărul total al deceselor la 13, a anunţat duminică seara guvernul regional, relatează Reuters. Femeia, în vârstă de 93 de ani, se număra printre cele opt persoane internate în spital în urma incendiului, patru dintre acestea prezentând leziuni grave.

Guvernul regional andaluz a declarat într-un comunicat că femeia, care suferea de afecţiuni medicale preexistente, fusese internată la secţia de urgenţe în primele ore ale dimineţii de vineri, cu arsuri care acopereau 20% din suprafaţa corpului.

Şeful serviciului regional de urgenţe, Antonio Sanz, şi-a exprimat condoleanţele faţă de familiile femeii şi ale celorlalţi decedaţi în unul dintre cele mai mortale incendii de pădure din istoria Spaniei, care a mistuit peste 7.000 de hectare în municipalitatea Los Gallardos, notează News.ro.

Unitatea de date a serviciilor medico-legale din Spania, CID, a declarat duminică seara că au fost raportate încă două persoane dispărute după ce a început să colaboreze cu autorităţile din Franţa, Marea Britanie şi Belgia pentru a înregistra oficial cazurile acestora, ceea ce ridică numărul total al dispăruţilor la 10.

CID a declarat într-un comunicat că membrii familiilor aflaţi în străinătate pot să raporteze acum dispariţia celor dragi şi să furnizeze probe de ADN în ţările lor de origine şi se aşteaptă să primească mai multe raportări în zilele următoare.

Însă autorităţile nu au identificat oficial victimele incendiilor, printre care s-ar putea număra şi unele dintre persoanele date dispărute.

Un om de afaceri belgian, printre dispăruți

Guvernul belgian a declarat duminică că estimează că printre victimele incendiilor de la Los Gallardos se află trei cetăţeni belgieni. Unul dintre aceştia era omul de afaceri belgian Stanislas Verdonckt, în vârstă de 63 de ani, al cărui fiu, virusologul belgian Thomas-Wolf Verdonckt, a declarat că a vorbit ultima oară cu tatăl său la telefon joi seara, chiar înainte de ora locală 21:00.

Verdonckt a declarat pentru Reuters că tatăl său şi vecinii acestuia nu au primit niciun avertisment sau sfat din partea autorităţilor şi au ales să încerce să fugă pe jos când flăcările erau deja aproape de ei.

Guvernul regional andaluz susţine însă că primarul local a recomandat grupului să rămână la adăpost în locaţia respectivă.

Preşedintele guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a postat duminică la prânz pe reţelele sociale că incendiul a fost stins, iar perimetrul acestuia a fost securizat.

Peste 1.000 de locuitori au primit duminică după-amiază undă verde să se întoarcă la casele lor din satele evacuate situate la nord de Los Gallardos.

Moreno a îndemnat cetăţenii să rămână vigilenţi pe tot parcursul verii, menţionând că în Andaluzia, cea mai populată regiune a Spaniei, izbucnesc în medie 15 incendii forestiere pe zi, numărul acestora ajungând uneori la 22.

Editor : B.E.