Live TV

Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări

Data publicării:
incendiu la clădirea parlamentului din insulele marshall
Foto: X/Intel Net

Un incendiu a distrus clădirea Parlamentului naţional al Insulelor Marshall, au anunţat marţi oficiali ai poliţiei şi pompierilor din această ţară insulară situată în Pacific, precizând că incendiul a fost între timp stins, informează Reuters.

Departamentul de pompieri al Insulelor Marshall a declarat într-un interviu telefonic că jumătate din clădirea Parlamentului, cunoscut ca Nitijela, a fost mistuită de flăcări în incendiul care a izbucnit în timpul nopţii.

Structura care a rămas în picioare nu mai poate fi folosită, a declarat un oficial al poliţiei la telefon pentru Reuters, confirmând distrugerea clădirii Parlamentului.

O maşină de pompieri a intervenit pentru a stinge incendiul, a adăugat el.

Arhipelagul din Pacific, situat între Hawaii şi Australia, are o populaţie de circa 42.000 de locuitori, dintre care jumătate locuiesc în capitala Majuro.

Principalele relaţii diplomatice ale Insulelor Marshall sunt un pact de liberă asociere cu Statele Unite ale Americii, care îi oferă asistenţă economică în schimbul accesului militar şi recunoaşterii diplomatice a Taiwanului.

Purtătorul de cuvânt al preşedintei Hilda Heine nu a răspuns la o solicitare a Reuters de a face declaraţii pe subiect.

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a exprimat condoleanţe Insulelor Marshall pentru incendiu. Taiwanul va continua să comunice cu guvernul Insulelor Marshall şi „va oferi asistenţa necesară în timp util", a declarat ministrul taiwanez într-un comunicat, fără alte precizări.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
4
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Digi Sport
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația...
mihai chirica
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de...
US President Donald Trump, right, and Lee Jae Myung, South Korea's president, during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Monday, Aug. 25, 2025. Trump blasted South Korea for political instability, foreshadowing a pote
Președintele Coreei de Sud a evitat un „moment Zelenski” în Biroul...
pensie
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro...
Ultimele știri
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Au început lucrările la centura ocolitoare Bușteni - Azuga de pe Valea Prahovei
Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu in buftea
Incendiu puternic lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a fost cuprins de flăcări
mircea abrudean
Măsurile fiscale așteaptă asumarea răspunderii în Parlament. Abrudean: Partidele să se pună la masă pentru a termina pachetul
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu” privind pensiile speciale pentru o variantă similară a Guvernului
Eemeli Peltonen. Foto: Profimedia
Un deputat finlandez a fost găsit mort în incinta Parlamentului. Avea 30 de ani și era la primul mandat
Locomotiva
Forțele ucrainene au distrus un tren care transporta combustibil în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Zeci de vagoane, în flăcări
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Andreea Bălan și Victor Cornea, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler, în Italia: „Acest...
Digi Sport
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din...
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată