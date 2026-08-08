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Video Incendiu devastator în vestul Canadei. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați după ce flăcările s-au extins rapid

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Evacuees Flee Yellowknife As Fire Nears Northern City - Canada
Incendiu puternic în Canada. Sursa: Profimedia
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Din articol
Peste 20.000 de oameni, evacuați Locuitorii încearcă să-și salveze caii

Un incendiu de vegetație scăpat de sub control se extinde rapid în Columbia Britanică, în vestul Canadei, obligând peste 20.000 de oameni din Summerland și Peachland să-și părăsească locuințele. Flăcările au cuprins aproximativ 95 de kilometri pătrați, iar autoritățile se confruntă cu unul dintre cele mai rapide incendii înregistrate în regiune, anunță BBC.

Mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele după ce un incendiu de pădure izbucnit într-o zonă izolată din vestul Canadei s-a extins cu rapiditate, dublându-și suprafața de la momentul în care a fost detectat, vineri.

Incendiul din Bald Range acoperă acum peste 36 de mile pătrate, echivalentul a aproximativ 95 de kilometri pătrați, în districtele Summerland și Okanagan-Similkameen din Columbia Britanică, potrivit Serviciului pentru Incendii de Pădure din Columbia Britanică.

Erick Thompson, responsabil cu situațiile de urgență în cadrul Districtului Regional Okanagan-Similkameen, a descris incendiul drept unul dintre „cele mai rapide și mai mari incendii înregistrate într-un interval atât de scurt” pe care le-a văzut în această regiune predispusă la incendii.

Sâmbătă dimineață, incendiul era în continuare scăpat de sub control.

Peste 20.000 de oameni, evacuați

Pe măsură ce flăcările s-au apropiat, întreaga populație a orașului Summerland, de aproximativ 12.000 de persoane, a primit ordin de evacuare. Aceeași măsură a fost luată și pentru cei aproximativ 8.000 de locuitori ai orașului vecin Peachland.

Autoritățile au anunțat, de asemenea, că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în întregul oraș Summerland.

Vineri seara, Thompson oferise informații despre incendiul care se extindea rapid de la centrul de operațiuni de urgență. A doua zi dimineață, însă, el a anunțat că a fost nevoit să părăsească centrul pentru a-și evacua propria familie.

„A trebuit să părăsesc centrul de operațiuni de urgență pentru a veni să-mi iau familia și să părăsim această zonă. Ne îndreptăm spre sud”, a spus el într-un videoclip filmat din mașină.

Deocamdată nu era clar câte clădiri au fost distruse de flăcări.

Locuitorii încearcă să-și salveze caii

Regiunea Okanagan găzduiește, de asemenea, numeroși cai, iar proprietarii s-au grăbit să-și evacueze animalele înainte ca incendiul să ajungă în zonele locuite.

Cei care nu au reușit să-și transporte caii în locuri sigure au recurs la măsuri disperate. Unii au lăsat porțile deschise, în speranța că animalele vor putea fugi singure din calea flăcărilor.

Locuitorii din zonă au declarat pentru postul canadian CBC că au încercat să facă tot posibilul pentru a-și proteja animalele.

Unii proprietari și-au marcat caii cu vopsea, pentru a-i putea identifica mai ușor după ce incendiul va fi ținut sub control, a relatat CBC.

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Editor : C.A.

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