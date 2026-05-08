Video Incendiu la Cernobîl: ard peste 1.100 de hectare de pădure din zona de excludere a centralei atomice care a explodat în 1986

Imagine cu un incendiu de vegetație noaptea
Autoritățile ucrainene au raportat că un incendiu a cuprins mai multe hectare de vegetație în apropierea centralei de la Cernobîl. Foto: Profimedia (ARHIVĂ)

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în Zona de Excludere de la Cernobîl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent, focul a cuprins peste 1.100 de hectare, iar operaţiunile de stingere sunt în curs, relatează Ukrainska Pravda, citând Serviciul Naţional de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

„În Zona de Izolare continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândeşte rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare ale masivului forestier. Suprafaţa aproximativă a incendiului depăşeşte deja 1.100 ha”, au transmis autorităţile, scrie News.ro.

Salvatorii spun că situaţia se complică din cauza vremii uscate, a vântului puternic şi a pericolului de explodare a unor mine în anumite zone ale teritoriului.

„Acest lucru limitează semnificativ posibilitatea desfăşurării operaţiunilor de stingere. În special, în unele sectoare ale pădurii, lucrările nu se desfăşoară deocamdată din cauza pericolului reprezentat de obiectele explozive”, au informat reprezentanţii serviciului de urgenţă.

La stingerea incendiului au fost mobilizate subunităţi ale Serviciului Naţional de Urgenţă, echipamente speciale şi forţe ale altor servicii. Operaţiunile de stingere a incendiului continuă.

Ministerul Afacerilor Interne a subliniat că vineri la ora 11:00, situaţia radiologică pe teritoriul Ucrainei (în special în nordul regiunii Kiev) era stabilă. „Conform datelor primite de la Serviciul Naţional Hidrometeorologic al Serviciului Naţional de Urgenţă al Ucrainei, nivelul radiaţiilor gamma se încadrează în limite normale pe întreg teritoriul ţării”, au precizat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

Pe 7 mai s-a anunţat că un incendiu forestier de amploare este stins în apropierea satului Tarasivşcina, din raionul Bucea, în regiunea Kiev.

