Live TV

Incendiu, toalete înfundate și moral scăzut pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu. Nava intră în reparații

Data publicării:
USS Gerald Ford
Portavionul USS Gerald R. Ford transportă peste 75 de aeronave. Sursa foto: Profimedia Images

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, se confruntă cu o serie de probleme serioase după aproape nouă luni de misiune continuă pe mare, în contextul operațiunilor militare americane împotriva Iranului. Nava ar urma să plece în Creta pentru reparații, după un incident recent care a ridicat noi semne de întrebare privind starea echipajului și capacitatea operațională.

Un incendiu izbucnit la bord, în zona principală a spălătoriei, a rănit aproape 200 de marinari, afectați de inhalarea fumului, și a distrus aproximativ 100 de locuri de dormit. Stingerea focului a durat câteva ore, iar un membru al echipajului a fost evacuat de urgență pentru îngrijiri medicale. Potrivit armatei americane, nava a rămas însă operațională, fără avarii la sistemul de propulsie.

Incidentul vine pe fondul unei desfășurări extrem de lungi, care, potrivit unor oficiali americani, începe să afecteze moralul celor peste 4.000 de membri ai echipajului, relatează The Guardian.

Problemele nu se opresc aici. Presa americană relatează că portavionul se confruntă de mai mult timp cu defecțiuni la sistemul de toalete, cu instalații frecvent înfundate și cozi la grupurile sanitare. Situația nu este nouă: un raport oficial din 2020 semnala că sistemul necesită intervenții regulate costisitoare pentru deblocare.

Marina SUA a recunoscut dificultățile, dar susține că incidentele sunt gestionate rapid de echipele tehnice, cu impact minim asupra activității navei.

Desfășurarea prelungită a fost criticată dur și pe plan politic. Senatorul Mark Warner a declarat că echipajul a fost „dus la limită” și a acuzat deciziile militare ale președintelui Donald Trump pentru situația actuală.

„Ford și echipajul său au fost împinși la limită după aproape un an pe mare și plătesc prețul pentru deciziile militare imprudente ale președintelui Donald Trump”, a declarat el.

Retragerea temporară a portavionului ar putea crea un gol important în dispozitivul militar american din regiune, unde aeronavele de la bord au participat la lovituri împotriva Iranului. Totuși, potrivit unor surse citate de New York Times, USS Gerald R. Ford ar urma să fie înlocuit de portavionul USS George H.W. Bush, aflat în pregătire pentru desfășurare în Orientul Mijlociu.

De la începutul operațiunilor împotriva Iranului, pe 28 februarie, Statele Unite au lovit peste 7.000 de ținte. Portavionul transportă peste 75 de aeronave, inclusiv avioane de luptă F-18 Super Hornet, și dispune de sisteme radar avansate pentru controlul traficului aerian și al navigației.

Înainte de misiunea din Orientul Mijlociu, nava a fost implicată în operațiuni americane în Caraibe, unde forțele SUA au vizat ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, au interceptat petroliere sancționate și l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

