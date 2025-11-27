Live TV

Incendiul din Hong Kong: noul bilanț indică cel puțin 75 de morți și aproape 300 de dispăruți

Data publicării:
hong kong X
Incendiul a izbucnit în Wang Fuk Court. Sursa foto: X

Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 75 de morţi şi aproape 300 de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de poliţie, relatează Reuters.

Echipele de salvare au luptat cu căldura intensă şi fumul dens timp de mai mult de 24 de ore de la izbucnirea incendiului, încercând să ajungă la locuitorii blocaţi la etajele superioare ale complexului Wang Fuk Court, din districtul nordic Tai Po.

Cauza ar putea fi legată de „neglijenţa gravă” a unei companii de construcţii care a utilizat materiale periculoase, notează News.ro.

Confruntat cu cel mai mortal incendiu din ultimii 77 de ani din oraş, şeful executivului John Lee a anunţat crearea unui fond de 300 de milioane de dolari HK (33 de milioane de euro) pentru a ajuta locuitorii.

Cele opt clădiri ale complexului, foarte dens populate, numără 2.000 de apartamente care adăposteau peste 4.600 de persoane într-un oraş care se confruntă cu o penurie cronică de locuinţe la preţuri accesibile.

Clădirile erau în renovare şi acoperite cu schele de bambus şi plase verzi.

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcţii.

Biroul de dezvoltare urbană a declarat că a discutat despre înlocuirea treptată în oraş a schelelor de bambus cu structuri metalice, ca măsură de siguranţă.

În martie, autorităţile locale au iniţiat o procedură pentru a restricţiona utilizarea acestui material pentru schele, anunţând că 50% din şantierele de construcţii vor trebui să fie echipate cu structuri metalice.

Joi, poliţia a percheziţionat sediul companiei de întreţinere a complexului imobiliar şi a arestat trei bărbaţi, angajaţi ai companiei, suspectaţi de omor din culpă în urma incendiului.

„Avem motive să credem că responsabilii companiei au dat dovadă de neglijenţă gravă, ceea ce a dus la acest accident şi a provocat propagarea incontrolabilă a incendiului, făcând numeroase victime”, a declarat Eileen Chung, comisar de poliţie în Hong Kong.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
lukoil
5
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați. Planul roșu a fost activat
d trump
Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil”
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Pentagonul ar vrea Alibaba Group, Baidu Inc și BYD Co pe lista companiilor care ajută armata chineză
KUNMING, CHINA - JANUARY 13: Maintenance worker checks a bullet train ahead of the Spring Festival travel rush on Januar
Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș la un complex de blocuri din Hong Kong: cel puțin 75 de morți și peste 270 de dispăruți. Trei suspecți au fost arestați
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o...
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
sanctiuni rusia
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini...
Ultimele știri
Proiectul de reformă a codului penal din Turcia nu mai conține prevederi împotriva comunității LGBT+
REZULTATE LOTO - Joi, 27 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Cum să economiseşti benzină şi motorină când preţurile au crescut aşa mult: sfaturile experţilor auto
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...