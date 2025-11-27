Incendiul din Hong Kong: noul bilanț indică cel puțin 75 de morți și aproape 300 de dispăruți

Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 75 de morţi şi aproape 300 de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de poliţie, relatează Reuters.

Echipele de salvare au luptat cu căldura intensă şi fumul dens timp de mai mult de 24 de ore de la izbucnirea incendiului, încercând să ajungă la locuitorii blocaţi la etajele superioare ale complexului Wang Fuk Court, din districtul nordic Tai Po.

Cauza ar putea fi legată de „neglijenţa gravă” a unei companii de construcţii care a utilizat materiale periculoase, notează News.ro.

Confruntat cu cel mai mortal incendiu din ultimii 77 de ani din oraş, şeful executivului John Lee a anunţat crearea unui fond de 300 de milioane de dolari HK (33 de milioane de euro) pentru a ajuta locuitorii.

Cele opt clădiri ale complexului, foarte dens populate, numără 2.000 de apartamente care adăposteau peste 4.600 de persoane într-un oraş care se confruntă cu o penurie cronică de locuinţe la preţuri accesibile.

Clădirile erau în renovare şi acoperite cu schele de bambus şi plase verzi.

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcţii.

Biroul de dezvoltare urbană a declarat că a discutat despre înlocuirea treptată în oraş a schelelor de bambus cu structuri metalice, ca măsură de siguranţă.

În martie, autorităţile locale au iniţiat o procedură pentru a restricţiona utilizarea acestui material pentru schele, anunţând că 50% din şantierele de construcţii vor trebui să fie echipate cu structuri metalice.

Joi, poliţia a percheziţionat sediul companiei de întreţinere a complexului imobiliar şi a arestat trei bărbaţi, angajaţi ai companiei, suspectaţi de omor din culpă în urma incendiului.

„Avem motive să credem că responsabilii companiei au dat dovadă de neglijenţă gravă, ceea ce a dus la acest accident şi a provocat propagarea incontrolabilă a incendiului, făcând numeroase victime”, a declarat Eileen Chung, comisar de poliţie în Hong Kong.

