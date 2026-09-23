Începe procesul bucătarului care a vândut în întreaga lume „kituri pentru sinucidere”. Ce pedeapsă riscă cel poreclit „Dumnezeu”

Între 2020 şi 2023, un canadian a vândut pe internet un produs letal, expediat în simple plicuri în întreaga lume. Kenneth Law, în vârstă de 60 de ani, trebuie să răspundă acum pentru rolul său în moartea mai multor clienţi ai săi. Începând de miercuri, acest fost bucătar se prezintă în faţa tribunalului din Newmarket, Ontario, pentru a-şi afla sentinţa, după ce, în luna mai a acestui an, şi-a recunoscut vinovăţia în 14 cazuri de complicitate la sinucidere, relatează „Le Figaro”.

Între 2020 şi 2023, Kenneth Law ar fi expediat peste 1 200 de plicuri conţinând nitrit de sodiu în 41 de ţări.

În Canada, ancheta vizează în special 14 decese, ale unor victime cu vârste cuprinse între 16 şi 36 de ani.

Audierea va dura câteva zile şi va include, printre altele, mărturiile rudelor victimelor.

În aprilie 2020, odată cu pandemia, acest fost bucătar a intrat în faliment şi s-a trezit cu datorii de aproape 120.000 de euro. Pentru a-şi asigura traiul, a apelat la vânzările online şi a creat mai multe site-uri web.

Un conservant letal

Acolo comercializa nitrit de sodiu: 50 de grame expediate într-un simplu plic, pentru aproximativ 55 de euro. Este un produs legal şi utilizat în mod curent în industria alimentară pe post de conservant, dar care poate provoca moartea atunci când este ingerat în doze foarte mari.

Conform anchetei, Kenneth Law ar fi descoperit această substanţă în timp ce lucra în bucătăria unui hotel din Toronto. Însă, în scurt timp, nu s-a mai mulţumit doar să pună produsul la vânzare: a început să-şi caute clienţii.

În căutare de clienți

Kenneth Law a frecventat forumuri dedicate sinuciderii, unde a identificat persoane vulnerabile înainte de a le redirecţiona către propriile sale site-uri, o strategie care i-a permis să ajungă la sute de clienţi.

Într-un reportaj publicat de The Times, el ar fi afirmat chiar că unii dintre aceştia îl numeau „Dumnezeu”.

Comenzile au început să curgă din întreaga lume. Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Italia, Irlanda… Aproximativ 1.200 de colete au fost expediate către 41 de ţări între 2020 şi 2023. În 2023, anchetatorii canadieni au început să stabilească legături între această activitate şi mai multe decese.

Kenneth Law a fost arestat în luna mai.

Problemă juridică inedită

În Canada, ancheta vizează în special 14 decese, victimele având vârste cuprinse între 16 şi 36 de ani. În Regatul Unit, autorităţile au identificat cel puţin 272 de persoane care au cumpărat produsele vândute de Kenneth Law. Dintre acestea, 88 le-ar fi folosit efectiv.

În Canada, Kenneth Law a fost iniţial acuzat de 14 omoruri de gradul al doilea. În ianuarie 2024, acuzaţiile au fost reclasificate în omoruri de gradul întâi. Cazul a ridicat atunci o problemă juridică centrală: cum se poate stabili răspunderea unui bărbat acuzat că a furnizat mijloacele de a muri, fără a fi acuzat că a ucis direct victimele?

După mai mulţi ani de procedură, în aprilie 2026 s-a încheiat în cele din urmă un acord între parchet şi apărare. Kenneth Law a acceptat să pledeze vinovat la 14 capete de acuzare de complicitate la sinucidere. În schimb, acuzaţiile de omor au fost retrase. Pe 29 mai, în faţa tribunalului din Newmarket, acesta şi-a recunoscut vinovăţia.

Ce pedeapsă riscă

Şedinţele dedicate pronunţării sentinţei încep miercuri, 23 septembrie, şi vor dura câteva zile.

Rudele victimelor vor fi audiate înainte ca instanţa să stabilească pedeapsa care i se va aplica lui Kenneth Law.

În Regatul Unit, autorităţile au anchetat, de asemenea, decese care ar putea avea legătură cu activitatea sa, fără ca acesta să fi fost însă judecat în cele din urmă.

După mai mulţi ani de anchetă şi proceduri judiciare, justiţia canadiană trebuie să se pronunţe acum asupra ultimei părţi a acestui caz, a cărui amploare a depăşit graniţele ţării.

Law riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea, infracţiunea de ajutor la sinucidere fiind pedepsită în Canada cu până la 14 ani de detenţie pentru fiecare capăt de acuzare. Potrivit presei canadiene, procurorii ar putea cere o pedeapsă de aproximativ 20 de ani.

Editor : S.S.