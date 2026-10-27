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Încetarea focului negociată de Melania Trump a intrat în vigoare într-un oraș ucrainean ocupat de ruși. Mii de civili așteaptă ajutoare

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Kyiv hosts rally in support of residents of occupied Oleshky
Manifestanți cer evacuarea locuitorilor din Oleșkî, oraș ucrainean ocupat de ruși, în timpul unui protest organizat la Kiev. Sursa foto: Profimedia Images
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Aproximativ 6.000 de civili, printre care 200 de copii, ar putea primi ajutoare umanitare sau ar putea fi evacuați din Oleșkî, oraș ucrainean ocupat de Rusia încă din primele zile ale invaziei. Acordul de încetare a focului, obținut prin intervenția primei-doamne a SUA, Melania Trump, a intrat în vigoare, fiind confirmat atât de Moscova, cât și de Kiev, relatează BBC.

Ministerul rus al Apărării a anunțat pe Telegram că a încetat să mai tragă în direcția orașului ucrainean Herson, situat pe malul opus al fluviului Nipru față de Oleșkî, începând cu ora 04:00, ora Moscovei (01:00 GMT), pentru a pregăti operațiunea umanitară.

Oleșkî se află pe malul sudic al Niprului, fluviu care marchează linia frontului în regiunea Herson. Locuitorii rămași în oraș se confruntă cu o lipsă acută de alimente și alte produse de strictă necesitate.

Comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul Ucrainei, Dmitro Lubineț, a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că încetarea focului a intrat în vigoare. „În calitate de șef al echipei ucrainene de negociere, confirm că partea ucraineană își respectă angajamentele”, a scris acesta pe Facebook.

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Orașul Oleșkî a fost ocupat de Rusia în primele zile ale invaziei pe scară largă declanșate în februarie 2022. Locuitorii au rămas izolați, cu provizii insuficiente de alimente, între pozițiile ucrainene de pe celălalt mal al Niprului și forțele ruse aflate la est.

Înainte de război, orașul avea 24.000 de locuitori. În prezent, potrivit estimărilor Ucrainei, aproximativ 6.000 de persoane mai trăiesc în oraș și în împrejurimi, printre care 200 de copii.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută că Melania Trump a reușit să obțină un acord de încetare a focului la Oleșki. „Reprezentanți civili, fără atribuții militare, din ambele țări vor colabora pentru a-i vizita la domiciliu pe locuitorii din Oleșkî și pentru a stabili de ce fel de asistență au nevoie”, a transmis Melania Trump într-un comunicat de presă.

Deși prima-doamnă a Statelor Unite are o prezență publică mai discretă decât unele dintre predecesoarele sale și participă doar ocazional la evenimentele organizate la Casa Albă, aceasta a început să se implice în abordarea problemelor umanitare provocate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

În august 2025, Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, în care îi transmitea că a sosit „momentul să protejăm copiii și generațiile viitoare din întreaga lume”.

Editor : M.I.

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