Live TV

Analiză Închiderea Strâmtorii Ormuz creează câştigători şi pierzători între statele petroliere din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Foto: captură Marine Traffic

Închiderea Strâmtorii Ormuz şi creşterea puternică a preţurilor globale ale petrolului au adus câştiguri financiare pentru Iran, Oman şi Arabia Saudită, în timp ce alte state din regiune care nu au rute alternative de export au pierdut miliarde de dolari, potrivit unei analize Reuters.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea, o rută prin care trece aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate, după ce loviturile aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, la sfârşitul lunii februarie, au declanşat extinderea conflictului.

Ulterior, Teheranul a anunţat că va permite tranzitul navelor care nu au legături cu Statele Unite sau Israelul. În consecinţă, unele petroliere au reuşit să traverseze strâmtoarea, însă pieţele energetice au fost puternic perturbate. Preţul petrolului Brent a crescut cu 60% în luna martie, cea mai mare creştere lunară din istorie.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că „va dezlănţui iadul” asupra Iranului dacă până marţi nu va fi încheiat un acord care să permită reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Impactul asupra statelor producătoare de petrol din Orientul Mijlociu depinde în mare măsură de geografie. Deşi Iranul controlează strâmtoarea, Oman, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite pot evita această rută prin conducte şi porturi alternative.

În schimb, exporturile de petrol din Irak, Kuweit şi Qatar au fost practic blocate, deoarece aceste state nu dispun de rute alternative către pieţele internaţionale.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Iranul nu va redeschide strâmtoarea în cadrul unui armistiţiu temporar şi a respins ultimatumurile anterioare ale lui Trump, afirmând că Teheranul nu va accepta să fie umilit.

Unii analişti consideră că războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a întărit, în anumite privinţe, poziţia Teheranului.

„Acum, că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă, ea poate fi închisă din nou şi din nou, iar acest lucru reprezintă o ameninţare majoră pentru economia globală”, a declarat Neil Quilliam, analist la centrul de studii Chatham House.

Agenţia Internaţională pentru Energie a descris conflictul drept cel mai mare şoc de aprovizionare energetică din lume de până acum, estimând oprirea producţiei pentru peste 12 milioane de barili pe zi şi avarierea a aproximativ 40 de instalaţii energetice.

Analiza Reuters bazată pe datele exporturilor din martie arată că veniturile estimate din exporturile de petrol ale Irakului şi Kuweitului au scăzut cu aproximativ trei sferturi faţă de anul trecut. În schimb, veniturile Iranului au crescut cu 37%, iar cele ale Omanului cu 26%. Veniturile petroliere ale Arabiei Saudite au crescut cu 4,3%, în timp ce cele ale Emiratelor Arabe Unite au scăzut cu 2,6%.

Pentru Arabia Saudită, preţurile mai ridicate înseamnă venituri mai mari din redevenţe şi taxe provenite de la gigantul petrolier Aramco, controlat în mare parte de stat şi de fondul suveran al regatului.

Cel mai mare oleoduct al Arabiei Saudite este conducta East-West, lungă de aproximativ 1.200 de kilometri, construită în anii 1980 în timpul războiului Iran-Irak pentru a evita Strâmtoarea Ormuz. Conducta leagă câmpurile petroliere din est de portul Yanbu de la Marea Roşie şi funcţionează la capacitatea extinsă de aproximativ 7 milioane de barili pe zi.

În pofida acestei infrastructuri, exporturile de petrol ale Arabiei Saudite au scăzut cu 26% în martie faţă de anul precedent, la 4,39 milioane de barili pe zi, însă creşterea preţurilor a majorat valoarea totală a exporturilor cu aproximativ 558 de milioane de dolari.

Irakul a înregistrat cea mai mare scădere a veniturilor dintre statele producătoare din Golf, acestea prăbuşindu-se cu 76%, la aproximativ 1,73 miliarde de dolari. Veniturile Kuweitului au scăzut cu 73%, la circa 864 de milioane de dolari.

Analiştii spun că aceste state ar putea înregistra scăderi şi mai mari în aprilie, deoarece o parte din exporturile din martie au fost realizate în primele zile ale conflictului, înainte ca restricţiile asupra traficului maritim să devină mai severe.

Pe termen lung, impactul crizei rămâne incert. Unele companii petroliere şi politicieni occidentali cer investiţii mai mari în combustibili fosili pentru a proteja aprovizionarea, însă alţi analişti consideră că dezvoltarea energiei regenerabile oferă cea mai bună protecţie împotriva şocurilor energetice.

Ca un semnal al posibilei accelerări a tranziţiei energetice, compania franceză TotalEnergies şi firma de energie regenerabilă Masdar din Emiratele Arabe Unite au anunţat săptămâna trecută un proiect comun de 2,2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile în nouă state din Asia.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
Digi Sport
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
razboi comercial ue sua america_shutterstock_1048024081
Cum ar putea Europa să-și reducă dependența economică de SUA și de ce războiul din Orientul Mijlociu complică și mai mult lucrurile
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. ONU avertizează SUA să nu atace infrastructura civilă din Iran
avion f-18 pregatit de decolare de pe portavion
O companie chinezească de inteligență artificială ajută Iranul să țintească forțele americane cu „o precizie incredibilă”
Donald Trump
Alianța SUA-Europa se apropie de un punct critic. Care este singura utilitate a NATO pentru SUA, în viziunea lui Donald Trump
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”
Recomandările redacţiei
drona sahed reuters
Atacuri rusești la granița României. A fost emis RO-Alert pentru...
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
Noi reguli de intrare în UE din 10 aprilie: Cum schimbă sistemul EES...
Avioane de vânătoare J-20 în China
Un nou mister aviatic în apropiere de China: De ce ultimele alerte...
artemis
Astronauţii din misiunea Artemis 2 doboară recordul Apollo 13: Au...
Ultimele știri
Un român din patru suferă de obezitate. Legătura dintre grăsimea abdominală și sănătate. Când devine aceasta periculoasă
Răsadurile de roșii, la mare căutare în această perioadă. Care sunt soiurile-vedetă printre legumicultori: „Nu le muncești degeaba”
„E o treabă foarte bună”. Vacanțe fără vize în peste 120 de țări. Pașaportul românesc, mai puternic decât cel american sau britanic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape înainte de finalul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o...
Adevărul
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Playtech
Te întorci la muncă după concediul de creștere a copilului, dar puțini români știu ce trebuie să facă cu 30...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
Newsweek
O româncă născută în 1966 a muncit aproape 38 de ani în România și Italia. Când va ieși la pensie?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”