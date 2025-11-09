Închisoarea subterană a Israelului, unde palestinienii sunt deținuți fără acuzații și nu văd niciodată lumina zilei (The Guardian)

Israelul deține zeci de palestinieni din Gaza izolați într-o închisoare subterană unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și li se interzice să primească vești despre familiile lor sau despre lumea exterioară, scrie The Guardian într-un material exclusiv. Printre deținuți se află cel puțin doi civili reținuți de luni de zile fără acuzații sau proces: un asistent medical reținut în halat și un tânăr vânzător de alimente, potrivit avocaților din Comitetul Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI), care îi reprezintă pe ambii bărbați.

Cei doi bărbați au fost transferați în complexul subteran Rakefet în ianuarie și au descris bătăi și violențe regulate, similare torturilor bine documentate din alte centre de detenție israeliene.

Închisoarea Rakefet a fost deschisă la începutul anilor 1980 pentru a găzdui o mână de figuri ale crimei organizate dintre cele mai periculoase din Israel, dar a fost închisă câțiva ani mai târziu pe motiv că era inumană. Ministrul de extremă dreapta al securității, Itamar Ben-Gvir, a ordonat repunerea ei în funcțiune după atacurile din 7 octombrie 2023.

Celulele, o mică „curte” de exerciții și o sală de întâlniri pentru avocați sunt toate subterane, astfel încât deținuții trăiesc fără lumină naturală.

Închisoarea a fost inițial proiectată pentru un număr mic de deținuți de înaltă securitate care ocupau celule individuale, găzduind 15 bărbați când a fost închisă în 1985. În ultimele luni, aproximativ 100 de deținuți au fost încarcerați acolo, arată datele oficiale obținute de PCATI.

În conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat la mijlocul lunii octombrie, Israelul a eliberat 250 de prizonieri palestinieni care fuseseră condamnați de instanțele israeliene și 1.700 de deținuți palestinieni din Gaza care fuseseră reținuți pe termen nelimitat fără acuzații sau proces. Tânărul comerciant deținut la Rakefet se afla printre ei.

Cu toate acestea, amploarea detențiilor a fost atât de mare încât, chiar și după eliberarea în masă, cel puțin 1.000 de persoane sunt încă deținute de Israel în aceleași condiții, inclusiv asistentul medical reprezentat de PCATI.

„Deși războiul s-a încheiat oficial, [palestinienii din Gaza] sunt încă închiși în condiții de război contestate din punct de vedere legal și violente, care încalcă dreptul internațional umanitar și constituie tortură”, a declarat PCATI.

Cei doi bărbați care s-au întâlnit cu avocații PCATI în septembrie erau un asistent medical în vârstă de 34 de ani reținut în timp ce lucra într-un spital în decembrie 2023 și un tânăr comerciant reținut în octombrie 2024 în timp ce trecea printr-un punct de control israelian.

„În cazul clienților pe care i-am vizitat, vorbim despre civili”, a declarat avocatul PCATI, Janan Abdu. „Bărbatul cu care am vorbit era un tânăr de 18 ani care lucra în vânzarea de alimente. A fost reținut la un punct de control de pe o șosea.”

Ben-Gvir a declarat presei israeliene și unui membru al parlamentului că Rakefet era reabilitat pentru a-i deține pe luptătorii Nukhba – care înseamnă „elită” – ai Hamas care au condus masacrele din Israel din 7 octombrie și pe luptătorii forțelor speciale Hezbollah capturați în Liban.

Oficialii israelieni au declarat că niciun palestinian implicat în atacurile din 2023 nu a fost eliberat în cadrul acordului de încetare a focului care a dus la returnarea adolescentului prizonier în Gaza.

Serviciul Penitenciar Israelian (IPS) nu a răspuns la întrebările privind statutul și identitatea altor prizonieri deținuți la Rakefet, care înseamnă „floare de ciclamen” în ebraică.

Date israeliene clasificate indică faptul că majoritatea palestinienilor luați prizonieri în Gaza în timpul războiului erau civili. Curtea Supremă a Israelului a decis în 2019 că era legal să rețină cadavrele palestinienilor ca monedă de schimb pentru viitoare negocieri, iar grupurile pentru drepturile omului au acuzat-o că a făcut același lucru cu deținuții în viață din Gaza.

Abuzuri unice

Condițiile pentru palestinieni erau „intenționat oribile” în toate închisorile, a declarat Tal Steiner, directorul executiv al PCATI. Deținuții actuali și foști, precum și informatorii din armata israeliană, au descris în detaliu încălcări sistematice ale dreptului internațional.

Cu toate acestea, Rakefet impune o formă unică de abuz. Ținerea oamenilor sub pământ, fără lumină naturală, timp de luni întregi are „implicații extreme” asupra sănătății psihologice, a spus Steiner. „Este foarte greu să rămâi întreg când ești ținut în condiții atât de opresive și dificile.”

De asemenea, afectează sănătatea fizică, afectând funcțiile biologice de bază, de la ritmurile circadiene necesare somnului până la producția de vitamina D.

În ciuda faptului că lucrează ca avocat pentru drepturile omului și vizitează închisorile din complexul din Ramla, la sud-est de Tel Aviv, unde se află Rakefet, Steiner nu auzise de închisoarea subterană înainte ca Ben-Gvir să ordone reintroducerea ei în funcțiune.

Aceasta a fost închisă înainte de înființarea PCATI, așa că echipa juridică a apelat la vechile arhive media și la memoriile lui Rafael Suissa, șeful IPS la mijlocul anilor 1980, pentru a afla mai multe despre închisoare.

„[Suissa] a scris că înțelege că a fi ținut sub pământ 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este pur și simplu prea crud, prea inuman pentru ca orice persoană să poată suporta, indiferent de faptele sale”, a spus Steiner.

În această vară, avocații PCATI au fost solicitați să reprezinte doi bărbați deținuți în închisoarea subterană, astfel că Abdu și un coleg au putut să o viziteze pentru prima dată.

Au fost conduși în subteran de gardieni mascați și înarmați până în dinți, pe o scară murdară, într-o cameră în care rămășițele insectelor moarte acopereau podeaua. Toaleta era atât de murdară încât era practic inutilizabilă.

Camerele de supraveghere de pe pereți încălcau dreptul legal fundamental la o discuție confidențială, iar paznicii i-au avertizat că întâlnirea va fi întreruptă dacă vor vorbi despre familiile deținuților sau despre războiul din Gaza.

„M-am întrebat, dacă condițiile din camera avocaților sunt atât de umilitoare – nu doar pentru noi personal, ci și pentru profesie – atunci care este situația prizonierilor?”, a spus Abdu. „Răspunsul a venit repede, când i-am întâlnit.”

Clienții au fost aduși aplecați, paznicii forțându-i să țină capul la pământ, și au rămas încătușați la mâini și picioare, a spus ea.

Saja Misherqi Baransi, al doilea avocat PCATI din delegație, a spus că cei doi deținuți se aflau în Rakefet de nouă luni, iar asistentul medical a început întâlnirea întrebând: „Unde sunt și de ce sunt aici?” Paznicii nu îi spuseseră numele închisorii.

Judecătorii israelieni care au autorizat detenția bărbaților în cadrul unor audieri video foarte scurte, în timpul cărora deținuții nu au avut avocat și nu au auzit dovezile împotriva lor, au spus doar că vor rămâne acolo „până la sfârșitul războiului”.

Bărbații au descris celule fără ferestre și fără ventilație, în care erau ținuți trei sau patru deținuți, și au raportat că se simțeau adesea fără aer și sufocați.

Deținuții le-au spus avocaților că erau supuși în mod regulat abuzurilor fizice, inclusiv bătăi, atacuri ale câinilor cu botnițe de fier și paznici care călcau pe deținuți, pe lângă faptul că li se refuza îngrijirea medicală adecvată și li se dădeau rații de hrană insuficiente. Curtea Supremă a Israelului a decis luna aceasta că statul privează deținuții palestinieni de hrană adecvată.

Au foarte puțin timp la dispoziție în afara celulei, într-un mic spațiu subteran, uneori doar cinci minute la două zile. Saltelele sunt luate dimineața devreme, de obicei în jurul orei 4:00, și returnate abia târziu în noapte, lăsând deținuții pe cadre de fier în celule altfel goale.

Descrierile lor se potrivesc cu imaginile dintr-o vizită televizată la închisoare făcută de Ben-Gvir pentru a-și face publică decizia de a redeschide închisoarea subterană. „Acesta este locul natural al teroriștilor, sub pământ”, a spus el.

El s-a lăudat în repetate rânduri cu maltratarea deținuților palestinieni, retorică care, potrivit foștilor ostatici luați în timpul atacurilor din 7 octombrie, a determinat o escaladare a abuzurilor Hamas în timpul captivității lor.

Acestea includeau ținerea ostaticilor în tuneluri subterane timp de luni de zile, privarea lor de hrană, izolarea lor de știrile despre rude și lumea exterioară, precum și violența și tortura psihologică, inclusiv ordinul de a săpa un mormânt în fața camerelor de filmat.

Serviciile de informații israeliene au avertizat că tratamentul aplicat prizonierilor palestinieni pune în pericol interesele de securitate ale țării.

Misherqi Baransi a spus că asistentul medical reținut a văzut ultima oară lumina zilei pe 21 ianuarie anul acesta, când a fost transferat la Rakefet, după un an petrecut în alte închisori, inclusiv în faimosul centru militar Sde Teiman.

Asistentul medical, tată a trei copii, nu a mai primit vești de la familia sa de la momentul arestării. Singura informație personală pe care avocații o pot împărtăși deținuților din Gaza este numele rudei care i-a autorizat să preia cazul.

„Când i-am spus: «Am vorbit cu mama ta și ea m-a autorizat să te întâlnesc», i-am dat această mică informație, cel puțin spunându-i că mama lui este în viață”, a spus Misherqi Baransi.

Când celălalt deținut l-a întrebat pe Abdu dacă soția lui însărcinată a născut fără probleme, gardianul a întrerupt imediat conversația pentru a-l amenința. În timp ce gardienii îi duceau pe bărbați, ea a auzit sunetul unui lift, ceea ce sugera că celulele lor se aflau și mai adânc sub pământ.

Adolescentul i-a spus: „Ești prima persoană pe care o văd de la arestarea mea”, iar ultima lui rugăminte a fost: „Te rog, vino să mă vezi din nou”. Avocații lui au fost informați ulterior că a fost eliberat în Gaza pe 13 octombrie.

IPS a declarat într-un comunicat că „funcționează în conformitate cu legea și sub supravegherea controlorilor oficiali” și a adăugat că „nu este responsabilă pentru procesul legal, clasificarea deținuților, politica de arestare sau arestări”.

Ministerul Justiției a trimis întrebările despre Rakefet și deținuți către armata israeliană. Armata a trimis întrebările către IPS.

