Incident armat la o sinagogă din Michigan, atacatorul este mort. Șerif: „Nu a lipsit pregătirea”

Un schimb de focuri între un individ înarmat şi agenţi de securitate s-a produs joi la o sinagogă din West Bloomfield, în Michigan, unde a avut loc o vastă operaţiune a forţelor de ordine, potrivit poliţiei şi guvernatorului statului.

Individul care a fost implicat joi într-un schimb de focuri cu agenţii de securitate la o sinagogă din statul american Michigan a murit, a informat presa americană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

CNN şi Fox News au relatat că atacatorul este mort, citând surse din cadrul poliţiei.

„Cel puţin un individ se află în sinagogă. Agenţii de securitate l-au reperat şi a urmat un schimb de focuri”, a declarat mai înainte şeriful comitatului Oakland, Michael Bouchard, pentru CNN.

„Vorbim de două săptămâni despre posibilitatea, din păcate, ca acest lucru să se întâmple. Aşadar, nu a lipsit pregătirea”, a adăugat şeriful, făcând aluzie la ofensiva armată a Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

„Este sfâşietor”

„Urmăresc relatările despre un schimb de focuri în desfăşurare la Temple Israel din West Bloomfield. Colaborăm cu poliţia statului Michigan pentru a obţine mai multe informaţii”, a scris guvernatoarea Gretchen Whitmer pe reţeaua X.

„Este sfâşietor. Comunitatea evreiască din Michigan trebuie să poată trăi şi practica credinţa sa în pace. Antisemitismul şi violenţa nu îşi au locul în Michigan”, a adăugat ea.

Imagini video de pe reţelele de socializare au arătat un fum negru ieşind dintr-o clădire prezentată ca fiind sinagoga Temple Israel unde a fost desfăşurată o importată forţă de poliţie.

Incidentele şi atacurile antisemite au crescut în ultimii ani în Statele Unite.

În mai 2025, un bărbat înarmat a deschis focul în faţa Capital Jewish Museum din Washington DC, ucigând doi membri ai personalului ambasadei Israelului.

Editor : B.P.