Live TV

Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune

Data publicării:
Passengers boarding at Nice Côte d'Azur airport in France.
Piloții și controlorii de trafic vor fi audiați. Sursa foto: Profimedia Images

Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări.

O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA) din Franţa.

La puţin timp după ora 23:30, un avion Airbus A320 al companiei Nouvel Air, care ateriza pe aeroportul din Nisa, a fost nevoit să efectueze manevra de ratare a aterizării pentru a evita coliziunea cu un avion de acelaşi tip al companiei Easyjet ce se afla deja pe pistă.

Potrivit datelor preliminare ale investigaţiei, avionul companiei Nouvel Air venea la aterizare pe o pistă greşită. Aeroportul din Nisa are două piste paralele, situate foarte aproape una de cealaltă.

Biroul francez de investigaţii a dispus imobilizarea ambelor aeronave în vederea recuperării cutiilor negre pentru stabilirea exactă a circumstanţelor acestui "incident grav", în cadrul anchetei fiind de asemenea audiaţi piloţii celor două avioane şi controlorii de trafic aerian.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor...
maia sandu
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, consecinţele...
autostrada noua
Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru cu privire la finanțarea...
Ciprian Dobre
Șeful PNL Mureș: În partid nu există subiectul demisiei lui Bolojan...
Ultimele știri
Ministrul Dragoș Pîslaru spune care e cea mai mare amenințare pentru implementarea proiectelor din PNRR
DIICOT: 11 persoane, arestate în şapte dosare de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Mitriță a transmis că nu mai vine la națională, deși fusese convocat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Heathrow Cyber Attack
Cum au blocat hackerii aeroporturile europene. Reacția agenției UE pentru securitate cibernetică
British Airways workers at Heathrow airport have voted to strike in a dispute over pay, Manchester, Greater Manchester, UK - 26 Jun 2022
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 18 Jul 2023
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
Germany: Berlin Airport Bustling With Tourists In Mid-Summer Rush
Zboruri întârziate și anulate după un atac informatic care a vizat aeroporturile din Berlin și Bruxelles
india youtuber
Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit
Partenerii noștri
Pe Roz
Lucrul pe care prințul Louis îl ascunde „peste tot” prin casă. Kate Middleton l-a dat de gol pe mezinul...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
Pro FM
Priscilla Presley rupe tăcerea despre zvonurile că Elvis trăiește. Ce spune fosta soție a artistului după...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026