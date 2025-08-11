Live TV

Incident maritim: două nave militare ale Chinei s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas filipinez în apele disputate din sudul țării

Screenshot 2025-08-11 at 10.30.58
Foto: captură video X

Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcere în privinţa incidentului, relatează Le Figaro.

Este un nou episod în disputa dintre Beijing şi Manila. Înregistrarea video publicată luni de Paza de Coastă filipineză arată o navă a Pazei de Coastă chineze care intră accidental în coliziune cu o navă a marinei chineze. Navele urmăreau o ambarcaţiune a Pazei de Coastă filipineze care escorta alte nave venite în ajutorul mai multor pescari în Marea Chinei de Sud, scrie News.ro.

Cele două ţări se află într-o confruntare acerbă pentru suveranitatea asupra mai multor recife din aceste ape, revendicate în aproape totalitate de China.

„În urma coliziunii, PCG (paza de coastă filipineză - n.r.) a oferit imediat ajutor, participând la salvarea unei persoane căzute în apă şi acordând asistenţă medicală membrilor echipajului răniţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al pazei de coastă din arhipelag.

Paza de Coastă chineză nu a comunicat nimic despre incident, dar a declarat că a luat măsurile necesare pentru a izgoni navele filipineze din apele din jurul recifului Scarborough Shoal, situat la vest de arhipelagul Filipinelor.

Autorităţile chineze au raportat că au supravegheat şi interceptat navele filipineze după ce acestea au ignorat avertismentele lor şi le-au obligat să părăsească apele în cadrul unei operaţiuni pe care au calificat-o drept „profesionistă, standardizată, legitimă şi legală”.

