Video „Incidente grave" la concertul din Paris al Orchestrei Filarmonice din Israel: fumigene și altercații în public

Data publicării:
orchestra-israel
Foto via News.ro
Un eveniment puternic criticat

Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel a fost întrerupt de trei ori, joi, în timpul reprezentaţiei la Filarmonica din Paris, în arondismentul 19. Manifestanţii au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul. De asemenea, s-a format o aglomeraţie în tribune, unde au izbucnit altercaţii între spectatori, potrivit imaginilor difuzate pe reţelele de socializare.

După această seară, conducerea Filarmonicii din Paris a declarat că „dezaprobă ferm incidentele grave” care au avut loc în sala de spectacole şi deplânge punerea în pericol a publicului, a personalului şi a artiştilor. Instituţia a anunţat că va depune plângere, scrie News.ro.

Filarmonica a precizat că „de trei ori, spectatori care deţineau bilete au încercat în diverse moduri să întrerupă concertul, dintre care de două ori folosind fumigene. Spectatori s-au interpus şi au avut loc confruntări”. „Provocatorii au fost evacuaţi, iar concertul, care a trebuit să fie întrerupt, a fost reluat şi s-a încheiat în linişte”, a continuat Filarmonica.

De la anunţarea venirii orchestrei israeliene, în urmă cu o lună, conducerea Filarmonicii din Paris a fost obiectul unor critici vehemente din cauza situaţiei încă foarte tensionate din Fâşia Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului intrat în vigoare la 10 octombrie.

În urma incidentelor care au izbucnit joi seara, preşedintele Crif (Consiliul reprezentativ al instituţiile evreieşti în Franţa), Yonathan Arfi, a reacţionat pe X şi a cerut să se ia „sancţiuni exemplare”. „Perturbările care se înmulţesc sunt inacceptabile. Acest lucru nu va împiedica niciodată artiştii vizaţi de ură să fie ovaţionaţi de public”, a scris el.

Pentru Cité de la musique, „nimic nu poate justifica” faptele petrecute joi seara. „Filarmonica a demonstrat că este receptivă, răspunzând la diversele întrebări primite în ultimele zile cu privire la acest concert. Dar violenţa nu este o chestiune de dezbatere. Şi introducerea ei într-o sală de concert este un lucru foarte grav”, a estimat aceasta într-un comunicat.

Într-o scrisoare deschisă publicată în 15 octombrie pe blogul online „Le Club de Mediapart”, mai mulţi artişti şi spectatori şi-au exprimat „marea îngrijorare” cu privire la organizarea concertului, solicitând anularea acestuia.

Colectivul a reamintit în special declaraţiile secretarului general al orchestrei cu sediul în Tel-Aviv, Yair Mashiach, care în luna mai a desemnat formaţia drept „orchestra naţională a Statului Israel şi ambasadorul său cultural în lume”.

Două săptămâni mai târziu, CGT Spectacle a îndemnat sala de spectacole să reamintească contextul geopolitic actual şi „acuzaţiile” aduse reprezentanţilor israelieni. „Filarmonica din Paris nu poate găzdui Orchestra Filarmonică din Israel fără a reaminti publicului său acuzaţiile grave care apasă asupra conducătorilor acestei ţări, precum şi gravitatea crimelor comise în Gaza”, scria sindicatul în 29 octombrie.

În ciuda criticilor, Filarmonica din Paris a luat decizia de a menţine evenimentul, asigurând că „artiştii nu pot fi traşi la răspundere pentru guvernele lor doar pentru simplul fapt că sunt asociaţi cu acestea”.

La rândul său, ministrul Culturii, Rachida Dati, a luat şi ea poziţie în această dezbatere aprinsă. „Este rolul CGT Spectacle să cenzureze artiştii? Nu. Bine a venit această orchestră la Filarmonica, va fi un moment important de comuniune şi împărtăşire în jurul muzicii. Se spune că muzica înmoaie moravurile, iar această expresie capătă tot sensul ei”, a declarat ministrul la microfonul Sud Radio.

