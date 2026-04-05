Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”

Papa Leon al XIV-lea i-a condus în mod simbolic pe credincioşii catolicii din întreaga lume spre sărbătoarea Paştelui în cadrul unei liturghii pe care a oficiat-o sâmbătă seară în Bazilica Sfântul Petru şi a îndemnat oamenii să nu se lase copleşiţi de amploarea conflictelor care fac ravagii în întreaga lume, ci să lucreze împreună pentru pace, informează Reuters.

Suveranul pontif, care s-a impus ca un critic deschis al războiului din Iran, a declarat că neîncrederea şi frica au fost lăsate „să rupă legăturile dintre noi prin război, nedreptate şi izolarea popoarelor şi naţiunilor”.

„Să nu ne lăsăm paralizaţi!”, a îndemnat primul papă din istorie născut în Statele Unite, într-o slujbă oficiată în cea mai sfântă noapte din calendarul catolic, când, potrivit Bibliei, Isus a înviat din morţi.

Leon al XIV-lea nu a menţionat niciun conflict în mod specific în timpul slujbei, în cadrul căreia a botezat, de asemenea, 10 adulţi convertiţi la catolicism, notează Agerpres.

În omilia adresată miilor de credincioşi din cea mai mare biserică a creştinătăţii, papa i-a îndemnat pe catolici să urmeze exemplul sfinţilor care, după cum a spus el, au luptat pentru dreptate, astfel încât „darurile de Paşte ale armoniei şi păcii să crească şi să înflorească pretutindeni”.

Papa Leon al XIV-lea, renumit pentru faptul că îşi alege cuvintele cu grijă, şi-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran în ultimele săptămâni. Suveranul pontif a declarat duminica trecută că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care pornesc războaie şi „au mâinile pline de sânge”. Marţi, el a lansat un apel direct către preşedintele american Donald Trump, îndemnându-l să găsească „o ieşire” pentru a pune capăt războiului.

Papa îşi va încheia sărbătorile de Paşte duminică printr-o liturghie în cursul dimineţii în Piaţa Sfântul Petru din Roma şi va transmite apoi o binecuvântare şi un mesaj special („Urbi et Orbi”), moment în care, de obicei, lansează un apel internaţional important.

