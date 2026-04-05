Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”

Papa Leon al XIV-lea a condus vigilia de Paște, punctul central al sărbătorilor creștine, îndemnând credincioșii din întreaga lume să-și reînnoiască speranța și credința în Înviere, în cadrul solemn al Bazilicii Sfântul Petru din Vatican, pe 4 aprilie 2026.

 Papa Leon al XIV-lea i-a condus în mod simbolic pe credincioşii catolicii din întreaga lume spre sărbătoarea Paştelui în cadrul unei liturghii pe care a oficiat-o sâmbătă seară în Bazilica Sfântul Petru şi a îndemnat oamenii să nu se lase copleşiţi de amploarea conflictelor care fac ravagii în întreaga lume, ci să lucreze împreună pentru pace, informează Reuters.

Suveranul pontif, care s-a impus ca un critic deschis al războiului din Iran, a declarat că neîncrederea şi frica au fost lăsate „să rupă legăturile dintre noi prin război, nedreptate şi izolarea popoarelor şi naţiunilor”.

„Să nu ne lăsăm paralizaţi!”, a îndemnat primul papă din istorie născut în Statele Unite, într-o slujbă oficiată în cea mai sfântă noapte din calendarul catolic, când, potrivit Bibliei, Isus a înviat din morţi.

Leon al XIV-lea nu a menţionat niciun conflict în mod specific în timpul slujbei, în cadrul căreia a botezat, de asemenea, 10 adulţi convertiţi la catolicism, notează Agerpres.

În omilia adresată miilor de credincioşi din cea mai mare biserică a creştinătăţii, papa i-a îndemnat pe catolici să urmeze exemplul sfinţilor care, după cum a spus el, au luptat pentru dreptate, astfel încât „darurile de Paşte ale armoniei şi păcii să crească şi să înflorească pretutindeni”.

Papa Leon al XIV-lea, renumit pentru faptul că îşi alege cuvintele cu grijă, şi-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran în ultimele săptămâni. Suveranul pontif a declarat duminica trecută că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care pornesc războaie şi „au mâinile pline de sânge”. Marţi, el a lansat un apel direct către preşedintele american Donald Trump, îndemnându-l să găsească „o ieşire” pentru a pune capăt războiului.

Papa îşi va încheia sărbătorile de Paşte duminică printr-o liturghie în cursul dimineţii în Piaţa Sfântul Petru din Roma şi va transmite apoi o binecuvântare şi un mesaj special („Urbi et Orbi”), moment în care, de obicei, lansează un apel internaţional important.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
Iran, războiul imposibil: cum lupți cu un adversar care este peste tot
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”
„Războiul e ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului”. Cum profită Rusia de războiul din Iran pentru a lovi Ucraina
„Baricadat într-o prăpastie.” Cum a fost salvat aviatorul american dispărut vineri în Iran: detaliile cunoscute ale operațiunii
Război în Orientul Mijlociu, ziua 36. Iranul avertizează că regiunea va deveni „iad” pentru SUA şi Israel
Recomandările redacţiei
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”