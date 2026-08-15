India anunţă un plan de formare a zece milioane de tineri în domeniul inteligenţei artificiale în decurs de un an

Prim-ministrul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă lansarea unei iniţiative naţionale de a instrui zece milioane de tineri în domeniul inteligenţei artificiale (AI) în următoarele 12 luni, ca parte a planului său de a poziţiona ţara în fruntea cursei tehnologice.

„În anul următor, vom lucra pentru a oferi instruire în domeniul inteligenţei artificiale pentru zece milioane de tineri, astfel încât tinerii din India să aibă capacitatea de a conduce şi în lumea AI”, a declarat Modi, de pe zidurile Fortului Roşu din New Delhi în timpul discursului său pentru cea de-a 80-a aniversare a Zilei Independenţei, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Măsura urmăreşte să transforme modelul de producţie al ţării asiatice şi face parte din foaia de parcurs economică cu care New Delhi aspiră să devină o naţiune pe deplin dezvoltată până în 2047.

„Nu trebuie să transformăm pur şi simplu ţara noastră într-o piaţă pentru întreaga lume. Trebuie să devenim un centru de inovaţie”, a afirmat Modi. Potrivit liderului indian, ecosistemul gigantului asiatic trebuie să devină un lider global în tehnologiile emergente.

„India autosuficientă”

Modi a legat saltul către IA de implementarea unei infrastructuri digitale publice mai mari şi de consolidarea unor sectoare strategice precum semiconductorii, calculul cuantic şi reţelele 6G fabricate pe plan intern.

Pentru tranziţie, despre care premierul indian a apreciat că va necesita „electricitate în cantităţi uriaşe”, India a anunţat un obiectiv de producţie de energie nucleară de 100 de gigawaţi până în 2047 şi o implementare mai mare a energiei solare.

„Acum este era AI, a tehnologiei cuantice, a spaţiului, a roboticii şi a centrelor de date. S-a deschis un domeniu complet nou”, a adăugat Modi.

Interesul New Delhi pentru AI provine şi din doctrina sa de autosuficienţă economică, „India autosuficientă”, promovată de guvernul Modi, care urmăreşte să transforme India într-un mare centru global pentru procesarea datelor şi fabricarea de microcipuri pentru a reduce dependenţa externă.

Editor : B.P.