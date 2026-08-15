Live TV

India anunţă un plan de formare a zece milioane de tineri în domeniul inteligenţei artificiale în decurs de un an

Data publicării:
Narendra Modi
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„India autosuficientă”

Prim-ministrul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă lansarea unei iniţiative naţionale de a instrui zece milioane de tineri în domeniul inteligenţei artificiale (AI) în următoarele 12 luni, ca parte a planului său de a poziţiona ţara în fruntea cursei tehnologice.

„În anul următor, vom lucra pentru a oferi instruire în domeniul inteligenţei artificiale pentru zece milioane de tineri, astfel încât tinerii din India să aibă capacitatea de a conduce şi în lumea AI”, a declarat Modi, de pe zidurile Fortului Roşu din New Delhi în timpul discursului său pentru cea de-a 80-a aniversare a Zilei Independenţei, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Măsura urmăreşte să transforme modelul de producţie al ţării asiatice şi face parte din foaia de parcurs economică cu care New Delhi aspiră să devină o naţiune pe deplin dezvoltată până în 2047.

„Nu trebuie să transformăm pur şi simplu ţara noastră într-o piaţă pentru întreaga lume. Trebuie să devenim un centru de inovaţie”, a afirmat Modi. Potrivit liderului indian, ecosistemul gigantului asiatic trebuie să devină un lider global în tehnologiile emergente.

„India autosuficientă”

Modi a legat saltul către IA de implementarea unei infrastructuri digitale publice mai mari şi de consolidarea unor sectoare strategice precum semiconductorii, calculul cuantic şi reţelele 6G fabricate pe plan intern.

Pentru tranziţie, despre care premierul indian a apreciat că va necesita „electricitate în cantităţi uriaşe”, India a anunţat un obiectiv de producţie de energie nucleară de 100 de gigawaţi până în 2047 şi o implementare mai mare a energiei solare.

„Acum este era AI, a tehnologiei cuantice, a spaţiului, a roboticii şi a centrelor de date. S-a deschis un domeniu complet nou”, a adăugat Modi.

Interesul New Delhi pentru AI provine şi din doctrina sa de autosuficienţă economică, „India autosuficientă”, promovată de guvernul Modi, care urmăreşte să transforme India într-un mare centru global pentru procesarea datelor şi fabricarea de microcipuri pentru a reduce dependenţa externă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
2
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
bile loto
5
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
Digi Sport
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul nato
Cum vrea NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic: „Valoarea unei drone nu este determinată exclusiv de performanțele sale”
grafica inteligenta artificiala
Moscova își dezvoltă propriul sistem AI, susține Ucraina: „În viziunea rusă, termenul «suveran» înseamnă ceva ce poate fi controlat”
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Culisele deciziilor de la vârful Google. Schimbările care au zguduit divizia de inteligență artificială
Illuminated moon and the milky way
Coreea de Sud dezvăluie o strategie tehnologică ambițioasă. Își propune să aselenizeze până în 2030
scaunul din biroul oval game of thrones
„Tronul de Fier” în Biroul Oval. Casa Albă a mutat „Urzeala Tronurilor” la Washington, într-un clip generat cu inteligență artificială
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84...
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la...
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Ungaria anunță că scufundă două barje în Dunăre pentru a menține în...
Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
Atac ucrainean cu aproape 600 de drone asupra Rusiei. Zelenski anunță...
Ultimele știri
Cutremur puternic în Spania. Seismul de magnitudine 5 a provocat pagube în zona Granada
Rusia susține că a cucerit 19 așezări în sud-estul Ucrainei, în timpul campaniei de vară
Un renumit profesor de la Cambridge a fost găsit mort după ce un rival autodefinit drept „realist rasial” l-a acuzat de plagiat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii cărora norocul le surâde din 17 august. Până la eclipsa de la finalul lunii, pot avea parte de...
Cancan
650 lei amendă pentru toți pietonii din România care fac acest lucru în timp ce traversează strada, pe zebră...
Fanatik.ro
Când se întoarce David Popovici în țară după prestația istorică de la Europenele de la Paris 2026
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Cosmin Matei, la un pas de retragere! Prima reacție a jucătorului după ce a fost suspendat 9 luni de WADA...
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...