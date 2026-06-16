Indonezia, lovită de un cutremur puternic, produs la mică adâncime

Un puternic cutremur cu magnitudinea de moment de 6,7, produs la mică adâncime, a lovit marţi regiunea Sulawesi, din centrul Indoneziei, fără a provoca răniţi sau pagube, potrivit primelor informaţii, relatează AFP.

Cutremurul de mică adâncime s-a produs în cursul dimineţii la sud-est de Palu, un oraş cu aproximativ 400.000 de locuitori, în provincia Sulawesi Central, scrie News.ro.

Cutremurul a fost resimţit puternic în Palu, capitala acestei provincii, şi în Sigi, dar nu a prezentat riscul de tsunami, potrivit Agenţiei de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică.

Nurhaidar, o locuitoare din Palu care, ca mulţi indonezieni, are un singur nume, gătea în bucătărie când a simţit cutremurul. „Dintr-o dată, a fost ca o zdruncinătură, şi toată casa părea să se mişte. Acoperişul scârţâia, de parcă ar fi fost pe cale să se prăbuşească”, a declarat femeia de 42 de ani, contactată de AFP. „M-am grăbit să ies împreună cu toţi copiii şi, chiar dacă am fost dezorientaţi pentru o clipă, am reuşit să ieşim”, a adăugat ea.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă datorită poziţiei sale pe „centura de foc a Pacificului”.

În 2018, 2.200 de persoane au murit la Palu în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,5, urmat de un tsunami.

Editor : B.E.