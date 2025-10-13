Live TV

Înfometați, amenințați, ținuți în lanțuri. Mărturiile teribile ale ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas

Data publicării:
panou cu imagini ale ostaticilor luați de militanții Hamas din Israel
20 de ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ținuți în lanțuri La un pas de a fi salvați, fără a putea da de veste Tratați fără anestezie Infometați în mod sistematic

La câteva ore de la întoarcerea în Israel a celor 20 de ostatici răpiți de Hamas, apar detalii teribile despre perioada petrecută în captivitatea teroriștilor. Tinerii povestesc că au fost în mod repetat abuzați, amenințați, unii chiar ținuți în lanțuri, în tunelurile întunecoase, fără apă sau mâncare. Avinan Or a petrecut doi ani singur în captivitate, Matan a fost tratat de rănile suferite fără anestezie, iar starea lui s-a înrăutățit, în timp ce gemenii Gali și Zivi Berman au fost ținuți separat, auzind, la un moment dat cum armata israeliană se apropia de locul în care erau captivi, însă fără vreo posibilitate de a reacționa, anunță, într-un reportaj, postul israelian Canal 12.

Ținuți în lanțuri

Elkana Buhbut a supraviețuit 738 de zile în captivitatea Hamas. A petrecut tot acest timp în tuneluri, în mare parte în lanțuri, pierzând complet noțiunea timpului și spațiului. El a povestit familiei sale despre un moment special, în ziua aniversării nunții sale cu Rivka, când s-a întors către unul dintre gardieni și i-a cerut să facă un duș în cinstea evenimentului. Teroristul i-a spus inițial să stea liniștit, dar Elkana a insistat. În cele din urmă teroristul a cedat, i-a scos lanțurile și l-a bărbierit.

Elkana a fost eliberat cu o stare precară de sănătate, având dureri de stomac, de picioare și de spate. Mama lui, Ruhama, a mărturisit: „Îl supraveghez constant să văd dacă se simte bine”.

La un pas de a fi salvați, fără a putea da de veste

Gali și Zivi Berman au declarat că au fost complet izolați de lumea exterioară pentru o lungă perioadă de timp. Recent, au început să audă operațiunile IDF în apropierea locului în care erau ținuți captivi. Deși erau ținuți separat, se aflau în aceeași zonă și nu știau că vor fi reuniți pentru eliberare.

Israeli Hostages Returned Home After Spending More Than a Year in Hamas Captivity
Eli Sharabi, unul din ostaticii eliberați de Hamas, reunit cu familia sa. Foto: Profimedia

Gemenii spun că unii dintre teroriști le vorbeau în ebraică. De asemenea, ei menționează că, în ceea ce privește alimentația, au fost multe perioade în care au suferit de foame, în timp ce în alte perioade obțineau puțin mai multă mâncare.

Tratați fără anestezie

Matan spune că în timpul captivității mâna și degetele i-au fost grav rănite. A fost tratat fără anestezie, iar starea lui s-a agravat și mai mult. El mărturisește că a putut vedea fragmente din mitingurile familiei sale, din Piața Răpiților de la Tel Aviv. Matan povestește că a fost expus la un spectacol organizat de familia sa în timpul unuia dintre mitinguri, în care au simulat răpirea lui, cu lanțuri și sânge.

Infometați în mod sistematic

Avinan Or a fost ținut în captivitate în condiții extrem de dure. A fost înfometat în mod sistematic și, potrivit unui raport medical inițial, a pierdut între 30% și 40% din greutate. A fost eliberat foarte slăbit. În plus, Avinan a fost complet izolat. Timp de doi ani, nu a întâlnit alți ostatici și știa foarte puțin despre ce se întâmplase în țară după 7 octombrie.

Într-un interviu acordat publicației „Main Edition”, Avishai, tatăl supraviețuitorului Eviatar David, a vorbit despre fiul său, care a supraviețuit 738 de zile în captivitatea Hamas. „Este bine, se recuperează încet”, a spus Avishai.

eliberare-ostatici-profimedia1
Unde au dormit și ce au mâncat ostaticii Hamas. Oamenii eliberați au început să facă dezvăluiri despre condițiile îngrozitoare. FOTO: Profimedia Images

„Este încă slăbit, este foarte slab, are deficit de minerale și tot felul de substanțe în organism”, a precizat el. „Încearcă să ne liniștească în legătură cu ceea ce a trăit”. El a spus că Eviatar a fost separat de prietenul său Guy Gilboa Dellal,în ultimele două luni și a suferit abuzuri fizice și psihologice pe toată durata acestei perioade: „Acesta a fost cel mai greu lucru, dar s-a obișnuit în timp cu lipsa de hrană și apă”.

Eviatar a povestit că, chiar și după difuzarea videoclipului brutal de către Hamas, în care apărea foarte slab și palid în timp ce își săpa propriul mormânt, organizația teroristă a continuat să-l țină înfometat. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_31_INQUAM_Photos
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Rusia autorizează mobilizarea rezerviștilor: câți sunt și cum se încadrează ei în „mașinăria de război” a lui Putin
Anchetă la o școală din Gorj, după ce o poartă a căzut peste trei copii. O elevă de 8 ani a fost rănită
Bill Clinton, președinte-mediator între palestinieni și israelieni, l-a felicitat pe Trump pentru armistițiu. Mesajul lui Barack Obama
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Israel-Hamas War 2025: Displaced Palestinians
Armistițiu în Gaza: Israel și Hamas au ajuns la un acord joi dimineață. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Donald Trump
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Extinction Rebellion Protests At NOS, The Largest Public Broadcaster In The Netherlands, Hilversum - 27 Sep 2025
Protest la Amsterdam față de războiul din Gaza: 250.000 de oameni în stradă. „Guvernul de la Haga să facă presiuni asupra Israelului”
luptatori hamas pe strada
Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă „imediat” schimbul de prizonieri
Proteste violente în Italia.
Proteste violente în Italia și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale sunt paralizate
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...