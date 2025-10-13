Înfometați, amenințați, ținuți în lanțuri. Mărturiile teribile ale ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas

La câteva ore de la întoarcerea în Israel a celor 20 de ostatici răpiți de Hamas, apar detalii teribile despre perioada petrecută în captivitatea teroriștilor. Tinerii povestesc că au fost în mod repetat abuzați, amenințați, unii chiar ținuți în lanțuri, în tunelurile întunecoase, fără apă sau mâncare. Avinan Or a petrecut doi ani singur în captivitate, Matan a fost tratat de rănile suferite fără anestezie, iar starea lui s-a înrăutățit, în timp ce gemenii Gali și Zivi Berman au fost ținuți separat, auzind, la un moment dat cum armata israeliană se apropia de locul în care erau captivi, însă fără vreo posibilitate de a reacționa, anunță, într-un reportaj, postul israelian Canal 12.

Ținuți în lanțuri

Elkana Buhbut a supraviețuit 738 de zile în captivitatea Hamas. A petrecut tot acest timp în tuneluri, în mare parte în lanțuri, pierzând complet noțiunea timpului și spațiului. El a povestit familiei sale despre un moment special, în ziua aniversării nunții sale cu Rivka, când s-a întors către unul dintre gardieni și i-a cerut să facă un duș în cinstea evenimentului. Teroristul i-a spus inițial să stea liniștit, dar Elkana a insistat. În cele din urmă teroristul a cedat, i-a scos lanțurile și l-a bărbierit.

Elkana a fost eliberat cu o stare precară de sănătate, având dureri de stomac, de picioare și de spate. Mama lui, Ruhama, a mărturisit: „Îl supraveghez constant să văd dacă se simte bine”.

La un pas de a fi salvați, fără a putea da de veste

Gali și Zivi Berman au declarat că au fost complet izolați de lumea exterioară pentru o lungă perioadă de timp. Recent, au început să audă operațiunile IDF în apropierea locului în care erau ținuți captivi. Deși erau ținuți separat, se aflau în aceeași zonă și nu știau că vor fi reuniți pentru eliberare.

Eli Sharabi, unul din ostaticii eliberați de Hamas, reunit cu familia sa. Foto: Profimedia

Gemenii spun că unii dintre teroriști le vorbeau în ebraică. De asemenea, ei menționează că, în ceea ce privește alimentația, au fost multe perioade în care au suferit de foame, în timp ce în alte perioade obțineau puțin mai multă mâncare.

Tratați fără anestezie

Matan spune că în timpul captivității mâna și degetele i-au fost grav rănite. A fost tratat fără anestezie, iar starea lui s-a agravat și mai mult. El mărturisește că a putut vedea fragmente din mitingurile familiei sale, din Piața Răpiților de la Tel Aviv. Matan povestește că a fost expus la un spectacol organizat de familia sa în timpul unuia dintre mitinguri, în care au simulat răpirea lui, cu lanțuri și sânge.

Infometați în mod sistematic

Avinan Or a fost ținut în captivitate în condiții extrem de dure. A fost înfometat în mod sistematic și, potrivit unui raport medical inițial, a pierdut între 30% și 40% din greutate. A fost eliberat foarte slăbit. În plus, Avinan a fost complet izolat. Timp de doi ani, nu a întâlnit alți ostatici și știa foarte puțin despre ce se întâmplase în țară după 7 octombrie.

Într-un interviu acordat publicației „Main Edition”, Avishai, tatăl supraviețuitorului Eviatar David, a vorbit despre fiul său, care a supraviețuit 738 de zile în captivitatea Hamas. „Este bine, se recuperează încet”, a spus Avishai.

Unde au dormit și ce au mâncat ostaticii Hamas. Oamenii eliberați au început să facă dezvăluiri despre condițiile îngrozitoare. FOTO: Profimedia Images

„Este încă slăbit, este foarte slab, are deficit de minerale și tot felul de substanțe în organism”, a precizat el. „Încearcă să ne liniștească în legătură cu ceea ce a trăit”. El a spus că Eviatar a fost separat de prietenul său Guy Gilboa Dellal,în ultimele două luni și a suferit abuzuri fizice și psihologice pe toată durata acestei perioade: „Acesta a fost cel mai greu lucru, dar s-a obișnuit în timp cu lipsa de hrană și apă”.

Eviatar a povestit că, chiar și după difuzarea videoclipului brutal de către Hamas, în care apărea foarte slab și palid în timp ce își săpa propriul mormânt, organizația teroristă a continuat să-l țină înfometat.

