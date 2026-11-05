Înfrângerea zdrobitoare suferită de republicanii lui Donald Trump la alegerile de la jumătatea mandatului ar putea consolida poziția Chinei în negocierile comerciale cu Washingtonul, dar este puțin probabil ca Beijingul să se bucure de necazurile unui președinte american al cărui succesor s-ar putea dovedi mai puțin conciliant, notează Reuters.

Alegătorii americani, nemulțumiți de creșterea costurilor de trai, agravată de războaiele comerciale purtate de Trump cu China și alte țări, s-au întors împotriva partidului său în urma votului de marți, oferind democraților controlul asupra Congresului.

Această umilință politică ar trebui să-l facă pe Trump să fie mai precaut în a perturba armistițiul comercial fragil cu Beijingul, au afirmat unii analiști politici, oferind Chinei un potențial avantaj în negocierile care urmează să fie reluate la sfârșitul acestei luni.

Peisajul politic divizat al Washingtonului îi oferă, de asemenea, Beijingului spațiu pentru a-și consolida poziția și a-și diversifica relațiile comerciale înainte ca o administrație americană, potențial mai puțin favorabilă Chinei, să preia puterea, au adăugat unii analiști chinezi și occidentali.

„Chinezii sunt foarte conștienți de faptul că un nou președinte ar putea fi foarte diferit (de Trump)”, a declarat Shen Weizhong, un fost funcționar al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

„Dar dacă vom mai avea încă doi ani de stabilitate, asta este deja un lucru bun pentru China... Cu cât avem mai mult timp la dispoziție, cu atât am putea fi mai bine pregătiți pentru o confruntare finală privind Taiwanul ⁠sau poate pentru un alt război comercial”, a adăugat Shen, care lucrează în prezent pentru institutul de cercetare Global Governance Institution, cu sediul la Beijing.

Alți analiști au afirmat însă că următorii doi ani s-ar putea să nu fie deloc ușori pentru Beijing. Riscul este ca Trump, aflat sub presiune pe plan intern, să devină mai agresiv în căutarea unor succese în politica externă, în timp ce un Congres controlat de democrați l-ar putea presa mai mult să deblocheze vânzările de arme către Taiwan, o linie roșie pentru Beijing.

„Există și alte măsuri de politică externă pe care Trump le poate lua, care sunt neconvenționale și necunoscute”, a declarat Chim Lee, analist senior specializat în China la Economist Intelligence Unit.

„Orientarea generală a politicii dintre SUA și China nu se va schimba neapărat, dar cred că îngrijorarea se referă la aspecte mai puțin convenționale ale politicii externe, care ar putea avea consecințe neașteptate pentru China”, a spus el.

Una dintre principalele preocupări este escaladarea războiului din Iran într-un conflict regional mai amplu. Acest lucru ar putea declanșa o creștere susținută a prețurilor globale la petrol, ar putea pune în pericol securitatea energetică a Chinei și ar putea perturba relațiile Beijingului cu Orientul Mijlociu.

Pe termen scurt, atenția se îndreaptă către negocierile comerciale iminente, Trump urmând să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în marja summitului APEC de la Shenzhen, la sfârșitul acestei luni, și apoi la Miami, în decembrie, cu ocazia summitului G20.

Miza o reprezintă armistițiul din cadrul războiului comercial – care expiră în ianuarie – care a împiedicat un șoc major asupra economiei globale anul trecut.

Beijingul ar putea ajunge la concluzia că problemele politice ale lui Trump înseamnă că acesta are nevoie de un acord mai mult decât China, ceea ce ar încuraja negociatorii chinezi să exercite o presiune mai puternică pentru reduceri tarifare și alte concesii din partea SUA, a afirmat Craig Singleton, cercetător principal la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank american.

Cu toate acestea, acest lucru riscă să ducă la o „eroare de calcul care să zguduie tocmai stabilitatea pe care Xi încearcă să o mențină”, a adăugat el.

Trump a criticat în repetate rânduri ceea ce el consideră a fi practicile comerciale neloiale ale Chinei față de Washington, impunând tarife cu trei cifre asupra mărfurilor chinezești la scurt timp după ce a revenit la putere anul trecut, pentru a remedia un dezechilibru comercial care, potrivit lui, „ucidea” Statele Unite.

Cu toate acestea, de atunci și-a moderat considerabil tonul, onorându-l pe Xi cu prezența sa la două summituri de amploare, organizate la Beijing și la Washington, care au adus puține beneficii economice concrete.

Atitudinea prietenoasă a lui Trump față de Xi contrastează cu cea a predecesorului său democrat, Joe Biden, care a iritat în repetate rânduri China prin declarații privind problemele legate de drepturile omului și prin promisiunea că SUA vor apăra Taiwanul în cazul unui atac din partea Beijingului. Unii dintre potențialii succesori republicani ai lui Trump, precum secretarul de stat Marco Rubio, sunt, de asemenea, considerați de analiști ca având o poziție mai dură față de China.

După alegerile de la jumătatea mandatului, Trump ar putea fi și mai puțin dispus să perturbe relația stabilă pe care a construit-o cu China, a afirmat Wu Xinbo, profesor la Universitatea Fudan din Shanghai și consilier al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

Pe lângă comerț, Trump ar putea încerca, de asemenea, să solicite ajutorul Beijingului pentru a obține alte succese în politica externă pe măsură ce mandatul său prezidențial se apropie de final – cum ar fi încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina sau organizarea unui alt summit cu Kim Jong Un din Coreea de Nord.

Beijingul, care întreține legături comerciale strânse cu Rusia și Coreea de Nord, ar putea folosi această pârghie în schimbul unor concesii din partea lui Trump, au afirmat analiștii.

Însă, după ani în care a avut de-a face în principal cu Trump, Beijingul se confruntă acum cu un Congres mult mai interesat de abordarea problemelor legate de drepturile omului, de examinarea investițiilor chineze și de furnizarea unui pachet de arme în valoare de 14 miliarde de dolari către Taiwan, pe care Trump a declarat că îl reține ca „monedă de schimb” în negocierile cu Xi.

China revendică Taiwanul, guvernat democratic, și a solicitat încetarea vânzărilor de arme către această regiune.

„Chinezii vor reacționa cu siguranță vehement la acest lucru”, a declarat Shen, fostul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, calificând acest lucru drept „riscul numărul unu” după alegerile de la jumătatea mandatului.

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Editor : A.M.G.