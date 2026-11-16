Înfrângerea republicanilor și scandalul Nvidia ridică miza întâlnirii Trump - Xi: „China va profita de tot timpul de care dispune”

Președintele SUA, Donald Trump, se îndreaptă spre Asia în această săptămână, încă afectat de înfrângerea suferită la alegerile de la jumătatea mandatului și de acuzațiile de spionaj chinez care au ridicat miza pentru cea mai recentă întâlnire față în față cu puternicul lider de la Beijing, Xi Jinping, relatează Reuters.

Trump va vizita mai întâi Manila marți, pentru întâlniri cu liderii din Asia de Sud-Est și alți lideri regionali, înainte de a se îndrepta spre Shenzhen pentru forumul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), unde se va întâlni cu președintele chinez și va purta discuții trilaterale cu Xi și cu Vladimir Putin din Rusia.

Având în vedere că armistițiul fragil din războiul comercial dintre SUA și China a fost prelungit până la începutul anului viitor și că în decembrie sunt programate noi discuții între Trump și Xi în cadrul summitului G20 de la Miami, unii analiști au considerat inițial întâlnirea de la Shenzhen ca fiind un summit cu miză redusă.

Însă reacția negativă împotriva Partidului Republican al lui Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din această lună, precum și criticile potrivit cărora administrația sa nu a luat măsuri în urma informațiilor potrivit cărora Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, care are legături strânse cu Trump, a avut o relație cu o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei, au tulburat aceste așteptări.

„Având mai puține motive să-și facă griji în legătură cu reacțiile pieței sau cu consecințele electorale, (Trump) ar putea fi mai dispus să ia în considerare măsuri radicale”, a declarat Ruby Osman, consilier principal pe probleme de politică externă privind China la Institutul Tony Blair, un think tank cu sediul la Londra.

Washingtonul și-a manifestat deja această disponibilitate înaintea întâlnirii, îndemnând China să-și respecte angajamentele asumate în cadrul armistițiului convenit între Trump și Xi în urmă cu un an.

„Construirea moștenirii sale”

Analiștii chinezi se declară deosebit de îngrijorați de faptul că scandalul Nvidia, inclusiv acuzațiile potrivit cărora semiconductori supuși restricțiilor ar fi fost deturnați către clienți chinezi, va duce acum la o înăsprire a atitudinii Statelor Unite față de China.

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a declarat săptămâna trecută că în Congres se conturează un consens din ce în ce mai puternic cu privire la limitarea și mai strictă a accesului Chinei la cipuri avansate în urma scandalului, iar democrații vor exercita probabil o presiune puternică în această privință odată ce vor prelua majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat, în ianuarie.

China a afirmat că Statele Unite au inventat povestea cu spionajul pentru a justifica un blocaj tehnologic.

Zhu Feng, directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității din Nanjing, a afirmat că această dispută ar putea accelera, de asemenea, „decuplarea în domeniul IA” între cele două superputeri mondiale, chiar și în contextul în care acestea încearcă să coopereze pentru a reduce riscurile asociate acestei tehnologii.

Nu se preconizează ca Trump să abordeze direct acuzațiile de spionaj în discuția cu Xi, a declarat un înalt oficial al administrației americane, sub condiția anonimatului, adăugând că situația legată de Nvidia „nu ar trebui să aibă, de fapt, nicio influență asupra vizitei”.

În loc să provoace noi conflicte cu China, Trump ar putea dori să se concentreze pe inițiative menite să-i consolideze moștenirea, precum acordurile de denuclearizare cu Beijingul și Moscova sau organizarea unei noi întâlniri cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un.

Trump consideră că summitul fără precedent cu Xi și Putin ar putea deschide calea către un acord privind controlul armelor nucleare. Însă această idee nu are nicio șansă de reușită pentru China, care deține mult mai puține ogive decât celelalte țări, au afirmat analiștii chinezi.

Trump ar putea, de asemenea, să încerce să obțină sprijinul lui Putin și al lui Xi pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Kim, care are legături strânse cu liderii chinez și rus.

Președintele SUA se va concentra pe „construirea moștenirii sale”, a declarat Victor Cha de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank american. O parte importantă a acesteia o reprezintă diplomația sa față de Coreea de Nord, căreia i-a dedicat mult timp pe parcursul celor două mandate ale sale, a adăugat Cha.

Întâlnirea trilaterală propusă a dat naștere, în special în Rusia, la comparații cu Conferința de la Ialta din 1945 dintre SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, care a oficializat sferele de influență, a pregătit terenul pentru ordinea de după cel de-al Doilea Război Mondial și a devenit un simbol al acordurilor dintre marile puteri impuse țărilor mai mici.

O astfel de abordare este deosebit de îngrijorătoare pentru Ucraina, angajată într-un război de patru ani cu Rusia. Nu se așteaptă ca Trump să abordeze subiectul Ucrainei în cadrul întâlnirii, a declarat înaltul oficial american.

Xi ar putea, de asemenea, să încerce să profite de slăbiciunea politică a lui Trump după înfrângerea suferită în alegeri, spun analiștii.

„Amândoi au destul de multe de pierdut”

Prioritatea principală a Beijingului este să se asigure că președintele SUA nu va aproba un pachet de arme în valoare de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului, teritoriu pe care China îl revendică drept al său. Liderul de la Casa Albă a declarat că reține livrarea armelor ca „monedă de schimb” în negocierile cu China.

Însă, având în vedere că motorul exporturilor Chinei funcționează la turație maximă, simplul fapt de a câștiga timp ar putea fi suficient pentru Beijing, a afirmat Jonathan Czin, analist de politică externă la Brookings Institution, un think tank cu sediul în SUA.

„Xi are nevoie doar ca Trump să rămână reticent în a reveni la o atitudine mai competitivă față de China cât mai mult timp posibil. China va profita de tot timpul de care dispune pentru a se consolida în vederea următoarei runde a acestei confruntări”, a declarat Czin, care a lucrat anterior la Agenția Centrală de Informații și a ocupat funcția de director pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA.

Beijingul va fi perfect conștient de faptul că oricine îi va succeda lui Trump la sfârșitul mandatului său, peste doi ani, ar putea fi mai puțin dispus la compromisuri, au afirmat Czin și Osman.

Predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden, a stârnit în repetate rânduri nemulțumirea Chinei prin declarațiile sale privind problemele legate de drepturile omului și prin angajamentul că SUA vor apăra Taiwanul în cazul unui atac din partea Beijingului. Mulți dintre potențialii succesori republicani ai lui Trump, precum secretarul de stat Marco Rubio, sunt, de asemenea, considerați a avea o poziție mai dură față de China.

Ambii lideri vor fi, de asemenea, precauți în privința reaprinderii unui conflict comercial care a amenințat să afecteze grav economia globală și piețele financiare anul trecut, a declarat Kurt Tong, un fost înalt funcționar al Departamentului de Stat, care lucrează în prezent la think tank-ul Asia Group.

În ciuda frustrării exprimate de SUA cu privire la modul în care China pune în aplicare termenii armistițiului, Tong se așteaptă ca acesta să fie prelungit și după data de expirare, 10 ianuarie.

„Cele două părți au motive întemeiate să mențină această stabilitate fragilă... în ciuda faptului că există și unele neînțelegeri”, a adăugat Chim Lee, analist senior specializat în China la Economist Intelligence Unit. „Amândoi au destul de multe de pierdut”.

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Editor : A.M.G.