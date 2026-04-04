Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seara că armata israeliană va continua atacurile asupra infrastructurii economice și industriale din Iran, susținând că aceste obiective reprezintă principala sursă de finanțare a activităților militare de la Teheran, anunță Sky News.

„După ce am distrus 70% din capacitatea lor de a produce oțel, care este folosit ca materie primă pentru armele folosite împotriva noastră”, a spus premierul israelian, „astăzi am atacat fabricile lor petrochimice”.

„Aceste două lucruri reprezintă mașina lor de bani, care finanțează războiul lor de teroare împotriva noastră și împotriva lumii”, a precizat Benjamin Netanyahu, adăugând că „vom continua să îi lovim, așa cum am promis.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atacurile asupra industriei siderurgice și petrochimice au devenit un element-cheie al strategiei militare israeliene. Oțelul este un material esențial în producția de rachete, drone și alte echipamente militare, iar distrugerea capacităților industriale poate reduce semnificativ capacitatea Iranului de a susține un conflict prelungit.

În paralel, atacurile asupra infrastructurii energetice și industriale au provocat reacții dure din partea Teheranului, care a lansat rachete și drone asupra unor ținte israeliene și americane din regiune.

Războiul dintre Israel și Iran, început la sfârșitul lunii februarie 2026 prin lovituri aeriene coordonate cu sprijinul Statele Unite, s-a extins rapid pe mai multe fronturi. Atacurile au vizat infrastructură militară și industrială iraniană, iar Iranul a răspuns prin lansări de rachete și atacuri asupra unor orașe israeliene.

În același timp, conflictul s-a extins și în alte zone ale regiunii, inclusiv în Liban, unde forțele israeliene au intensificat operațiunile împotriva grupării Hezbollah.

Situația are efecte majore și asupra economiei globale, în special asupra piețelor energetice, în contextul amenințărilor Iranului privind restricționarea transportului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Editor : C.A.