Îngrijorarea, stresul şi furia au crescut la nivel mondial, arată un nou raport. Efectele emoțiilor negative asupra societăților

Îngrijorarea, stresul şi furia au crescut la nivel mondial în ultimii zece ani, potrivit unui raport internaţional publicat luni, bazat pe un sondaj realizat de Institutul Gallup pe persoane cu vârsta de cel puţin 15 ani din 144 de ţări şi regiuni, transmite DPA, preluat de Agerpres.

Aproape patru din zece adulţi chestionaţi au spus că s-au simţit foarte îngrijoraţi sau stresaţi cu o zi înainte, conform studiului intitulat „Starea sănătăţii emoţionale mondiale 2025”.

În 2024, 39% dintre adulţii din întreaga lume au raportat că au avut multe griji în ziua precedentă, în timp ce 37% au raportat că au simţit stres. Printre repondenţi au fost incluse numeroase persoane din ţări afectate de conflicte.

Deşi numărul persoanelor care s-au declarat afectate de griji a scăzut uşor în medie la nivel mondial în 2024, revenind la nivelurile pre-pandemice, acesta rămâne cu 5 puncte procentuale mai mare decât în 2014.

Durerea fizică (32%) a crescut cu două puncte procentuale în comparaţie cu anul precedent. Tristeţea (26%) şi furie (22%) nu au arătat nicio schimbare de la an la an. Cu toate acestea, toate valorile pentru sentimentele negative sunt mai ridicate decât erau acum un deceniu.

La nivel global, femeile au raportat mai multă tristeţe, îngrijorare şi durere fizică decât bărbaţii.

Studiul este prezentat luni la Summit-ul Mondial pentru Sănătate de la Berlin - la care participă mii de politicieni, economişti, oameni de afaceri şi reprezentanţii ai serviciilor publice pentru a îmbunătăţi bunăstarea pentru toţi.

Deşi creşterea globală a nemulţumirii în ultimul deceniu este bine documentată, mulţi lideri o trec cu vederea din cauza dependenţei lor de indicatori economici, spre deosebire de sănătatea emoţională, conform autorilor raportului.

Aceste date sunt semnificative, susţine raportul, deoarece emoţiile negative scad atenţia oamenilor şi reduc rezistenţa. Ele pot, de asemenea, să facă societăţile mai vulnerabile la instabilitate.

