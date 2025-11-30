Live TV

„Îngropat de viu”: Povestea muncitorului din Irlanda care a stat într-un sicriu, în pământ, timp de 61 de zile

Data actualizării: Data publicării:
Mick Meaney, muncitor din Irlanda, care a stat 61 de zile într-un sicriu
Mick Meaney și-a propus să stea îngropat în sicriu timp de 61 de zile ca să doboare recordul mondial și să devină faimos. Colaj foto: TG4
Din articol
„Cadavrul viu” și doborârea recordului de zile petrecute îngropat într-un sicriu „Aș vrea să mai stau o sută de zile”

Mick Meaney era sărac lipit pământului, însă credea că dacă va sta într-un sicriu, în pământ, mai mult decât oricine altcineva a îndrăznit vreodată, va deveni faimos. Așa a început în 1968 cascadoria muncitorului din Irlanda care avea să fie îngropat de viu timp de 61 de zile.

Pe data de 21 februarie 1968, publicul curios și echipele de filmare au urmărit sicriul de aproape 2 metri lungime și 75 de centimetri lățime și căptușit cu spumă, în timp ce era plimbat pe străzile cartierului Kilburn din Londra, ca într-o ceremonie funerară reală, până în locul unde a fost îngropat.

Sicriul a fost acoperit cu pământ, singura cale de comunicare cu exteriorul fiind o țeavă prin care intra aer și Meaney era aprovizionat cu apă și mâncare. Obiectivul lui Meaney era să stea în sicriu timp de 61 de zile ca să doboare recordul mondial și să devină faimos.

Povestea lui Mick Meaney și cascadoria sa, despre care s-a scris în presa internațională la acea vreme, sunt prezentate într-un nou documentar difuzat în luna noiembrie de postul irlandez TG4 intitulat Beo Faoin bhFód („Îngropat de viu”). Filmul a apărut deja la mai multe festivaluri.

„Cadavrul viu” și doborârea recordului de zile petrecute îngropat într-un sicriu

Meaney a vrut inițial să devină campion la box, dar o accidentare l-a forțat să își abandoneze visul și a ajuns să sape tuneluri la Londra, potrivit The Guardian.

Un alt accident l-a adus în situația în care a rămas blocat sub dărâmături, însă Meaney a rămas calm și a scăpat fără răni grave. Acest incident i-a dat lui Meaney ideea de a doborî recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută într-un sicriu îngropat în pământ.

Recordul era deținut la acea vreme de un texan pe nume Bill White, care a stat îngropat 55 de zile. Poreclit „cadavrul viu”, White își făcea cascadoriile ca să promoveze diverse reprezentanțe auto și alte companii care apelau la serviciile lui.

Ca să bată recordul lui White, Meaney (33 de ani), a făcut echipă cu Michael „Butty” Sugrue, un artist de circ devenit proprietar de bar și impresar.

mick-meaney-irlanda-sicriu-cascadorie-2
Mick Meaney a fost plimbat pe străzile Londrei ca într-o ceremonie funerară reală până în locul unde sicriul a fost îngropat cu el înăuntru. Captură foto: X

„Am avut o noapte grozavă de somn”, a spus Meaney după prima noapte petrecută sub pământ, vorbind cu jurnaliștii printr-un telefon montat în interiorul sicriului.

În zilele petrecute îngropat, Meaney avea o rutină clară: se trezea la 7 dimineața, își făcea exercițiile fizice – atât cât îi permitea spațiul disponibil, se dădea cu cremă pe corp, mânca, citea cărți și ziare și vorbea cu oamenii la telefon.

Linia telefonică era conectată la un telefon din barul Amiralul Nelson deținut de Sugrue. Contra cost, clienții barului puteau folosi telefonul ca să vorbească cu Meaney.

Mai multe persoane celebre au vizitat barul în acea perioadă, inclusiv boxerul Henry Cooper, însă interesul pentru cascadoria lui Meaney a scăzut pe măsură ce săptămânile treceau. Războiul din Vietnam și asasinarea lui Martin Luther King au captat mai mult atenția publicului.

„Aș vrea să mai stau o sută de zile”

Sugrue a chemat dansatori, muzicieni și jurnaliști pentru ziua „învierii”, pe data de 22 aprilie, după ce Meaney a petrecut 61 de zile în sicriu.

Sicriul a fost dezgropat și adus cu un camion înapoi la barul lui Sugrue în uralele publicului. Când capacul a fost ridicat, Meaney a apărut cu ochelari de soare ca să își protejeze ochii de lumina zilei, pe care nu o mai văzuse de mai bine de două luni, și a spus: „Aș vrea să mai stau o sută de zile. Sunt încântat să fiu campionul mondial.”

Bucuria lui Meaney, însă, a fost una de scurtă durată. Sugrue l-ar fi păcălit pe Meaney, iar turneul mondial și contractul de sponsorizare cu Gillette la care spera el nu au mai devenit niciodată realitate.

„În toate domeniile vieții, există persoane care te folosesc ca niște vampiri”, a spus fiica lui Meaney, Mary, care avea doar trei ani când tatăl ei s-a întors în Irlanda. „S-a întors acasă cu mai puțini bani în buzunar decât prețul unei sticle de lapte.”

Întrucât niciun reprezentant din partea Guinness Book of Records nu a fost prezent, realizarea lui Meaney nu a intrat oficial în Cartea Recordurilor. În 1968, o fostă călugăriță pe nume Emma Smith a reușit să stea îngropată timp de 101 zile.

Meaney a lucrat apoi în cadrul unui consiliu local din regiunea Cork și a murit în 2003. „Putea să trăiască o viață obișnuită, de clasă muncitoare, dar ceea ce își dorea el era o viață extraordinară”, a povestit Mary Meaney. „Doborârea recordului mondial l-a făcut să se simtă ca o persoană importantă.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Digi Sport
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spalatorie auto
Bărbatul care a forțat 8 români să muncească în condiții groaznice la o spălătorie auto din Londra a ajuns la închisoare
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Ambasada Chinei la Londra
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
Recomandările redacţiei
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru zeci de mii de români...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea...
osie-pe-sine-1
Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil...
Ultimele știri
Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu
Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Temperatura la care se spală puloverele groase. Se strică repede dacă nu ţii cont de această regulă de aur
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Dennis Man, scos din primul 11! Antrenorul de la PSV nu s-a ferit să spună motivul
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...