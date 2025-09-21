Live TV

Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu Trump și JD Vance printre vorbitori

Data publicării:
Memorial for Charlie Kirk in Phoenix, AZ, USA - 20 Sep 2025
Memorial pentru Charlie Kirk, în fața sediului Turning Point USA din Phoenix. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de oameni sunt așteptați duminică la Glendale, Arizona, pentru înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk. La ceremonie vor vorbi Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți lideri republicani, în condiții de securitate sporită.

Slujba memorială publică și înmormântarea lui Charlie Kirk, activist conservator și apropiat al președintelui Donald Trump, care a fost ucis pe 10 septembrie, vor avea loc duminică dimineață în Arizona, în condiții stricte de securitate, potrivit The Independent.

Mulți membri ai administrației Trump vor fi prezenți la State Farm Stadium din Glendale, Arizona, o suburbie a orașului Phoenix, unde se află sediul organizației lui Kirk, Turning Point USA.

Stadionul este gazda echipei NFL Arizona Cardinals și are o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000 pentru evenimente de mare amploare. Arena Desert Diamond, aflată în apropiere, va servi drept spațiu suplimentar și poate găzdui încă 19.000 de persoane.

Intrarea este gratuită și se face pe principiul „primul venit, primul servit”, deși participanții sunt încurajați să se înregistreze pentru bilete. Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Kirk și difuzat de unele posturi de știri.

Pe lângă președinte, printre vorbitori se numără vicepreședintele JD Vance; Marco Rubio, secretar de stat; Pete Hegseth, secretar al apărării; Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații; Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe; și Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA, este de asemenea programată să se adreseze participanților.

Citește și Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
5
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești...
roman arestat italia
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor...
elevi la scoala
Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite...
Ultimele știri
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 21 septembrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
Atac armat la o nuntă, în SUA: un mort și mai mulți răniți. „Eram pe ringul de dans, am auzit focuri de armă, a fost înspăimântător”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Doliu digital pentru Charlie Kirk. Foto: captură video:X
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață
erika kirk
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025
Democraţii propun o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” amenințate de președintele Trump
ABC pulls 'Jimmy Kimmel Live!' off the air indefinitely following comments he made in the wake of Charlie Kirk's murder, Los Angeles, USA - 17 Sep 2025
Sindicatele actorilor și scenariștilor, în apărarea lui Jimmy Kimmel: „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”
photo-collage.png - 2025-09-17T210737.443
Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum e timpul să…”
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme