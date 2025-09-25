Înșelătorie cu criptomonede: 5 persoane au fost arestate pentru furtul a 100 de milioane euro. Descinderi în 5 țări, inclusiv România

Descinderi în cinci țări europene, printre care și România, pentru destructurarea unei rețele care a furat 100 de milioane de euro. Infractorii au păcălit sute de oameni să investească în criptomonede, iar pentru asta s-au folosit de un sistem complex.

Au fost descinderi simultane în Spania, Portugalia, Lituania, Bulgaria și România.

În România, ca de altfel și în celelalte țări, au fost descinderi la mai multe locuințe particulare, opriri puse pe conturi și sechestru pe mai multe bunuri.

Nu se știe încă identitatea celor arestați. Sunt cinci persoane și printre ele se află și liderul rețelei.

Victimele sunt din 23 de țări europene. Suma reclamată este de peste 100 de milioane de euro. Sistemul este unul de înșelătorie tip piramidal clasic.

Infractorii cereau sume mici de bani inițial pentru a investi în numele victimelor în criptomonede și foloseau site-uri oficiale pentru acest lucru, iar apoi, clonând aceste site-uri, trimiteau banii în conturile proprii, iar apoi în alte conturi pentru a se pierde urma la un moment dat.

Când s-a ajuns la un nivel de 100 de milioane de euro, au hotărât că nu mai este cazul să mai joace acest joc și au închis toate site-urile, toate canalele de comunicare și au dispărut cu banii. Au fost depuse plângeri la Poliție.

Sunt victime care au reclamat și 20.000 sau 30.000 de euro.

Editor : A.C.