Live TV

Înșelătorie cu criptomonede: 5 persoane au fost arestate pentru furtul a 100 de milioane euro. Descinderi în 5 țări, inclusiv România

Data publicării:
bitcoin criptomonede
Foto: Profimedia Images

Descinderi în cinci țări europene, printre care și România, pentru destructurarea unei rețele care a furat 100 de milioane de euro. Infractorii au păcălit sute de oameni să investească în criptomonede, iar pentru asta s-au folosit de un sistem complex. 

Au fost descinderi simultane în Spania, Portugalia, Lituania, Bulgaria și România. 

În România, ca de altfel și în celelalte țări, au fost descinderi la mai multe locuințe particulare, opriri puse pe conturi și sechestru pe mai multe bunuri. 

Nu se știe încă identitatea celor arestați. Sunt cinci persoane și printre ele se află și liderul rețelei. 

Victimele sunt din 23 de țări europene. Suma reclamată este de peste 100 de milioane de euro. Sistemul este unul de înșelătorie tip piramidal clasic. 

Infractorii cereau sume mici de bani inițial pentru a investi în numele victimelor în criptomonede și foloseau site-uri oficiale pentru acest lucru, iar apoi, clonând aceste site-uri, trimiteau banii în conturile proprii, iar apoi în alte conturi pentru a se pierde urma la un moment dat. 

Când s-a ajuns la un nivel de 100 de milioane de euro, au hotărât că nu mai este cazul să mai joace acest joc și au închis toate site-urile, toate canalele de comunicare și au dispărut cu banii. Au fost depuse plângeri la Poliție. 

Sunt victime care au reclamat și 20.000 sau 30.000 de euro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
SURSE Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la...
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției...
Ultimele știri
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Primul 11 a fost anunțat de Gigi Becali
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani direct, ci date personale care pot fi folosite în fraude
criptomonede
Schemă piramidală cu criptomonede. 240 de români bogați au investit într-o escrocherie de milioane de dolari
Anthony Constantinou și soția sa
Unde a dispărut „Lupul de pe Wall Street” în varianta londoneză. Schema piramidală cu care a reușit să trăiască o viață de lux
monede Bitcoin
Un economist american avertizează: Bitcoin este o schemă piramidală
catuse bani ancheta FB politie-1
Înșelăciune de 300.000 de euro, printr-o schemă piramidală. Doi bărbați au fost reținuți
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie