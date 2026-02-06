Inspirat de Trump, Javier Milei lansează un birou „pentru a demasca minciunile și manipulările mass-media”

Preşedinţia argentiniană a inaugurat joi un „Birou de răspuns oficial” pe care preşedintele Javier Milei l-a descris ca având scopul de a „demasca minciunile şi manipulările mass-media” cu privire la acţiunile guvernului, stârnind îngrijorare în rândul jurnaliştilor.

În primul său mesaj pe X, acest organism a explicat că a fost creat „pentru a respinge activ minciunile, a evidenţia falsurile concrete şi a evidenţia manipulările media şi ale clasei politice”.

„Simpla informare nu este suficientă dacă dezinformarea se răspândeşte fără răspuns”, a adăugat mesajul. „Dincolo de informare, trebuie să dezminţim clar şi fără echivoc”, potrivit textului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele ultraliberal Javier Milei a preluat anunţul inaugural pe propriul său cont de X, adăugând comentariul: „Pentru a demasca minciunile şi manipulările mass-media”.

Nici contul „Biroului”, nici vreun comentariu oficial care însoţeşte lansarea sa, nu precizează modul în care va funcţiona sau cine va administra contul, separat de cel oficial al preşedinţiei argentiniene.

Milei reaprinde conflictul cu presa

Iniţiativa vine pe fondul relaţiei conflictuale a lui Javier Milei cu presa, pe care a denigrat-o regulat, chiar a insultat-o, atacând mai ales jurnaliştii în primele 18 luni de mandat , înainte de o relativă pauză de la mijlocul anului 2025.

Cotidianul conservator Clarin, ţintă obişnuită a lui Milei, a primit prima salvă din partea „Biroului de răspuns oficial”, jurnalul fiind acuzat de „manipulare grosolană” în legătură cu un articol despre presupuse „întârzieri” în programul guvernamental de asistenţă socială şi ocupare a forţei de muncă.

Influenta asociaţie media argentiniană Adepa şi-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat cu privire la acest cont, despre care a spus că „pleacă de la premisa că cineva minte”. Aceasta a reamintit că într-o democraţie „statul este doar o altă sursă de informaţii, nu arbitrul adevărului public”.

Acest tip de organizaţie de stat „riscă să devină un mecanism de supraveghere, stigmatizare sau suprimare indirectă a jurnalismului şi a opiniilor critice”, a subliniat Adepa.

Iniţiativa aminteşte de site-ul „Media Bias”, lansat la sfârşitul anului 2025 în Statele Unite, care se prezintă drept „un catalog de ştiri media false şi înşelătoare, semnalate de Casa Albă”, al cărei locatar, Donald Trump, este un apropiat al lui Javier Milei.

Editor : M.I.