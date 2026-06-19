Inspirați de Ucraina și îngrijorați de China. Taiwanezii învață să piloteze drone: „Nu sunt soldat, dar vreau să pot să ajut”

Într-o cameră mică și aglomerată din Taipei, Pan Chien-chin încearcă să mențină o dronă în planare constantă. Imaginându-și că pilotează un avion, apasă ușor joystick-urile controlerului pentru a ghida dispozitivul asemănător unei insecte în timp ce zumzăie prin aer. Se aud urale în timp ce Pan, care nu mai pilotase niciodată o dronă, o ghidează pe un traseu dreptunghiular marcat de conuri de trafic fără a se prăbuși. În jurul lui sunt în jur de 25 de alți cursanți, toți înscriși la aceeași lecție: primul program de instruire pentru drone în domeniul apărării civile din Taiwan.

„Războiul din Ucraina a schimbat cu adevărat modul în care sunt folosite dronele”, spune Pan, în vârstă de 48 de ani, angajat la o companie alimentară. „E ca și cum mi-aș fi dat o altă abilitate, ceva ce pot folosi dacă va fi nevoie vreodată”, adaugă el, citat de The Guardian.

Programul inovator, lansat în mai, este un alt semn al mișcării de apărare civilă din Taiwan, care a învățat din experiența Ucrainei, unde dronele au jucat un rol din ce în ce mai important în respingerea invaziei rusești din 2022.

În ultimii ani, Taiwanul a înregistrat o creștere bruscă la nivelul întregii insule a instruirii în domeniul salvării de urgență și al primului ajutor, peste 30 de grupuri locale de apărare civilă, conduse de voluntari, fiind active acum.

Tang Tsung-yi, purtător de cuvânt la Academia Kuma, ONG-ul de apărare civilă care organizează instruirea, spune că acest curs îi ajută pe piloții de drone începători să înțeleagă capacitățile dronelor pe câmpul de luptă.

Cursul a apărut ca parte a unui efort mai amplu de îmbunătățire a pregătirii publicului din Taiwan, o democrație autoguvernată care se confruntă cu o amenințare militară tot mai mare din partea Chinei.

Numărul dronelor înregistrate în Taiwan a depășit 39.000 în decembrie, potrivit Administrației Aviației Civile, care a redus vârsta minimă pentru înregistrarea dronelor la 14 ani în 2024. Unele licee din Taipei au început să organizeze tabere de vară pentru a-i învăța pe elevi cum să asambleze drone de la zero și să le folosească pentru operațiuni de căutare și salvare.

Locurile pentru cursul de pilotaj de drone al Academiei Kuma s-au epuizat până în august; aproximativ 75 de persoane pot fi instruite în fiecare lună.

Sâmbătă după-amiaza, când Pan a participat la primul său curs, i s-a alăturat un grup divers: doi adolescenți și adulți cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani. Mai mult de jumătate erau femei.

Karren Wang, o pensionară în vârstă de 65 de ani, spune că pilotarea dronelor ar putea fi una dintre cele mai bune modalități ale sale de a contribui într-o criză, având în vedere vârsta sa. Vorbind după curs, ea a evaluat prima sa încercare de pilotare a dronelor ca fiind „nu prea rea”, datorită atmosferei de susținere din cadrul grupului.

„Chiar dacă te-ai accidenta îngrozitor, tot ar spune: «Foarte bine»”, spune ea.

Cei cinci participanți care au vorbit cu The Guardian au luat parte la alte instruiri organizate de grupuri locale de apărare civilă, inclusiv prim ajutor și evacuarea victimelor.

Odată cu adăugarea antrenamentului cu drone la setul de instrumente, grupurile de apărare civilă se îndreaptă către un domeniu considerat din ce în ce mai important pentru securitatea Taiwanului. Într-un scenariu de invazie chineză, sistemele fără pilot ar putea fi deosebit de utile pentru supravegherea frontului pe terenul muntos al insulei.

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În Ucraina, piloții de drone efectuează mii de misiuni de atac în fiecare zi. Oficialii militari estimează că dronele sunt responsabile pentru 60% din numărul de morți și răniți al rușilor.

Scopul principal al cursului nu este de a înarma civilii, spune Tang, ci ca oamenii să poată „trece de la apărarea pasivă, cum ar fi adăpostirea, la un rol mai activ în observarea riscurilor și schimbul de informații”.

„Poate că nu sunt soldat, dar dacă [o invazie a Chinei ] ar avea loc vreodată aici, ca cetățean, mi-ar plăcea să am posibilitatea de ajuta cumva”, spune un participant, care a cerut să rămână anonim pentru că lucrează la o companie de apărare cu legături cu guvernul.

Cu o greutate mai mică de 100 de grame, dronele din această clasă sunt fabricate în întregime în Taiwan, fără GPS sau tehnologie de conducere autonomă.

Motivul este simplu: operatorii trebuie să învețe cum să zboare văzând și prin reflexe manuale în războiul modern, deoarece dronele comerciale automate se pot defecta din cauza bruiajului electronic.

Alegerea se aliniază, de asemenea, cu eforturile recente ale Taiwanului de a construi un lanț global de aprovizionare „fără China” pentru vehicule aeriene fără pilot. Cu toate acestea, un buget special pentru apărare adoptat recent de legislativul dominat de opoziție a eliminat finanțarea pentru producția internă de drone.

Taiwanul produce unele arme pe plan intern, dar depinde în continuare în mare măsură de vânzările de arme din SUA pentru sistemele majore de apărare. Donald Trump nu a semnat încă un pachet de armament de 14 miliarde de dolari pentru insulă, după ce s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, luna trecută.

Pentru cetățenii taiwanezi precum Pan, diviziunile politice interne și incertitudinea crescândă cu privire la relațiile dintre SUA și Taiwan le întăresc dorința de a participa la activități de apărare civilă.

„Nu putem schimba mediul înconjurător, așa că singurul lucru pe care îl putem face este să ne pregătim cât de bine putem”, spune Pan.

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Editor : Ș.R.