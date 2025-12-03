Insulă din Pacific, paradis pentru flota „fantomă” a Rusiei care sfidează sancțiunile occidentale: Utilizează pavilioane de complezență

Zeci de petroliere suspectate de contrabandă cu țiței pentru Rusia și Iran au folosit un birou situat pe malul mării în zona tropicală a Pacificului de Sud pentru a-și acoperi urmele, potrivit unei analize AFP a datelor privind sancțiunile, relatează Kyiv Post.

Situat lângă o pizzerie din îndepărtatele Insule Cook, se află sediul modest al unuia dintre registrele navale cu cea mai rapidă creștere din lume. Fără a pune vreodată piciorul în acest microstat înconjurat de palmieri, deținătorii de nave străine pot plăti Maritime Cook Islands pentru a naviga sub pavilionul său.

Datele privind sancțiunile impuse de Statele Unite identifică 20 de petroliere înregistrate în Insulele Cook suspectate de contrabandă cu combustibil rusesc și iranian între 2024 și 2025.

Alte 14 nave-cisternă sub pavilionul Insulelor Cook sunt incluse pe lista neagră într-o bază de date separată a sancțiunilor britanice care acoperă aceeași perioadă.

Cum a reacționat Noua Zeelandă

Noua Zeelandă, de departe cel mai apropiat partener diplomatic al Insulelor Cook, a declarat că este „alarmant și revoltător” să vadă cum eforturile de sancționare sunt subminate.

„Noua Zeelandă continuă să fie profund îngrijorată de modul în care Insulele Cook gestionează registrul navelor, lucru pe care l-a exprimat în repetate rânduri guvernului Insulelor Cook de-a lungul mai multor ani”, a susținut un purtător de cuvânt al ministrului de Externe Winston Peters.

„Aceasta este o divergență complet inacceptabilă și de netolerat în politica externă.”

Insulele Cook, care se autoguvernează, rămân în „asociere liberă” cu fosta putere colonială, Noua Zeelandă, care este încă implicată în domenii precum apărarea și afacerile externe.

Maritime Cook Islands, care gestionează registrul navelor, neagă că nu ar fi efectuat verificările corespunzătoare sau că ar fi adăpostit nave sancționate, afirmând că orice astfel de nave sunt șterse din registru.

Sancțiunile occidentale au drept obiectiv să împiedice Iranul și Rusia să profite de vânzările de petrol, limitând finanțarea programului nuclear al Teheranului sau invazia Moscovei în Ucraina.

„Există țări din întreaga lume care au aderat la sancțiunile împotriva Rusiei și care nu ar permite acestor nave să arboreze pavilionul lor”, a spus Anton Moiseienko, expert în sancțiuni și criminalitate financiară la Universitatea Națională Australiană.

„Dar există țări care sunt puțin mai permisive în această privință”, a declarat el pentru AFP. „Aici apar Insulele Cook.”

O companie de transport maritim cu sediul în Emiratele Arabe Unite a fost acuzată în aprilie de contrabandă cu combustibil în valoare de „milioane de dolari” în numele armatei iraniene din Golf. Compania deținea tancuri petroliere înregistrate în Barbados, Gambia, Panama și Insulele Cook, potrivit sancțiunilor impuse de SUA.

Se presupune că astfel de nave fac parte dintr-o rețea de contrabandă maritimă cunoscută sub numele de „flota fantomă”, care eludează sancțiunile prezentându-se drept nave de marfă care desfășoară activități comerciale legitime. Acestea își acoperă urmele înregistrându-se în locuri precum Insulele Cook, unde pot beneficia de o supraveghere mult mai puțin strictă.

Adesea, registrele nu cunosc scopul real al navei.

„Registrul cu cea mai rapidă creștere” din lume

Revista de transport maritim Lloyd's List a desemnat anul trecut Maritime Cook Islands drept „registrul cu cea mai rapidă creștere” din lume.

„Există o serie de nave care arborează pavilionul Insulelor Cook și care au fost identificate ca făcând parte din flota fantomă”, a declarat Moiseienko. „În ceea ce privește statele de pavilion – Insulele Cook, Liberia și altele – nu există niciun mecanism internațional care să le impună respectarea obligațiilor.”

Câteva luni mai târziu, registrul a ajuns din nou în prim-planul actualității, când un petrolier numit Eagle S a avariat cinci cabluri subacvatice în Marea Baltică. Anchetatorii finlandezi au sugerat ulterior că nava sub pavilionul Insulelor Cook – care ar face parte din flota „fantomă” a Rusiei – ar fi sabotat cablurile trăgând ancora pe fundul mării.

Registrele navale reprezintă, de asemenea, o modalitate ușoară pentru țările insulare din Pacific, care au nevoie urgentă de venituri, de a umple visteria statului. Însă aceste registre, gestionate de obicei ca societăți private, s-au confruntat cu probleme.

Rețelele de contrabandă nord-coreene exploatează de mult timp registrele navale din țările din Pacificul de Sud, precum Palau, Niue și Tuvalu. Multe dintre acestea, inclusiv Insulele Cook, nu își publică tarifele.

Însă AFP a obținut o estimare din partea Palau care sugera că un petrolier de 30.000 de tone ar putea plăti aproximativ 10.000 de dolari în taxe de înregistrare.

Registrele navale care permit navelor străine să navigheze sub pavilionul lor sunt cunoscute sub denumirea de „pavilioane de complezență”.

„Multe nave ale flotei fantomă utilizează pavilioane de complezență din țări care sunt mai puțin dispuse sau incapabile să aplice sancțiunile occidentale”, se menționează într-un briefing al Parlamentului European din 2024.

„Toate navele sancționate sunt eliminate”

Insulele Cook au fost una dintre „țările de top ale căror pavilioane sunt utilizate de tancurile fantomă care transportă țiței rusesc”, potrivit briefingului.

Royal United Services Institute, un important grup de reflecție din Marea Britanie, a declarat că Iranul și Coreea de Nord exploatează de ani buni registrele navale mici. Însă activitatea flotei „fantomă” s-a „extins dramatic” după ce Rusia a fost lovită de sancțiuni severe în urma invaziei Ucrainei, a declarat institutul în septembrie.

Maritime Cook Islands gestionează registrul navelor ca o companie privată „în baza unei delegări de autoritate” din partea guvernului și este supravegheată de autoritatea națională de reglementare în domeniul transporturilor.

Veniturile guvernului din taxele de transport maritim au crescut cu peste 400 % în ultimii cinci ani, potrivit documentelor bugetare ale Insulelor Cook, și erau pe cale să atingă 175.000 USD în ultimul exercițiu financiar.

Autoritatea maritimă din Insulele Cook a declarat că toate navele acuzate de eludarea sancțiunilor au fost eliminate rapid din registrul său naval. Uneori, navele suspecte au fost eliminate înainte de a fi menționate în sancțiuni, a precizat autoritatea.

„Registrul Insulelor Cook nu a adăpostit niciodată nave sancționate. Toate navele sancționate sunt eliminate”.

Registrul a negat că nu a efectuat verificările corespunzătoare înainte de a înregistra nave suspecte.

„Registrul Insulelor Cook dispune de platforme care permit monitorizarea și detectarea eficientă a activităților ilicite”. A declarat că „nu are cunoștință” de preocupări legate de încălcarea sancțiunilor sau de cazuri de abuz.

